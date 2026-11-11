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Nájem hypotéku nezaplatí. Investiční byty kupují hlavně lidé s hotovostí

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:10
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Koupit byt, pronajmout ho a z nájmu splácet hypotéku: tento model podle hostů pořadu iDNES Lounge naráží na cenu úvěrů. Jan Dragon z Nemovitostního fondu Nemo, Miroslav Linhart z Deloitte a Kamil Dunaj z BICZ vysvětlovali, kdo dnes investiční byty kupuje a proč ani nemovitost není výdělek bez práce.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Představa bytu, který si na sebe vydělá a jednou zajistí majiteli pohodlnější penzi, má své slabiny. Rozhoduje pořizovací cena, financování i schopnost vlastníka zvládat období, kdy příjmy nestačí na výdaje.

„Pokud si dnes vezmu hypotéku na investiční nemovitost, reálně doplácím na to, že ji držím,“ upozornil Jan Dragon, ředitel distribuce Nemovitostního fondu Nemo. Investor si podle něj musí předem spočítat, jak dlouho dokáže chybějící peníze doplňovat.

Hosté pořadu

Jan Dragon
NEMO

Jan Dragon je ředitelem distribuce nemovitostního fondu NEMO. Ve finančním sektoru působí více než dvacet let a zastával řadu manažerských pozic, například v České pojišťovně či ve společnosti Chytrý Honza. Dlouhodobě se věnuje investování. Spolupracuje se širokou sítí finančních poradců po celé České republice, s nimiž zpřístupňuje investice do nemovitostí běžným investorům. Pravidelně vystupuje na investičních konferencích, například Finfest nebo Colors of Finance.

Miroslav Linhart
Deloitte

Miroslav Linhart je vedoucím partnerem poradenství Deloitte Česká republika a současně vede poradenství pro oblast nemovitostí a stavebnictví. Ve společnosti působí více než čtyřiadvacet let. Absolvoval obor Podniková ekonomika a management na VŠE v Praze, dále studoval na Joseph M. Katz Graduate School of Business při University of Pittsburgh a získal profesní kvalifikaci ACCA. Specializuje se na podnikové finance a nemovitostní transakce, zejména oceňování, prověřování obchodních předpokladů investic, analýzy trhu a studie proveditelnosti. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích a v ekonomických médiích.

Kamil Dunaj
BICZ

Kamil Dunaj působí od roku 2024 jako ředitel developmentu BICZ. Vystudoval Technickou univerzitu v Košicích a profesní dráhu zahájil v pražském ateliéru CMC architects pod vedením Jakuba Ciglera, kde se podílel především na revitalizaci pivovarů a dalších areálů. Následně téměř deset let pracoval v Irsku, kde přešel od architektury k developmentu a věnoval se obnově rozsáhlých území. Další zkušenosti získal v Kataru a Spojených arabských emirátech. Jako projektový manažer se podílel například na výstavbě města Lusail, dubajského metra, projektů pro Expo a vojenského námořního přístavu v Kataru.

Podobnou situaci popsal vedoucí partner poradenství Deloitte Miroslav Linhart na modelovém příkladu. „Když máte sedmimilionový byt, dáte dva miliony ze svého a pět milionů si půjčíte, dostanete třicet tisíc na nájmu a platíte hypotéku pětačtyřicet tisíc, tak to nefunguje. Málokdo se do toho pustí,“ uvedl.

Kupující pak může sázet na budoucí zdražení bytu. Ani případný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou však nelze posuzovat bez peněz, které mezitím do nemovitosti vložil. „Musím k tomu připočíst i to, že jsem ji sedm let dotoval,“ zdůraznil Dragon. Spoléhat na cenu při prodeji za několik let podle něj znamená přijmout nejistotu dalšího vývoje.

Byty kupují i rodiče malých dětí

Dražší financování podle ředitele developmentu BICZ Kamila Dunaje proměnilo skladbu zákazníků. V prodejích jeho společnosti výrazně ubylo drobných investorů, kteří chtěli nájemným splácet úvěr.

„Jednotliví malí investoři, kteří si koupili byt nebo dva a z toho platili hypotéku, téměř vymizeli,“ popsal zkušenost z Prahy a větších měst. Větší prostor podle něj získaly fondy a majetní kupující, kteří hledají dlouhodobé uložení peněz.

Hosté pořadu iDNES Lounge na téma Investiční nemovitosti v nové éře (6. listopadu 2026)
Kamil Dunaj, ředitel developmentu BICZ holding (6. listopadu 2026)
Jan Dragon, ředitel distribuce nemovitostního fondu NEMO (6. listopadu 2026)
Hosté pořadu iDNES Lounge na téma Investiční nemovitosti v nové éře (6. listopadu 2026)
9 fotografií

Vedle nich Dunaj pozoruje další skupinu. „Jsou to rodiče malých dětí. Mají nějakou volnou hotovost a kupují byty pro děti,“ řekl. Bezprostřední výnos pro ně nemusí být hlavní motivací. Chtějí zajistit bydlení potomkům v době, kdy ho budou potřebovat.

Proměnu potvrzuje také Linhart. „Investiční byty dnes kupují v podstatě kupci s hotovostí,“ uvedl. Připomněl však, že vlastnictví pronajímaného bytu vyžaduje čas a práci. Majitel řeší nájemníky, údržbu, administrativu i daně. „Není to úplně čistě pasivní. Musíte do toho dát svoje úsilí,“ doplnil.

Volná plocha na mapě ještě není staveniště

Za tlakem na ceny bydlení vidí Linhart především atraktivitu velkých měst a jejich pracovních příležitostí. Lidé se stěhují za zaměstnáním, výstavba na jejich příchod nedokáže dostatečně rychle reagovat.

Dunaj upozornil, že samotné vymezení dalších ploch pro bydlení problém nevyřeší. Pozemky mohou patřit mnoha vlastníkům a příprava projektu vyžaduje složitá jednání. „To, že je dostatek plochy na mapě, neznamená, že je přístupná, aby se tam vůbec stavělo,“ shrnul.

BICZ proto hledá příležitosti také v krajských městech a připravuje další aktivity v nájemním bydlení. Dunaj v debatě zmínil Zlín, kde vidí poptávku spojenou mimo jiné se studenty a lidmi přijíždějícími za prací.

Fond přebírá starosti, důvěra je zásadní

Jinou cestou k nemovitostem jsou fondy. Investor v nich kupuje podílové listy a správu budov i vztahy s nájemníky přenechává profesionálům. „Tu práci za vás někdo odvádí. O nájemníky se nestaráte vy jako investor,“ popsal Dragon princip fondu Nemo.

Linhart připomněl, že dražší úvěry ovlivňují také fondy a komerční nemovitosti. Při jejich posuzování proto záleží na výběru budov, zadlužení i způsobu oceňování. „U nemovitostních fondů je základem důvěra. Důvěra v jejich dobrou ruku při volbě investic, transparentnost a správný poměr financování,“ říká.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Investiční nemovitosti v nové éře“ jsou zleva Miroslav Linhart, vedoucí partner poradenství Deloitte, Kamil Dunaj, ředitel developmentu BICZ holding, moderátor Vladimír Vokál a Jan Dragon, ředitel distribuce nemovitostního fondu NEMO. (6. listopadu 2026)

Nemovitostní fond NEMO umožňuje prostřednictvím podílových listů investovat do portfolia pražských kancelářských budov. Podle Dragona lze peníze vkládat jednorázově i pravidelně, například po pětistovkách měsíčně. „Stáváte se podílníkem fondu, který aktuálně drží deset kancelářských nemovitostí v Praze,“ vysvětlil. Historické zhodnocení podle něj dosahovalo přibližně pěti až šesti procent ročně.

BICZ nabízí vedle přímého nákupu nemovitostí také další možnosti zapojení do svých projektů. „Jednou částí je nový nemovitostní fond. Druhou možností je přímé investování a partnerství v projektu,“ uvedl Dunaj.

Spoluúčast na konkrétním developerském záměru je podle něj určena spíše větším investorům. Pro drobnější zájemce zmínil také dluhopisy. Jde přitom o odlišné formy investování: zatímco podílník fondu drží podíl na jeho portfoliu, nákupem firemního dluhopisu investor půjčuje peníze jeho emitentovi.

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