Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou, aktualizovanou variantu, která se na pulty obchodů dostane bezprostředně po ukončení prodeje té současné.
Napodobenina ikonické modré Ikea tašky z dílny módního domu Balenciaga
Švédská nábytkářská firma vytvořila manuál, jak spolehlivě poznat jejich...
Vypadá jako z řetězce Ikea, ale za tuto koženou tašku byste si museli pořádně...
Zpočátku byly k dispozici pouze žluté tašky, které se používaly jak v obchodě,...
„Taška FRAKTA se nepřestává vyrábět, naopak IKEA plánuje brzy uvést její aktualizovanou verzi. Díky svému praktickému designu je dostupná v různých velikostech, přičemž standardní velká verze nabízí štědrou kapacitu 71 litrů,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí společnosti IKEA Nicol Richterová. Zároveň dodala, že firma dlouhodobě eviduje rostoucí zájem o tašky FRAKTA i v České republice.

Podrobnosti o nové podobě tašky zatím IKEA nezveřejnila. „V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné další detaily ani obrázky nového produktu. Vše zveřejníme v průběhu března,“ doplnila Richterová.

Zájem zákazníků o modrou tašku potvrzují i prodejní data. Ve fiskálním roce 2023 se podle společnosti prodalo 709 tisíc kusů, o rok později už 839 tisíc a v roce 2025 prodej dosáhl 891 tisíc kusů. Největší oblibě se dlouhodobě těší právě velká varianta o objemu 71 litrů, které se v posledním fiskálním roce prodalo více než 553 tisíc kusů. Data tak potvrzují, že FRAKTA zůstává pro zákazníky praktickým, dostupným a nadčasovým řešením pro každodenní použití.

Po více než třech dekádách v sortimentu IKEA patří modrá taška FRAKTA k nejpoužívanějším taškám na světě. Je velká, pevná a vejde se do ní prakticky cokoli. Mnoho domácností jich má hned několik a využívá je nejrůznějšími způsoby.

Původně byla navržena jako jednoduché a spolehlivé řešení pro odnesení nákupu z obchodního domu domů. Postupem času si ji ale zákazníci osvojili i k dalším účelům – slouží ke stěhování, třídění prádla, ukládání hraček, sportovní výbavy nebo třeba jako improvizovaný kufr. Právě její jednoduchost a všestrannost inspirovala miliony lidí po celém světě k dalšímu využití a stovkám tisíc kreativních projektů a reinterpretací.

Žlutá do obchodu, modrá domů

Počátky tašky sahají do 60. let 20. století, kdy IKEA začala prodávat stále více drobných bytových doplňků v novém obchodním domě v Kungens Kurva ve Stockholmu. V roce 1986 se Ingvar Kamprad a jeho tehdejší asistent Sten Lundén rozhodli sledovat, co se skutečně děje, když si zákazníci nesou menší zboží k pokladnám. Velké vozíky byly standardizované, ale pro drobné výrobky, jako jsou čajové svíčky, povlečení nebo sklenice, byly k dispozici jen malé plastové košíky, které často nestačily.

Zákazníci museli nosit spoustu věcí v náručí a mnoho z nich nakonec část zboží odložilo a odešlo bez něj. Výzkum chování zákazníků v deseti různých obchodech nakonec Kamprada přiměl k závěru, že to musí změnit. Na základě měření produktů z celého sortimentu stanovil vedoucí nákupu Lars Göran Peterson optimální velikost tašky, do které se dostatečně vejde velká na role tapet, ale je zároveň pevná, aby unesla až 50 kilogramů.

Na začátku existovaly pouze žluté tašky, a to jak pro použití v obchodě, tak k zakoupení a odnesení zboží domů. To ale vedlo k chaosu u pokladen, protože nikdo nevěděl, které tašky jsou zaplacené. Řešením byla taška jiné barvy. A tak vznikla FRAKTA. Pouze modré tašky se směly prodávat, zatímco žluté musely zůstat v obchodě. Jednodušší pro všechny.

Frakta znamená přepravovat

Modrá taška s uchy je multifunkční a lze ji složit naplocho a snadno opláchnout vodou. Vyrábí se v různých velikostech a recyklovaného polypropylenu, což odpovídá dlouhodobým cílům IKEA v oblasti udržitelnosti.

Jedině originál

Na jaře 2017 svět módy překvapila luxusní modrá kožená taška inspirovaná modrou taškou s IKEA. Společnost reagovala s typickým nadhledem a zveřejnila šest tipů, jak poznat originál.

  1. Zatřeste s ní. Pokud šustí, je to originál.
  2. Multifunkční. Unese hokejovou výstroj, cihly i vodu.
  3. Hoďte ji do špíny. Pravou FRAKTA stačí opláchnout zahradní hadicí.
  4. Složte ji. Dokážete ji složit na velikost malé kabelky? Pokud ano, gratulujeme.
  5. Podívejte se dovnitř. Originál má autentický štítek IKEA.
  6. Cena. Pouze 0,99 USD (2017).

Vedle klasické modré existují i limitované edice a designerské kolaborace. V roce 2016 dánští návrháři Mette a Rolf Hay vytvořili kolekci YPPERLIG s novými barvami a vzory, v roce 2019 Virgil Abloh v rámci kolekce MARKERAD přepracoval tašku do vlastní designérské verze. FRAKTA se objevila i s duhovými barvami a ilustracemi, přičemž výtěžek šel na podporu OSN a LGBTQ+ uprchlíků.

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

