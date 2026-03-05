Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Vladimír Vokál
Vysíláme   9:00
České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z pražské restaurace Na Květnici v iDNES Lounge otevřeně říkají: největší problém není poplatek za kartu, ale odpor ke změně. Host dnes chce zážitek, pohodlí a zaplatit během deseti vteřin.

Lounge – pořad iDNES.tv

Sledovat další díly na iDNES.tv

České gastro se po covidu výrazně proměnilo. Změnilo se chování hostů i ekonomika provozu. Podle obchodního ředitele Plzeňského Prazdroje Romana Trzaskalika za posledních pět let v Česku zanikly až čtyři tisíce hospod a restaurací. Neznamená to však, že by lidé přestali chodit ven.

Hosté pořadu

Roman Trzaskalik
Plzeňský Prazdroj

Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje od poloviny roku 2023. Předtím čtyři roky ředitel marketingu společnosti. Zaměřuje se na rozvoj české pivní kultury a kvalitu hospod a restaurací. Podporuje digitální dovednosti a modernizaci českého gastrosektoru. Před Prazdrojem působil 20 let ve skupině Danone na manažerských pozicích ve čtyřech zemích.

Lukáš Kovač
Qerko

Spoluzakladatel Qerka, které přineslo QR platby do českých hospod. Po osmi letech budování produktu spojil Qerko s Piano Group. Působí jako Chief Product Officer holdingu Piano Group. Vede vývoj a integraci osmi nástrojů do jednoho ekosystému pro gastro provozovatele. Devět let pracoval v Seznamu, kde vedl produktové týmy a vývoj prohlížeče.

Tomáš Procházka
Restaurace Na Květnici

Majitel pražské restaurace Na Květnici. Prosazuje tradiční českou kuchyni v moderním pojetí. Zavedl platby výhradně přes Qerko, aby se personál mohl soustředit na servis. Aktivně pracuje s online komunitou hostů a buduje hodnocení na Google i Instagramu. I přes digitalizaci je často osobně přítomen na place mezi hosty.

„Dnes už tam nejdou jen na pivo a jídlo. Jdou tam za zážitkem,“ říká Trzaskalik. Součástí zážitku je podle něj i pohodlí, a to dnes zahrnuje možnost platit bezhotovostně.

Až čtvrtina hospod chce jen hotovost

Podle jeho dat každá čtvrtá až pátá hospoda dnes nebere nic jiného než hotovost. Zároveň upozorňuje, že 11 procent lidí by do restaurace vůbec nešlo, pokud by nemohli zaplatit kartou nebo jinou bezhotovostní metodou. „Problémem není poplatek. Problém je prázdný stůl,“ shrnuje Trzaskalik.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou (zleva) Tomáš Procházka, majitel Restaurace Na Květnici, Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, moderátor Vladimír Vokál a Lukáš Kovač, zakladatel platformy Qerko. (26. února 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou (zleva) Tomáš Procházka, majitel Restaurace Na Květnici, Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, moderátor Vladimír Vokál a Lukáš Kovač, zakladatel platformy Qerko. (26. února 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou (zleva) Tomáš Procházka, majitel Restaurace Na Květnici, Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, moderátor Vladimír Vokál a Lukáš Kovač, zakladatel platformy Qerko. (26. února 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou (zleva) Tomáš Procházka, majitel Restaurace Na Květnici, Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, moderátor Vladimír Vokál a Lukáš Kovač, zakladatel platformy Qerko. (26. února 2026)
10 fotografií

Proměnu potvrzuje i restauratér Tomáš Procházka. „Covid to úplně obrátil,“ říká majitel restaurace Na Květnici. Podle něj hosté dnes automaticky předpokládají, že zaplatí kartou nebo mobilem. Pokud by museli hledat narychlo bankomat, chodit k nám nebudou.

Procházka zároveň odmítá obavy, že technologie zhoršují servis. „Technologie nám naopak pomáhají zlepšit obsluhu. Můžeme se víc soustředit na hosta než na počítání u pokladny,“ říká. V jeho podniku se aktivně využívají QR platby a postupně testují i samoobjednávací systém.

