Erotické pomůcky, krmivo pro mazlíčky nebo nové služby postavené na umělé inteligenci. Česká e-commerce se mění rychleji než kdy dřív – a tradiční představy o tom, co táhne online prodeje, přestávají platit.
I v době velkých výzev se přitom českému online trhu daří a vedle zavedených značek se o slovo hlásí i menší a střední e-shopy. Ukázala to soutěž ShopRoku 2025, kterou pořádá nákupní rádce Heureka. Letos se poprvé udělovala také kategorie Brand Challenger pro rychle rostoucí značky, které posouvají hranice svého segmentu.
Mezi vítězi se objevily jak globální značky jako Apple nebo Lego, tak domácí hráči včetně Růžového slona, OnlineShopu, Eva.cz, Alza.cz nebo agentury Advisio. Porota i veřejnost tak ocenily nejen stabilní lídry, ale i e-shopy, které zaujaly přístupem k zákazníkům.
Hosté pořadu
Tereza Kucková
Růžový slon
Tereza je vedoucí marketingu úspěšného e-shopu s intimními pomůckami Růžový slon. Ten letos získal první místo v kategorii Cena Heureky v soutěži ShopRoku. Vybrala ho tedy odborná porota jako příklad e-shopu, který je něčím výjimečný a stojí za ním zajímavý příběh.
David Chmelař
Heureka Group
David Chmelař je generálním ředitelem Heureky od září 2023. Spoluzakládal a spoluřídil platformu iPrice, srovnávač cen v jihovýchodní Asii a Austrálii. Do Heureky přišel s vizí využít její stávají pozici v oblasti online srovnávání cen v devíti zemích k dalšímu posílení role společnosti v e-commerce ve střední a východní Evropě.
Jan Vetyška
APEK
Již dvacet let hájí zájmy českého elektronického obchodu jako výkonný ředitel APEK (Asociace pro elektronickou komerci). Jde o sdružení podnikatelů a firem z oblasti e-commerce. Jeho úkolem je zajišťovat servis pro provozovatele českých e-shopů. Členy Asociace zastupuje směrem k orgánům státní správy, médiím, ale i spotřebitelům.
„Vidíme jasný posun mezi kategoriemi. Zatímco některé tradiční segmenty zpomalují, jiné výrazně rostou – třeba právě erotické pomůcky nebo produkty pro domácí mazlíčky,“ říká šéf Heureky David Chmelař.
Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale nejde jen o konkrétní zboží. „Letos nás čeká dobrý, ale zároveň těžký rok. Klíčové bude, jak firmy zvládnou pracovat s umělou inteligencí a jak se vyrovnají s tlakem zahraničních tržišť,“ popisuje.
Právě kombinace nových technologií a globální konkurence mění pravidla hry. „Největší příležitost vidím v tom, kdo dokáže AI využít rychle a efektivně,“ dodává Vetyška.
Sexshop jako specialista
Úspěch dnes podle hostů nestojí na velikosti, ale na specializaci. Důkazem je i Růžový slon. E-shop s erotickým zbožím získal ocenění v soutěži e-shop roku od Heureky. „Nechceme uspokojit všechny. Stojíme si za kvalitou, máme vlastní produkty a zákazníkům opravdu radíme,“ říká Tereza Kucková.
Podle ní už e-shop není jen místo nákupu. „Zákazníci řeší konkrétní problém a očekávají, že jim pomůžeme. Ta role poradce je dnes zásadní,“ vysvětluje. Právě v citlivějších kategoriích se ukazuje rozdíl mezi specializovaným obchodem a internetovým tržištěm. „Garantujeme kvalitu a bezpečnost. To tržiště, marketplace často neumí nabídnout,“ dodává.
Český zákazník zůstává silně orientovaný na cenu. „Cena a sleva jsou pořád klíčové. Někdy až nezdravě,“ říká Vetyška. Zároveň ale roste důraz na důvěru. „Lidé víc řeší, jestli nepřijdou o peníze nebo nenaletí podvodu. AI paradoxně tuhle obavu zvyšuje,“ popisuje Chmelař.
Levná zahraniční tržiště typu Temu podle něj část zákazníků získala, ale v Česku méně než jinde. „Máme silný lokální trh a kvalitní služby. To je naše výhoda,“ říká.
AI mění pravidla
Největší změna ale teprve přichází. Umělá inteligence už dnes podle Chmelaře zásadně proměňuje fungování firem. „Procesy, které dřív trvaly týdny, dnes zvládnete za hodiny. Brzy to nebude jen výhoda, ale i nutnost,“ říká.
Zásadní roli hraje AI hlavně na začátku nákupní cesty. „Pomáhá zákazníkům zorientovat se v kategorii, když nevědí, co chtějí. Tam je její síla největší,“ vysvětluje. Samotný nákup ale zatím zůstává na klasických e-shopech. „AI nástroje ještě neumí spolehlivě doporučit konkrétní obchod,“ doplňuje Vetyška.
Jedním z důvodů, proč český trh drží krok s globální konkurencí, je logistika. „97 procent zásilek dorazí hned druhý den. To je světový unikát,“ zdůrazňuje Chmelař. Rychlost doručení se stala standardem, na který jsou zákazníci zvyklí – a který zahraniční hráči často nedokážou nabídnout.
Budoucnost e-commerce podle hostů nebude patřit jen velkým hráčům nebo internetovým tržištím. „Vedle velkých hráčů budou dál fungovat specialisté. Právě ti často nabídnou nejlepší službu,“ říká Chmelař.
Klíčové ale bude prostředí. „Pokud bude férové, nemám o českou e-commerce strach. Jsme v tom špička,“ uzavírá Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci.