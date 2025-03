V pondělí 24. března odstartovala na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz nová megahra, ve které čtenáři soutěží o nový rodinný vůz v hodnotě 500 tisíc korun a také o denní a týdenní peněžní prémie. Soutěž probíhá do neděle 4. května.

Hlavní cena je tentokrát na čtyřech kolech. Vybrali jsme Hyundai i30 kombi – rodinné auto české výroby od Louda Auto. Pochlubit se může nadstandardní výbavou – má palubní počítač, parkovací kameru, kůží potažený volant a další kvalitní doplňky pro pohodlnou jízdu.

Milion ve zlatě

Uspět v megahře přitom není nic nemožného. Na podzim se o tom přesvědčil Pavel Lintemer. IT odborník z Karlových Varů v životě nikdy nic nevyhrál, a zisk milionu korun ve zlatě od České mincovny ho tak velmi překvapil. „Výhra mi život ale zásadně nezměnila,“ říká.

V listopadu při převzetí hlavní ceny tvrdil, že by část peněz ze zlata věnoval na výlet do USA. Nakonec se rozhodl peníze uschovat. „Výhru jsme uložili přesně ve stavu, ve kterém jsme ji dostali, a od té doby na ni nesáhli. Bereme to spíše jako další krok k finančnímu zabezpečení,“ uvedl krátce po startu nové soutěže o automobil.

I do ní se Pavel Lintemer zapojil. Nemyslí si však, že by se mu poštěstilo vyhrát i podruhé. Stále je také předplatitelem iDNES Premium. „Členství si stále platím, vyhovuje mi, že si můžu číst všechno, co chci,“ uvedl.

Členové iDNES Premium mají ve hře výhodu – v článcích označených jako Premium mohou totiž získat dvojnásobný počet bodů. Tím se jim otevírá cesta k rychlejšímu splnění podmínek pro účast v losování o hlavní výhru. Využijte této možnosti a vstupte do světa prémiového čtení.

Jak se zúčastnit soutěže o nové auto?

Na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz se v náhodných článcích objevuje symbol auta. Stačí na něj kliknout a každý ulovený symbol se automaticky přičítá k vašemu dennímu a celkovému skóre, které si poté můžete zkontrolovat ve své hráčské kartě, kde se zároveň můžete do megahry o auto i zaregistrovat.

O co se hraje?

Každý den v 9:00 také vylosujeme jednoho šťastného výherce prémie 1 000 korun. Do tohoto slosování se dostane každý čtenář, který nasbírá za herní den 15 symbolů aut. Pokud nasbíráte za týden 150 symbolů, dostanete se do slosování o týdenní výhru ve výši 10 000 korun.

Hlavní výhru – nové auto Hyundai v hodnotě 500 000 korun – vylosujeme po skončení soutěže v pondělí 5. května v 9:00 ze všech soutěžících, kteří do té doby získali minimálně 1 000 bodů. Účast se dá také znásobit. Pokud tedy například někdo nasbírá 2 000 bodů, je ve slosování dvakrát, pak třikrát a tak dále. Čím více bodů nasbíráte, tím větší šanci na hlavní výhru máte.

Podmínkou vyplacení výher je sdělení základních kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo). Výherce denních a týdenních prémií kontaktujeme e-mailem a do pěti dnů jim zašleme výhru na účet. Výherce hlavní výhry si ji bude moci osobně vyzvednout v Praze po ověření totožnosti.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a.s., která najdete zde.