Fotovoltaiky v Česku prošly během posledních let proměnou. Z technologie, kterou si pořizovali hlavně nadšenci nebo movitější domácnosti, se stává běžná součást rodinných domů, firem i bytových domů. Podle hostů iDNES Lounge za tím stojí nejen energetická krize, ale i změna přemýšlení domácností.
Hosté pořadu
Vladimír Růžička
VR OZE systém
Absolvoval VUT v Brně a od roku 2008 staví fotovoltaické elektrárny především na území celé Moravy, samozřejmě včetně bateriových uložišť, wallboxů, carportů a dalších služeb s fotovoltaikou spojených. Je aktivním příznivcem elektromobility, mezi jeho koníčky patří pěší turistika a pilotování vrtulníku.
Aleš Korostenský
PV Trusted
Působí ve společnosti PV Trusted s.r.o. Věnuje se oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na fotovoltaické a investiční projekty a podílí se na rozvoji platformy PV Trusted a energetických projektů v ČR.
Lukáš Paur
E.ON Energie
Ve společnosti E.ON působí od roku 2015 a postupně prošel několika pozicemi. Aktuálně vede oddělení energetických řešení pro domácnosti, před tím vedl oddělení péče o zákazníky E.ON v oblasti dodávek energií.
„Fotovoltaika už není něco extravagantního. Je to běžná součást dnešních domácností a našich domovů,“ říká Lukáš Paur z E.ON Energie. Podle něj lidé stále více řeší energetickou bezpečnost a chtějí mít náklady pod větší kontrolou. „Zájem o energetickou soběstačnost a kontrolu nad cenami energií dál narůstá.“
Plot, carpot nebo stěna
Jedním z největších mýtů podle odborníků zůstává představa, že řada domů není pro panely vhodná. Vladimír Růžička z firmy VR OZE Systems to odmítá. „Když není vhodná střecha, pomůže carport, stěna domu nebo třeba plot. Dnes už prakticky neexistuje situace, kdy by se nenašlo místo, kam panely umístit,“
Podle Aleše Korostenského ze společnosti PV Trusted se zároveň trh postupně zbavuje pověsti divokého byznysu z minulých let. „Fotovoltaika je dnes běžnou součástí energetického mixu. Zásadní je spolehlivé provedení a správně nastavená ekonomika.“
Právě výběr dodavatele označili hosté za klíčový krok. Shodli se, že domácnosti by neměly sáhnout po první nabídce z internetu. „Doporučil bych oslovit dva nebo tři ověřené dodavatele a porovnat si jejich návrhy. Každý odborník může přinést trochu jiný pohled,“ popisuje Pauer.
Korostenský připomíná, že boom posledních let pročistil trh, ale úplně bez rizik stále není. „Šmejdi nikdy úplně nezmizí. Proto je důležité pečlivě vybírat partnera a chtít kvalitní návrh i dlouhodobý servis.“
Baterie ano, či ne?
Velkým tématem se stávají i fotovoltaiky pro bytové domy. Podle expertů zájem rychle roste, i když samotné realizace bývají složitější. „Nejtěžší bývá dohoda mezi vlastníky. Často to znamená měsíce jednání a vysvětlování,“ říká Pauer. Energie se pak mezi jednotlivé byty rozděluje pomocí takzvaných alokačních klíčů.
Debata se dotkla i bateriových úložišť. Přestože dnes bývají běžnou součástí instalací, ne vždy jsou podle expertů nutná. „Pro některé domácnosti může dávat smysl i systém bez baterie. Vždy záleží na konkrétní spotřebě a způsobu využívání energie,“ vysvětluje Korostenský.
iDNES LOUNGESledovat další díly na iDNES.tv
Do hry stále více vstupují také chytré řídicí systémy. Ty sledují výrobu, spotřebu i ceny elektřiny na trhu a automaticky rozhodují, kdy energii ukládat nebo nakupovat. „Zákazníci dnes očekávají, že se systém bude starat sám. Nechtějí každou hodinu kontrolovat telefon a zapínat nebo vypínat spotřebiče,“ popisuje Pauer.
Růžička upozorňuje, že moderní systémy už pracují nejen s historií spotřeby, ale i s budoucími plány domácnosti. „Dokážou se přizpůsobovat novým podmínkám a pomáhají lidem efektivněji hospodařit s energií.“
Nepodceňujte revize. I kvůli pojišťovnám
Experti zároveň připomněli často podceňovanou oblast – údržbu a revize. „Lidé mají pocit, že elektrárna funguje sama a není potřeba se o ni starat. Jenže stejně jako auto potřebuje servis i fotovoltaika pravidelnou kontrolu,“ varuje Pauer.
Růžička upozorňuje, že právě zanedbané revize mohou být problém například při jednání s pojišťovnami. „Revizí si nechráníte jen samotnou fotovoltaiku, ale celý dům.“
|
Fotovoltaikám hrozí kvůli vládě krach, tvrdí experti. Solární baroni jsou mýtus
Budoucnost fotovoltaiky v Česku vidí hosté jednoznačně pozitivně. Podle nich ale bude zásadní stabilnější legislativa a jednodušší pravidla. Inspiraci hledají i v zahraničí.
„Na Ukrajině dnes vidíme, jak důležitá může být energetická soběstačnost domácností. Tamní lidé začali tyto technologie využívat velmi pragmaticky,“ uzavírá Korostenský. „Paradoxně právě ukrajinské domácnosti dnes ukazují, jak může vypadat budoucnost těch českých.“