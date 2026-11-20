Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Když jedna firma dluží na daních i na pojistném, mohou se dnes o její majetek zajímat různé úřady najednou. Vláda chce jejich postup sjednotit. Od roku 2028 má nedoplatky na sociálním pojištění vymáhat Finanční správa. Zdravotní pojišťovny by jí podle návrhu mohly své pohledávky předávat dobrovolně.
Jde o první krok k jednotnému inkasnímu místu. Ministerstvo financí počítá s tím, že společný postup omezí opakované zjišťování majetku a dá větší prostor například splátkovým kalendářům. Návrh už prošel prvním čtením.
Hosté pořadu
Karel Šimka
Nejvyšší správní soud
Vystudoval právo a politologii v Plzni, Praze a německém Pasově. Soudcovskou kariéru zahájil na okresním soudu. U Nejvyššího správního soudu působí od roku 2004 a v únoru 2022 se stal jeho třetím předsedou. Zabývá se finančním právem, ekonomickou regulací a ochranou svobody jednotlivce. Vedle soudcovské práce publikuje a přednáší na vysokých školách.
Jan Mlynarčík
Exekutorská komora České republiky
Vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a poté působil jako advokát v Mladé Boleslavi. Od roku 2010 pracuje jako soudní exekutor v Jablonci nad Nisou. V orgánech Exekutorské komory působí od roku 2015, jejím prezidentem byl poprvé zvolen v roce 2021. Věnuje se digitalizaci exekučního řízení a upozorňuje na dopady vymahatelnosti veřejných pohledávek na rozpočty a platební morálku.
Lukáš Kovanda
Trinity Bank
Je hlavním ekonomem Trinity Bank. Analyzuje vývoj české i světové ekonomiky, investice a nové finanční technologie. V letech 2020 až 2022 byl členem Národní ekonomické rady vlády. Působí jako socioekonomický analytik při OSN a přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Vydal dva soubory rozhovorů mimo jiné s laureáty Nobelovy ceny za ekonomii a napsal knihu Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé. Běhá dlouhé tratě a absolvoval newyorský maraton.
Prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík v iDNES Lounge připustil, že sjednocení agendy může celý proces zjednodušit. Pochybuje ale, že finanční úřady budou při vymáhání stejně úspěšné jako soudní exekutoři. „Pokud budou dělat to, co dělají doposud, tak efektivní nebudou,“ řekl.
Právě u obtížnějších případů podle něj rozhoduje, zda vymáhající sáhne i po méně oblíbených krocích, jako je vymáhání movitého majetku či osobní kontakt s dlužníkem.
Komora chce zachovat možnost, aby zdravotní pojišťovny využívaly soudní exekutory. Mlynarčík navrhl i další variantu. Pokud Finanční správa daňový dluh nebo nedoplatek na sociálním pojištění do roka nevymůže, musela by ho předat soudnímu exekutorovi. „Nedá se vymoci všechno, to všichni víme,“ připustil. Podle něj by exekutor u části případů ještě získal peníze a u ostatních mohl státu potvrdit, že je namístě pohledávku odepsat.
Předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka by rozhodnutí o předání případu dál nechal na úřadech. „My tady máme konkurenci i mezi formami vymáhání,“ řekl. Právě možnost volby mezi daňovou exekucí a soudním exekutorem považuje za výhodu. „Nejsem si jistý, jestli je úplně šťastné zavádět povinnost předávat pohledávky exekutorům,“ dodal.
Stát, nebo soudní exekutor?
Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda vidí rozdíl v tom, jak jsou úředník a soudní exekutor placeni. „Motivace úředníka je omezená oproti soudnímu exekutorovi, který klidně bude pracovat do půlnoci,“ uvedl. Exekutor má podle něj díky vazbě odměny na výsledek větší důvod věnovat se i složitým případům.
A pokud vymahatelnost klesne, promítne se to podle Kovandy i do cen pro lidi a firmy, kteří své závazky plní. „Od těch devíti spolehlivých, co platí, si řeknu o víc, aby pokryli toho jednoho neplatiče,“ popsal, jak může uvažovat dodavatel.
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Šimka zároveň upozornil, že příliš tvrdé vymáhání může dlužníka vytlačit do šedé ekonomiky. „Jakmile mu významnou část toho, co si vydělá, seberete v rámci exekuce, má zájem pracovat načerno,“ řekl. Takový člověk má podle něj zároveň důvod vyhýbat se tomu, aby cokoli vlastnil na své jméno.
Kovanda odhadl, že pokud by se podařilo vrátit 50 tisíc lidí do legálního režimu, stát na tom může získat deset miliard korun. Počítal s tím, že by tito lidé odváděli daně a pojistné i z podprůměrné mzdy.
Také Mlynarčík vidí hranici v tom, zda má dlužník ještě šanci se z dluhů dostat. „Exekuce není prostředkem k trestání nebo ekonomické likvidaci,“ řekl. Připomněl i oddlužení, které lidem při splnění podmínek umožňuje začít znovu.