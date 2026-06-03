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Když se řekne investice do nemovitostí, většina lidí si představí byt na pronájem. Podle Jany Brodani je to ale jen malá část mnohem širšího trhu. „Nemovitostní trh je mnohem rozmanitější, než si řada lidí dokáže představit. Vedle bydlení nabízí i řadu dalších investičních příležitostí,“ říká výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh.
Hosté pořadu
Jana Brodani
Asociace pro kapitálový trh
Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR), kterou vede od roku 2009. Předtím působila v oblasti právního a daňového poradenství. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, absolvovala také studium LL.M. na University of London a postgraduální program MBA na Francouzsko-českém institutu řízení. Od roku 2009 zasedá v představenstvu Evropské asociace fondů a správců aktiv EFAMA.
Lukáš Blažek
Ronda Invest
Obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST, české investiční platformy zaměřené na financování firem prostřednictvím zajištěných úvěrů. Má více než dvacet let zkušeností s firemní klientelou v bankovním i nebankovním sektoru. Odpovídá za obchodní strategii společnosti, rozvoj produktů a komunikaci s investory i obchodními partnery. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích a věnuje se také přednáškové činnosti pro studenty ekonomických a manažerských oborů.
Václav Kinský
INVESTIKA
Seniorní analytik společnosti INVESTIKA. První zkušenosti získal ve francouzské investiční skupině Amundi, následně působil jako asset manažer v největším retailovém nemovitostním fondu skupiny Erste Bank v Česku. Specializuje se na nemovitostní investice, správu komerčních aktiv a investiční analýzy. Vedle své profesní činnosti publikuje texty o financích a investování, mimo jiné pro CzechCrunch. Ve volném čase se věnuje basketbalu a šachu.
Právě nemovitostní fondy dnes umožňují investorům podílet se na výnosech z logistických areálů, kancelářských budov, obchodních center nebo průmyslových parků, aniž by museli kupovat celou nemovitost.
Loňský rok byl rekordní
Podle Václava Kinského, seniorního analytika společnosti INVESTIKA, je český komerční trh navzdory složitějším podmínkám ve velmi dobré kondici. „Loňský rok byl rekordní jak z pohledu objemu obchodů s komerčními nemovitostmi, tak z pohledu přítoku peněz do nemovitostních fondů,“ připomíná.
Výhodou fondů je podle něj především rozložení rizika. „Když si u nás koupíte podílový list realitního fondu, podílíte se na výnosech i rizicích stovek nájemců a desítek nemovitostí v několika zemích. To je něco, čeho jednotlivec jen těžko dosáhne.“
Právě pojem diverzifikace investic zazníval během debaty opakovaně. Brodani upozorňuje, že přímá koupě investičního bytu bývá často podceňovaná. „Investice do konkrétní nemovitosti už se blíží podnikání. Musíte řešit nájemníky, údržbu, daně i výpadky příjmů.“
Podle Lukáše Blažka, obchodního ředitele společnosti Ronda Invest, navíc mnoho lidí zjišťuje, že investice do pronájmu nemovitosti není tak bezstarostná, jak si původně představovali. „Když vám nájemník přestane platit, máte problém a výnos najednou zmizí.“
Po covidu začali lidé konečně investovat
Covid a následná inflace zájem o investování výrazně urychlily. Lidé začali více řešit hodnotu svých úspor a hledali způsoby, jak peníze ochránit před znehodnocením. „Inflace byla jedním z nejsilnějších impulsů, proč se lidé začali o investování zajímat,“ poznamenává Brodani. Podle ní dnes do nemovitostních fondů přitékají miliardy korun každé čtvrtletí.
Podle Blažka je správné investovat do toho, čemu člověk rozumí a co ho baví. „Když investujete do konkrétní nemovitosti, můžete se jít podívat, jak projekt roste. Právě ten osobní vztah je pro řadu investorů důležitý.“
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Kinský dodává, že nemovitostní fondy se staly pro mnoho lidí prvním krokem do světa investic. „Ne každý chce vybírat jednotlivé akcie. Nemovitosti jsou pro řadu investorů srozumitelným a konzervativním aktivem.“
Přesto experti odmítají univerzální rady, do jakého segmentu trhu investovat. Doba, kdy rostly téměř všechny nemovitosti bez rozdílu, je podle nich pryč. „Neexistuje jeden segment, o kterém by se dalo říct, že bude vítězem příštích dvaceti let. Dnes záleží na kvalitě konkrétní nemovitosti, lokalitě i nájemcích,“ upozorňuje Brodani.
Je to vyšší dívčí
Právě lokalita bude podle všech hostů rozhodovat i v budoucnu. Nejde však jen o adresu, ale i o infrastrukturu, dostupnost služeb a schopnost přitahovat obyvatele i firmy.
„Investice do nemovitostí je vyšší dívčí. Je potřeba sledovat obrovské množství faktorů, které ovlivňují její výnosnost,“ říká Brodani.
Proto podle ní roste význam profesionálních správců, kteří umožňují investovat i lidem bez hluboké znalosti realitního trhu.
Ať už si investor vybere fond, přímou investici nebo jiný nástroj, na jedné věci se hosté shodli bez výjimky: nejdůležitější je začít včas. „Produkt je až druhotný. Důležité je začít pravidelně investovat a dát času šanci, aby pracoval ve váš prospěch,“ shrnuje Blažek.