Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dejte soláry, kam můžete. Střechu nahradí balkon, stěna nebo i plot, radí odborníci

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Fotovoltaika už dávno není jen řešením pro rodinné domy s ideální střechou. V iDNES Lounge o tom debatovali Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie, Aleš Korostenský, jednatel firmy PV Trusted, a Vladimír Růžička, jednatel společnosti VR OZE Systems. Mluvili i o tom, proč se solární panely přesouvají i na balkony, fasády nebo ploty a proč bude energetická soběstačnost stále důležitější.

Fotovoltaiky v Česku prošly během posledních let proměnou. Z technologie, kterou si pořizovali hlavně nadšenci nebo movitější domácnosti, se stává běžná součást rodinných domů, firem i bytových domů. Podle hostů iDNES Lounge za tím stojí nejen energetická krize, ale i změna přemýšlení domácností.

Hosté pořadu

Vladimír Růžička
VR OZE systém

Absolvoval VUT v Brně a od roku 2008 staví fotovoltaické elektrárny především na území celé Moravy, samozřejmě včetně bateriových uložišť, wallboxů, carportů a dalších služeb s fotovoltaikou spojených. Je aktivním příznivcem elektromobility, mezi jeho koníčky patří pěší turistika a pilotování vrtulníku.

Aleš Korostenský
PV Trusted

Působí ve společnosti PV Trusted s.r.o. Věnuje se oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na fotovoltaické a investiční projekty a podílí se na rozvoji platformy PV Trusted a energetických projektů v ČR.

Lukáš Paur
E.ON Energie

Ve společnosti E.ON působí od roku 2015 a postupně prošel několika pozicemi. Aktuálně vede oddělení energetických řešení pro domácnosti, před tím vedl oddělení péče o zákazníky E.ON v oblasti dodávek energií.

„Fotovoltaika už není něco extravagantního. Je to běžná součást dnešních domácností a našich domovů,“ říká Lukáš Paur z E.ON Energie. Podle něj lidé stále více řeší energetickou bezpečnost a chtějí mít náklady pod větší kontrolou. „Zájem o energetickou soběstačnost a kontrolu nad cenami energií dál narůstá.“

Plot, carpot nebo stěna

Jedním z největších mýtů podle odborníků zůstává představa, že řada domů není pro panely vhodná. Vladimír Růžička z firmy VR OZE Systems to odmítá. „Když není vhodná střecha, pomůže carport, stěna domu nebo třeba plot. Dnes už prakticky neexistuje situace, kdy by se nenašlo místo, kam panely umístit,“

Podle Aleše Korostenského ze společnosti PV Trusted se zároveň trh postupně zbavuje pověsti divokého byznysu z minulých let. „Fotovoltaika je dnes běžnou součástí energetického mixu. Zásadní je spolehlivé provedení a správně nastavená ekonomika.“

iDNES Lounge - Fotovoltaika - Celý záznam
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou jednatel VR OZE systems Vladimír Růžička, jednatel firmy PV Trusted Aleš Korostenský, moderátor Vladimír Vokál a vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie Lukáš Paur (na snímku). (20. května 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE systems Vladimír Růžička, jednatel firmy PV Trusted Aleš Korostenský. (20. května 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE systems Vladimír Růžička, jednatel firmy PV Trusted Aleš Korostenský. (20. května 2026)
8 fotografií

Právě výběr dodavatele označili hosté za klíčový krok. Shodli se, že domácnosti by neměly sáhnout po první nabídce z internetu. „Doporučil bych oslovit dva nebo tři ověřené dodavatele a porovnat si jejich návrhy. Každý odborník může přinést trochu jiný pohled,“ popisuje Pauer.

Korostenský připomíná, že boom posledních let pročistil trh, ale úplně bez rizik stále není. „Šmejdi nikdy úplně nezmizí. Proto je důležité pečlivě vybírat partnera a chtít kvalitní návrh i dlouhodobý servis.“

Baterie ano, či ne?

Velkým tématem se stávají i fotovoltaiky pro bytové domy. Podle expertů zájem rychle roste, i když samotné realizace bývají složitější. „Nejtěžší bývá dohoda mezi vlastníky. Často to znamená měsíce jednání a vysvětlování,“ říká Pauer. Energie se pak mezi jednotlivé byty rozděluje pomocí takzvaných alokačních klíčů.

Debata se dotkla i bateriových úložišť. Přestože dnes bývají běžnou součástí instalací, ne vždy jsou podle expertů nutná. „Pro některé domácnosti může dávat smysl i systém bez baterie. Vždy záleží na konkrétní spotřebě a způsobu využívání energie,“ vysvětluje Korostenský.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Do hry stále více vstupují také chytré řídicí systémy. Ty sledují výrobu, spotřebu i ceny elektřiny na trhu a automaticky rozhodují, kdy energii ukládat nebo nakupovat. „Zákazníci dnes očekávají, že se systém bude starat sám. Nechtějí každou hodinu kontrolovat telefon a zapínat nebo vypínat spotřebiče,“ popisuje Pauer.