Qerko zjednodušuje obsluhu

Digitalizace podle něj pomáhá i s nedostatkem personálu. „Zjistili jsme, že jednu servírku vlastně vůbec nepotřebujeme,“ popisuje zkušenost z letního provozu na zahrádce. Důvod zavádění digitálních technologií je podle něj prostý. „Personál prostě není k sehnání. Třeba kuchař je dnes nedostatkové zboží.“

Zakladatel Qerka Lukáš Kovač mluví o dlouhodobém trendu. „Lidé dnes hotovost nenosí. Je to víc a víc bezhotovostní,“ říká. Jeho platforma dnes funguje ve více než 1 500 podnicích v ČR a expanduje i na Slovensko a do Maďarska. Princip je jednoduchý. „Na stole je QR kód, host ho načte, vidí svůj účet, vybere položky a zaplatí.“

Podle Kovače hosté oceňují hlavně rychlost a kontrolu nad útratou. „Hosté chtějí zaplatit, kdy chtějí a jak chtějí,“ říká. Výhodu vidí podle něj i provozovatelé. „Provozovatel rychleji otočí stůl a host nečeká.“

Hospoda – základ socializace

Debata se ale neomezila jen na platby. Trzaskalik upozorňuje, že řada podniků stále podceňuje i základní online prezentaci. Část restaurací podle něj nemá ani aktuální profil na mapách či sociálních sítích. Přitom právě tam se dnes lidé rozhodují, kam půjdou.

„Česká hospoda je základ české socializace,“ říká Trzaskalik. Podle něj přežijí ty podniky, které dokážou spojit tradiční atmosféru s moderním servisem.

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma digitalizace plateb v pohostinství byli (zleva) Tomáš Procházka, majitel Restaurace Na Květnici, Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, moderátor Vladimír Vokál a Lukáš Kovač, zakladatel platformy Qerko.

Procházka s tím souhlasí. „Není to o alkoholu. Je to o sociálním kontaktu,“ říká. Technologie podle něj mají ulevit provozu, ne nahradit setkávání.

Kovač závěr shrnuje pragmaticky: „Technologie ignorovat nejde. Generace se mění.“ Podle něj ale základ zůstává stejný – restaurace je místo, kam lidé chodí spolu.

Vstoupit do diskuse (87 příspěvků)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou...

České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z...

5. března 2026

Summit otevře debatu o dostupném bydlení a stavebnictví, vystoupí i ministři

Předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský na Summitu dostupného...

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví budou hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Na konferenci vystoupí zástupci vlády,...

5. března 2026

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

ilustrační snímek

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil...

5. března 2026

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Premium
Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených...

Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit....

5. března 2026

Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z...

Íránská krize globálně zdražila plyn, akcie exportérů amerického zkapalněného plynu vyskočily o 20 procent. Zásoby plynu v EU se mezitím zmenšují a Brusel nemá žádný plán, jak snížit novou závislost,...

4. března 2026

Jak se dostaneme domů? Válka uvěznila v kajutách pasažéry výletních lodí

Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik...

Nejméně šest výletních lodí uvízlo v Dubaji a Dauhá poté, co eskalující konflikt uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Plavidlům bylo nařízeno zůstat v doku nebo na kotvištích. Cestující zůstávají na...

4. března 2026

Německá ekonomika očekává růst. I navzdory válce na Blízkém východě

Ilustrační snímek

Německá ekonomika loni poprvé za poslední tři roky mírně vzrostla, nyní ale panují obavy, zda opět nezamíří dolů. A to především kvůli vyhrocené situaci na arabském poloostrově. Vedení Svazu...

4. března 2026  17:30

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

4. března 2026  15:41

Inflace v únoru klesla nejníž za deset let, výhled komplikuje válka

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Statistici překvapili únorovým odhadem inflace, která podle předběžné prognózy spadla na nejnižší úroveň za deset let. Může za to především zlevnění alkoholu, tabáku či některých potravin. V...

4. března 2026  13:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Íránská válka by mohla znovu otevřít debatu o ruském plynu, zní z Norska

Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.

Konflikt na Blízkém východě by mohl v Evropě znovu otevřít debaty o zákazu dovozu ruského zemního plynu. S tímto výrokem přišel na úterní konferenci v Oslu norský ministr pro energetiku Terje...

4. března 2026  12:59

V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo, elektrárna ukázala časosběrné video

V Temelíně vyvezli palivo z reaktoru

Vše začíná sejmutím pečetí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pak se může spustit otevírání jaderného reaktoru a výměna paliva. Otevření trvá přibližně jeden týden, další čtyři dny pak zabere...

4. března 2026  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.