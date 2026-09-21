I dítěti ze skromných poměrů můžete do osmnácti našetřit milion, říkají experti

Hosté pořadu
Jana Brodani
Asociace pro kapitálový trh
JUDr. Ing. Jana Brodani, Ph.D., LL.M., MBA, je od roku 2009 výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky. Před nástupem do asociace v roce 2008 působila v oblasti právního a daňového poradenství. Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Titul LL.M. získala na University of London ve Velké Británii a absolvovala také postgraduální program Master Management et Administration des Entreprises, francouzskou obdobu MBA, na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Doktorát získala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2009 rovněž působí v představenstvu Evropské asociace fondů a správy aktiv (EFAMA) a v odborných skupinách Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Jako pedagožka působí na Českém vysokém učení technickém v Praze. Je maminkou šestileté dcery.
Radim Krejčí
Portu
Radim Krejčí je zakladatelem první české online investiční platformy Portu, která dnes spravuje přes 70 miliard korun. Portu vzniklo pod hlavičkou investiční skupiny WOOD & Company, kde Krejčí působí od roku 2017. Předtím zastával vedoucí pozice ve finančních společnostech Roklen a Patria Finance. Vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a v oblasti investic se profesně pohybuje více než 25 let.
Lukáš Nádvorník
národní ambasador finanční gramotnosti
Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde dnes také vyučuje, a působí jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu Akademie věd ČR. Dlouhodobě se věnuje finanční gramotnosti, mimo jiné prostřednictvím svého investičního blogu. O moderním a zodpovědném investování a prevenci finančních podvodů pravidelně publikuje v médiích, vystupuje v podcastech a přednáší na školách, v institucích i na konferencích. Je spolutvůrcem podcastu Ve vatě, který již pětkrát zvítězil v anketě Podcast roku, a členem pracovní skupiny pro finanční a socioekonomické vzdělávání při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ministryně financí jej rovněž jmenovala národním ambasadorem finanční gramotnosti.
Milion korun pro dítě může na první pohled znít jako cíl pro rodiny s nadprůměrnými příjmy. Hosté iDNES Lounge ale upozorňují, že při investování pro děti má zásadní význam něco jiného než majetek rodičů: čas.
„Otázkou není, zda jsou rodiče bohatí. Klíčovým faktorem, obzvlášť u dětí, je čas. Když člověk 18 až 25 let odkládá kolem dvou tisíc korun, může se při rozumném výnosu dostat na milion,“ říká Jana Brodani. Podmínkou podle ní je, aby peníze pracovaly. „Nemělo by jít jen o ukládání peněz s nulovým výnosem, ale o investice.“
Vytrvale a dlouhodobě
Vysoká měsíční částka přitom podle hostů není podmínkou. Lukáš Nádvorník shrnuje základ do tří slov: „Čas, výnos a disciplína. Když si řeknu, že budu každý měsíc ukládat tisíc nebo dva tisíce, musím to dělat opravdu dlouhodobě.“
5 důvodů, proč založit dítěti penzijko
Patří mezi produkty s nejvyšší státní podporou.
Peníze mají desítky let na zhodnocování.
Přispívat mohou rodiče, prarodiče i další členové rodiny.
V mladém dospělém věku lze až třetinu úspor využít podle vlastních potřeb.
Penzijko od NN Penzijní společnosti lze jednoduše založit online přes Bank iD.
Brodani proto varuje před příliš ambiciózním plánem, který rodinný rozpočet dlouho nevydrží. „Je lepší spořit dvě nebo tři stovky velmi dlouhou dobu než si říct, že teď musím dávat pět tisíc, a za tři čtvrtě roku zjistit, že už mi to nevychází.“ Přidat se navíc mohou prarodiče či další příbuzní třeba penězi k narozeninám.
Konkrétní představu přidal Radim Krejčí. „Když začnu investovat dítěti při narození a mám dlouhý časový horizont, může mít v osmnácti třeba půl milionu korun. Když budu investovat dva tisíce, je z dítěte v dospělosti třeba milionář.“ Taková částka už podle něj může posloužit například jako základ pro budoucí bydlení.
Dítě má jednu velkou výhodu
Právě osmnáctiletý horizont mění i způsob, jakým lze peníze ukládat. Dítě má dost času na to, aby překonalo propady finančních trhů.
„Dítě má před sebou delší horizont, tudíž si může dovolit dynamičtější styl investování, například akciové trhy nebo ETF na akciové indexy. Nemusí být tak konzervativní,“ říká Krejčí. Výhodou ETF je podle něj také široké rozložení investice mezi velké množství titulů.
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Nádvorník připomíná, že dlouhý čas neslouží jen k dosažení vyššího výnosu, ale pomáhá pracovat s rizikem. „Chytrá práce s rizikem u akciového investování není o tom, že se akcií vzdám. Je o tom, že prodloužím investiční horizont nebo zvýším diverzifikaci.“
Spořicí účet není řešení na osmnáct let
Češi přitom stále nechávají značnou část peněz na bankovních účtech. Pro krátkodobou rezervu to smysl má, pro peníze určené dítěti za deset či dvacet let už hosté doporučují přemýšlet jinak.
Proč spořit s penzijkem?
Stát může přispět až 4 080 Kč ročně.
Na daních lze ušetřit až 7 200 Kč ročně.
Výši příspěvku i investiční strategii lze průběžně měnit.
Přispívat může také zaměstnavatel.
Čím dříve začnete, tím menší částku stačí pravidelně odkládat.
NN Růstový fond nabízí možnost využít potenciál jednoho z nejvýkonnějších fondů na trhu.
Krejčí upozorňuje především na psychologickou past investování. „Děti mají nejdelší možný investiční horizont, mohou si dovolit přestát výkyvy na trzích. Problém nastává, když lidé vidí pokles na burze, zpanikaří a peníze vyberou.“ Právě disciplína, o které mluví Nádvorník, je proto stejně důležitá jako výběr investice.
Brodani zároveň upozorňuje, že Češi se v posledních letech od čistého spoření postupně posouvají k investování. U dětí je ale podle ní ještě důležitější jiná věc – příklad z domova. „Z průzkumů plyne, že nejdůležitějším faktorem pro finanční vzdělávání dětí je, jak se chovají rodiče.“
Nestačí dítěti milion jen předat
Naspořit či investovat peníze je proto pouze jedna část úkolu. Druhou je naučit dítě, co s nimi jednou dělat. Nádvorník připomíná, že děti chování rodičů kopírují více, než si dospělí často uvědomují.
„Děti v podstatě reflektují to, co dělají rodiče. Na formování jejich způsobu nakládání s penězi to má větší dopad než přímé vysvětlování,“ říká. Důležité podle něj je, aby dítě postupně vidělo investiční rozhodování rodičů a rozumělo tomu, co se s jeho penězi děje.
Krejčí vidí jednu z největších výhod dětských investičních účtů právě v tom, že pomáhají udržet dlouhodobý plán. „Ve chvíli, kdy rodič, babička nebo dědeček peníze vloží, jsou to už peníze dítěte. Omezení výběru může působit negativně, ale ve skutečnosti je ve prospěch dítěte.“
Milion v osmnácti tak není otázkou jednoho zázračného produktu ani jednorázově vysoké částky. Hlavní recept hostů iDNES Lounge je mnohem méně efektní: začít co nejdříve, investovat částku, kterou rodina skutečně zvládne dlouhodobě odkládat, peníze rozumně rozložit a nepodlehnout panice při prvním propadu. A současně dítě učit, že finanční náskok, který dostane, není samozřejmost.