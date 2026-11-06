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Expert: Politici vůbec neřeší, kam teď půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
„První půjčka zdarma,“ slibuje reklama v mobilu. Jenže nulový úrok je jen jedna položka. Podle Petra Schneedörflera, předsedy a ředitele spolku LIGHTHOUSE Academy, je stejně důležité vědět, kolik člověk celkem zaplatí a z čeho bude splácet. V pořadu iDNES Lounge popsal, proč je půjčka na nájem varovným signálem a co mu chybí v novele zákona o spotřebitelském úvěru.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Rozbije se pračka a do výplaty zbývá deset dní. Na první pohled ideální chvíle pro rychlou půjčku. Podle Schneedörflera ale záleží na tom, jestli jde o jednorázový výdaj, nebo peníze chybějí každý měsíc. „Problém nastává ve chvíli, kdy si půjčuji na výdaje, které bych měl zvládat z běžného příjmu. Třeba na nájem, elektřinu nebo jídlo. To jsou věci, které potřebuji každý měsíc.“

Hosté pořadu

Petr Schneedörfler
LIGHTHOUSE Academy

V roce 2010 založil spolek LIGHTHOUSE, který pomáhá lidem v tíživé životní situaci, zejména vězněným, propuštěným, zadluženým a osobám s omezenou svéprávností. V roce 2021 založil také LIGHTHOUSE ACADEMY, zaměřenou na vzdělávací a podpůrné programy pro lidi v obtížné sociální situaci a pracovníky, kteří jim pomáhají. Od roku 2018 působí jako lektor akreditovaných vzdělávacích programů. Věnuje se finanční gramotnosti, dluhovému poradenství a podmíněnému propuštění. Pro Vězeňskou službu ČR vytvořil a lektoruje program Finanční gramotnost a dluhové poradenství, podílí se také na vzdělávání pachatelů majetkové a hospodářské trestné činnosti. Publikuje například v odborných časopisech Státní zastupitelství, Soudce či Trestní právo. Podílel se také na publikacích programu Pappa pro Vězeňskou službu ČR, který se věnuje otcovství.

U pračky podle něj může úvěr dávat smysl. Už při výběru spotřebiče se ale rozhoduje o tom, jak velkou zátěží splátky budou. „Už jen tím, že se rozhoduji, jestli si koupím pračku za deset nebo za dvacet tisíc, pracuji se svou finanční situací,“ říká.

Podobně je podle něj potřeba číst i nabídky, které slibují půjčku zdarma. Reklama může zvýraznit nulový úrok, zatímco poplatky člověk najde až v podmínkách. „Je potřeba si zjistit informace, porovnávat a sám si stanovit strop, kam jsem schopný se splátkou jít,“ říká Schneedörfler.

Půjčky porovnávat jako elektřinu

Schneedörfler by chtěl, aby si lidé mohli úvěry porovnat ve veřejném srovnávači, za který by odpovídal stát. Vzor vidí u Energetického regulačního úřadu. Jeho srovnávač s klienty používá a ukazuje jim, jak zadat údaje a vyznat se ve výsledcích.

Podobný nástroj pro půjčky by si dokázal představit u finančního arbitra. Při posuzování žádosti o úvěr by podle něj mělo být jasnější, co všechno musí poskytovatel ověřit.

Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku LIGHTHOUSE. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (4. listopadu 2026)
Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku LIGHTHOUSE. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (4. listopadu 2026)
Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku LIGHTHOUSE. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (4. listopadu 2026)
Hostem pořadu iDNES Lounge je Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku LIGHTHOUSE. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (4. listopadu 2026)
8 fotografií

Novela zákona o spotřebitelském úvěru vychází z evropské směrnice a má posílit ochranu zákazníků. Schneedörfler by v ní chtěl přesnější pravidla pro ověřování příjmů a kontrolu bankovních i nebankovních registrů.

U výdajů domácnosti podle něj mohou být zavádějící statistické průměry. I člověk, který na papíře vypadá jako spolehlivý žadatel, může mít výdaje, jež se do běžných tabulek nevejdou. „Měli bychom si víc říct, co znamená dobře prověřit úvěruschopnost. Nečekat, až nám to zase budou vykládat soudy,“ říká.

Kam půjdou lidé, kterým už nikdo nepůjčí?

Přísnější pravidla podle Schneedörflera otevírají i otázku, kam se obrátí lidé, kteří na úvěr nedosáhnou. Potřeba zaplatit složenku jim zůstane. Peníze mohou začít shánět jinde, třeba v zastavárně.

„Pojďme se víc dívat na dopady, ať za dva roky nemusíme řešit, že se nám ten problém přesunul někam jinam,“ říká. Z praxe spolku zná rodiny, ve kterých se z půjček žije už po několik generací, i lidi, kteří se zadlužili po nemoci nebo ztrátě práce.

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V prvním případě může být půjčování součástí hospodaření, které člověk zná odmala. Ve druhém se rozpočet rozpadl po jediné události. Podle Schneedörflera proto lidé s dlouhodobými dluhy potřebují cílenější pomoc. A stát by měl nejdřív zjistit, na koho změny dopadnou a jaké možnosti mu v praxi zůstanou.

Dalo by se lidem s dlouholetými dluhy umožnit, aby začali znovu? Tedy smazat jim všechny dluhy? Jak souvisejí závislosti se zadlužováním? Podle čeho poznat nepoctivého poskytovatele půjček? Může při výběru úvěru pomoci umělá inteligence? A jak motivovat zadlužené lidi k legální práci? I na to odpovídal předseda a ředitel spolku LIGHTHOUSE Academy Petr Schneedörfler v iDNES Lounge.

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