Jen pro vyvolené? Dávno ne, říkají experti o boomu fondů kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů ještě před pár lety působily jako nástroj určený úzkému okruhu movitých investorů. Dnes ale rychle rostou a stále častěji se objevují v portfoliích vyšší střední třídy.
Podle bývalého guvernéra České národní banky a spoluzakladatele fondu Diagram Zdeňka Tůmy už samotný název napovídá, komu jsou určeny. „Většinou jde o investory, kteří rozumějí základním principům finančních trhů a chápou vztah mezi výnosem a rizikem,“ vysvětluje.
Hosté pořadu
Zdeněk Tůma
FKI Diagram
Zdeněk Tůma od roku 2019 zastává funkci předsedy dozorčí rady Československé obchodní banky. Začátkem devadesátých let by u založení Institutu ekonomických studií FSV UK, kde vedl katedru makroekonomie. Dodnes zde působí a přednáší na téma měnová politika a finanční regulace. Později pracoval v soukromém sektoru (Patria Finance) jako hlavní ekonom. V letech 1998–1999 byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně zastupujícím Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Od 13. února 1999 byl jmenován viceguvernérem České národní banky a od 1. prosince 2000 do 30. června 2010 zastával funkci guvernéra České národní banky. Byl také členem Generální rady Evropské centrální banky, zastupoval Českou republiku v MMF a v Bance pro mezinárodní platby. V roce 2011 působil jako partner v KPMG ČR, kde byl zodpovědný za finanční služby. Od roku 2022 je členem College of Central Bankers v rámci Global Interdependence Center. V letech 1999-2001 byl prezidentem České společnosti ekonomické.
Pavel Falout
Rockaway Capital
Pavel Falout je investiční ředitel fondu Rockaway Fund ve skupině Rockaway Capital. Podílí se na investiční strategii fondů zaměřených na kvalifikované investory. V oblasti investic a transakcí působí více než dvacet let. Dříve pracoval ve společnosti KPMG, kde vedl tým Transaction Services pro region střední a východní Evropy. Během kariéry se podílel na řadě významných investičních a akvizičních transakcí.
Jan Macek
Conseq Investment Management
Vystudoval obor finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Investování a kapitálovému trhu se věnuje od studií, naplno profesně pak od roku 2011, kdy nastoupil jako produktový manažer do finančně poradenské společnosti Swiss Life Select, od roku 2022 působí jako investiční specialista ve společnosti Conseq Investment Management. Pohybuje se zejména v oblasti retailové distribuce investičních nástrojů.
Minimální investice
Právě proto zákon nastavuje určité síto. Nejviditelnější podmínkou je minimální investice jeden milion korun. Podle Tůmy by ale taková investice neměla být jediným majetkem investora. „Typicky jde o lidi, kteří už investují i do jiných aktiv. Fond kvalifikovaných investorů by neměl být jejich jediná investice.“
Tyto fondy se zároveň liší i investiční strategií. Jak vysvětluje investiční ředitel Rockaway Capital Pavel Falout, mají větší volnost než klasické retailové fondy. „Jsou méně regulované, což jim umožňuje investovat do širšího spektra aktiv. Nejde jen o veřejné trhy, ale také o privátní trhy nebo přímé investice do firem,“ říká.
Právě tato možnost je jedním z důvodů jejich rostoucí popularity. Investoři totiž stále častěji hledají způsoby, jak diverzifikovat svá portfolia.
Investiční specialista Conseq Jan Macek zároveň upozorňuje, že samotný pojem „fond kvalifikovaného investora“ (FKI) může být trochu zavádějící. „Je to především právní forma. Sama o sobě neříká nic o tom, jak je fond rizikový,“ říká.
Podle něj může být takový fond velmi dynamický, ale stejně tak může mít konzervativní strategii. „Může investovat do rizikových aktiv, ale také do relativně bezpečných. Ta forma pouze dává správcům širší možnosti.“
Falout zároveň upozorňuje, že samotná právní forma fondu ještě neříká nic o míře rizika. „Riziko se vždy odvíjí od toho, do jakých aktiv fond investuje a jakým způsobem ho správce řídí. Investor by se měl zajímat o to, jak fond oceňuje aktiva, jak pracuje s regulací a jak silný tým za ním stojí,“ říká.
FKI v ČR rostou
Růst těchto fondů je v Česku výrazný. Podle Asociace pro kapitálový trh činil ke konci roku 2025 objem majetku ve FKI přes 800 miliard korun. To představuje zhruba třetinu celého fondového trhu.
Tůma za tím vidí dva hlavní důvody. „Za prvé jsme jako společnost výrazně zbohatli. A za druhé lidé po inflačních letech více hledají možnosti, jak své peníze zhodnotit.“
To ale neznamená, že fondy kvalifikovaných investorů představují bezpečný přístav v době krizí. Macek v tomto směru varuje před přílišnými očekáváními. „Určitě to není nástroj, který by měl snižovat riziko. Naopak často jde o investice s vyšší mírou rizika,“ říká. Podle něj dávají smysl především jako součást širšího portfolia.
Pavel Falout připomíná, že klíčová je disciplína investora. „Je důležité mít plán. Vědět, jaký je investiční horizont a nenechat se vyvést z míry krátkodobými výkyvy na trzích,“ říká.
Podle něj se stále více investorů obrací k privátním trhům také proto, že hledají dlouhodobé investiční strategie. „Snažíme se řídit riziko především disciplinovanou diverzifikací – mezi sektory, regiony i jednotlivými typy investic. Investorům tak nabízíme regulované fondy s dlouhodobou strategií budování hodnoty,“ říká Falout.
S rostoucím majetkem Čechů FKI porostou
Specifikem některých investic je také nižší likvidita. Například u private equity fondů mohou být peníze investora vázány i několik let. „Investor musí počítat s tím, že část portfolia nebude mít okamžitě k dispozici,“ doplňuje Macek.
Právě proto podle Falouta dává smysl uvažovat o FKI vždy v kontextu celého portfolia. „Investor by se měl podívat, kdo za fondem stojí a jak do jeho portfolia zapadá. Někdy hledá dlouhodobého partnera pro investování na privátních trzích, jindy může jít o konkrétní projekt nebo strategii,“ říká.
Navzdory těmto omezením experti očekávají další růst tohoto segmentu. Jak bohatne společnost a roste finanční gramotnost investorů, budou fondy kvalifikovaných investorů podle nich stále běžnější součástí investičních portfolií.
„Pokud se zásadně nezmění regulace nebo ekonomické podmínky, není důvod, proč by se tento trend měl zastavit,“ říká Macek.
Tůma je podobně optimistický. „S rostoucím majetkem společnosti lidé přirozeně hledají nové investiční příležitosti. A fondy kvalifikovaných investorů jsou jednou z nich.“