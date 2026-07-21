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Konec zelených frází. O ESG rozhodnou čísla, ne slogany, míní experti

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
ESG, tedy reporting udržitelnosti, už podle firem ani auditorů není jen o ekologických proklamacích nebo evropské byrokracii. Budoucnost odpovědného podnikání bude stát na měřitelných výsledcích, ekonomice a důvěryhodnosti. V debatě iDNES Lounge se na tom shodli Ladislav Mejzlík, prezident Komory auditorů ČR, Lukáš Dobeš, ředitel skupiny TEDOM ESCO, a Roman Grametbauer, manažer udržitelnosti společnosti Philip Morris ČR.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Když se řekne ESG, většina lidí si stále představí Green Deal, nové regulace nebo další administrativní povinnosti. Hosté iDNES Lounge ale tvrdí, že podobné zkratky už realitu nevystihují. Odpovědné podnikání se podle nich posouvá od politických debat k tomu, co lze skutečně změřit, spočítat a obhájit před investory, zaměstnanci i zákazníky.

Hosté pořadu

Ladislav Mejzlík
Komora auditorů ČR

Ladislav Mejzlík je prezidentem Komory auditorů ČR. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 1993 složil auditorské zkoušky a stal se auditorem. V letech 2014 až 2022 byl děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2022 je jejím proděkanem pro rozvoj. Publikuje, přednáší a věnuje se vědecké činnosti. Specializuje se na oblast využití ICT v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví. Prezidentem Komory auditorů je od roku 2022.

Lukáš Dobeš
TEDOM ESCO

Lukáš Dobeš působí v energetice od roku 2002. Dlouhodobě se zaměřuje na decentralizaci energetiky, využití kogeneračních jednotek a flexibilitu s cílem zajistit zákazníkům spolehlivé a efektivní dodávky energie. V současnosti zastává pozici ředitele skupiny TEDOM ESCO, která se zaměřuje na dodávky elektřiny a plynu, provozování energetických zdrojů, energetické konzultace, agregaci flexibility a velkoobchod s energií, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Roman Grametbauer
Philip Morris ČR

Roman Grametbauer je manažerem udržitelnosti ve společnosti Philip Morris ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Metropolitní univerzitě v Praze a absolvoval program Business Sustainability Management na University of Cambridge. Ve společnosti Philip Morris ČR působí od roku 2017. Současně zastává pozici předsedy představenstva kolektivního systému NEVAJGLUJ a.s., který se zaměřuje na systémové řešení dopadů pohozených tabákových výrobků s filtrem ve městech a obcích. Předchozí profesní zkušenosti získal na pozicích s různými stupni odpovědnosti v oddělení vnějších vztahů a komunikace v tabákovém, zbrojařském a černouhelném těžařském sektoru.

„ESG není jen o ekologii. Je to také o tom, jak se firma chová ke svým zaměstnancům, jak je řízená a jestli je její podnikání dlouhodobě udržitelné,“ říká prezident Komory auditorů Ladislav Mejzlík.

ESG nezmizí

Podle něj navíc Evropa v posledních letech hledá správnou míru regulace. „Na začátku byla pravidla možná až příliš přepálená. Dnes se vracíme k rozumnější podobě – bude se týkat méně firem, bude jednodušší a rozložená v čase. Pravda je někde uprostřed.“

Přesto ESG podle něj nezmizí. Naopak bude stále více propojené s ekonomikou. „Firmy potřebují vědět, jaký mají opatření v oblasti ESG dopad na návratnost investic. Právě propojení udržitelnosti s ekonomikou bude další velké téma.“

Ladislav Mejzlík, prezident Komory auditorů ČR (20. července 2026)
Lukáš Dobeš, ředitel skupiny TEDOM ESCO (20. července 2026)
Lukáš Dobeš, ředitel skupiny TEDOM ESCO (20. července 2026)
Ladislav Mejzlík, prezident Komory auditorů ČR (20. července 2026)
8 fotografií

Podobně uvažují i firmy, které reportují dobrovolně. Skupina TEDOM ESCO zatím mezi povinné společnosti nespadá, přesto zveřejnila vlastní ESG report a chce v něm pokračovat.

„Není to jen o tom, co nařizuje Evropská unie. Zaměstnanci i obchodní partneři stále častěji chtějí vědět, jak se firma chová a jestli podniká odpovědně,“ vysvětluje ředitel skupiny TEDOM ESCO Lukáš Dobeš.

Greenwashing je výzva

Podle něj se mění hlavně očekávání mladších lidí. „Zajímá je, v jaké firmě budou pracovat, jak se chová k životnímu prostředí i ke svým zaměstnancům. To dnes při rozhodování hraje stále větší roli.“

TEDOM ESCO staví svůj přístup především na decentralizované energetice, která podle Dobeše šetří energii i emise. Stejně důležité je ale podle něj všechno měřit. „U technologií přesně víme, kolik vypustí CO₂ nebo dalších emisí. Právě měřitelnost je nejlepší obranou proti tomu, aby se z ESG stala jen marketingová nálepka,“ říká.

iDNES LOUNGE

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Právě greenwashing označil Ladislav Mejzlík za jednu z největších výzev současnosti. „Auditor musí ověřit, že to, co firmy reportují, skutečně odpovídá realitě. Nestačí něco jen nalakovat na zeleno,“ upozorňuje.

Na měřitelných datech staví svou strategii také Philip Morris ČR. „Měření je to nejdůležitější. To, co říkáme, musíme umět doložit konkrétními daty,“ říká manažer udržitelnosti Roman Grametbauer. Firma podle něj pravidelně sleduje ukazatele v oblasti životního prostředí i společenské odpovědnosti a jejich plnění dokládá investorům.

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Odpovědný byznys“ jsou (zleva) ředitel skupiny TEDOM ESCO Lukáš Dobeš, manažer udržitelnosti ve společnosti Philip Morris ČR Roman Grametbauer, moderátor Vladimír Vokál a prezident Komory auditorů ČR Ladislav Mejzlík.

Proměna společnosti se podle Grametbauera odráží i v jejím podnikání. „Většina našich tržeb už dnes pochází z bezdýmného portfolia,“ říká. Vedle rozvoje bezdýmných alternativ proto firma investuje také do snižování spotřeby energií a vody nebo do opětovného využívání materiálů. „Vedle recyklace stále častěji využíváme i znovupoužití materiálů. Často je to efektivnější cesta než samotná recyklace,“ dodává.

Hosté se nakonec shodli, že ESG přestává být především regulatorním tématem a stává se běžnou součástí řízení firem. Rozhodující nebude počet vyplněných formulářů ani množství ekologických sloganů, ale schopnost prokázat skutečné výsledky.

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Konec zelených frází. O ESG rozhodnou čísla, ne slogany, míní experti

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