Růžička upozorňuje, že moderní systémy už pracují nejen s historií spotřeby, ale i s budoucími plány domácnosti. „Dokážou se přizpůsobovat novým podmínkám a pomáhají lidem efektivněji hospodařit s energií.“

Nepodceňujte revize. I kvůli pojišťovnám

Experti zároveň připomněli často podceňovanou oblast – údržbu a revize. „Lidé mají pocit, že elektrárna funguje sama a není potřeba se o ni starat. Jenže stejně jako auto potřebuje servis i fotovoltaika pravidelnou kontrolu,“ varuje Pauer.

Růžička upozorňuje, že právě zanedbané revize mohou být problém například při jednání s pojišťovnami. „Revizí si nechráníte jen samotnou fotovoltaiku, ale celý dům.“

Fotovoltaikám hrozí kvůli vládě krach, tvrdí experti. Solární baroni jsou mýtus

Budoucnost fotovoltaiky v Česku vidí hosté jednoznačně pozitivně. Podle nich ale bude zásadní stabilnější legislativa a jednodušší pravidla. Inspiraci hledají i v zahraničí.

„Na Ukrajině dnes vidíme, jak důležitá může být energetická soběstačnost domácností. Tamní lidé začali tyto technologie využívat velmi pragmaticky,“ uzavírá Korostenský. „Paradoxně právě ukrajinské domácnosti dnes ukazují, jak může vypadat budoucnost těch českých.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Dejte soláry, kam můžete. Střechu nahradí balkon, stěna nebo i plot, radí odborníci

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE...

Fotovoltaika už dávno není jen řešením pro rodinné domy s ideální střechou. V iDNES Lounge o tom debatovali Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie, Aleš...

25. května 2026

Válka na Blízkém východě drtí Srí Lanku. Ochromila vývoz čaje, lidé chudnou

Sběračky čaje na jedné ze srílanských plantáží.

Válka mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu dopadá mimo jiné na čajový průmysl na Srí Lance, který přichází o významné odběratele na Blízkém východě. To se promítá do ekonomiky ostrova i do...

25. května 2026  6:58

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

25. května 2026

Má český přístav v Hamburku smysl? Firmy váhají

Fregata Sachsen-Anhalt v přístavu Kuhwerder na snímku z 30. srpna 2018

Dvakrát přinesl na jednání kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik návrh na výměnu přístavních území v Hamburku a dvakrát odešel s nepořízenou. Česko se dlouhodobě snaží vyměnit dvojici historických...

25. května 2026

Muž vyhrál v Americe právní spor díky ChatGPT. Podobných případů přibývá

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění přístup ke spravedlnosti. Lidem bez právního vzdělání pomáhá sepsat žaloby, návrhy i další podání tak, aby obstály před soudem. Prudký nárůst případů bez advokátů ale zároveň...

24. května 2026

Thajskem otřásá skandál. Dědic pivní firmy obvinil bratra ze sexuálního zneužívání

Singha je také silně exportní značka. Prodává se ve více než padesáti zemích a...

Thajsko prožívá asi nejsledovanější rodinný skandál posledních let. Obvinění ze sexuálního zneužívání, které vznesl dědic pivního impéria Singha proti svému staršímu bratrovi, vystavilo jednu z...

24. května 2026

Milán i díky cizincům vzkvétá. Běžní Italové ale čím dál častěji míří do Turína

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Do severoitalské metropole v posledních letech proudí bohatí cizinci, kterým nahrávají i daňové úlevy zavedené italskou vládou. I proto se z Milána stalo jedno z nejdražších míst k životu v celé...

24. května 2026

Z bohatého šejchátu do tenat nejistoty. Kuvajt po letech opět ochromila válka

Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti...

Kvůli uzavření Hormuzského průlivu a útokům íránských dronů zastavil Kuvajt export téměř dvou milionů barelů ropy denně. Dříve bohatý šejchát, který se některých podle kritiků nikdy plně...

24. května 2026

Slábnoucí poptávka mění trh s alkoholem. Firmy sázejí na nealko i nové vedení

alkohol bar prázdný spotřeba pokles hosté pivo

Výrobci alkoholu ztrácejí jistotu stabilní globální poptávky po svých produktech. Lidé totiž mění své návyky a podle statistik si stále více z nich nechává alkohol jen pro zvláštní příležitosti....

24. května 2026

Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

Již loni v Anglii proběhly četné razie v holičstvích a obchodech s...

Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se...

24. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

Premium
ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

24. května 2026

Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného...

24. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.