Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

České gastro se po covidu výrazně proměnilo. Změnilo se chování hostů i ekonomika provozu. Podle obchodního ředitele Plzeňského Prazdroje Romana Trzaskalika za posledních pět let v Česku zanikly až čtyři tisíce hospod a restaurací. Neznamená to však, že by lidé přestali chodit ven.
Hosté pořadu
Roman Trzaskalik
Plzeňský Prazdroj
Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje od poloviny roku 2023. Předtím čtyři roky ředitel marketingu společnosti. Zaměřuje se na rozvoj české pivní kultury a kvalitu hospod a restaurací. Podporuje digitální dovednosti a modernizaci českého gastrosektoru. Před Prazdrojem působil 20 let ve skupině Danone na manažerských pozicích ve čtyřech zemích.
Lukáš Kovač
Qerko
Spoluzakladatel Qerka, které přineslo QR platby do českých hospod. Po osmi letech budování produktu spojil Qerko s Piano Group. Působí jako Chief Product Officer holdingu Piano Group. Vede vývoj a integraci osmi nástrojů do jednoho ekosystému pro gastro provozovatele. Devět let pracoval v Seznamu, kde vedl produktové týmy a vývoj prohlížeče.
Tomáš Procházka
Restaurace Na Květnici
Majitel pražské restaurace Na Květnici. Prosazuje tradiční českou kuchyni v moderním pojetí. Zavedl platby výhradně přes Qerko, aby se personál mohl soustředit na servis. Aktivně pracuje s online komunitou hostů a buduje hodnocení na Google i Instagramu. I přes digitalizaci je často osobně přítomen na place mezi hosty.
„Dnes už tam nejdou jen na pivo a jídlo. Jdou tam za zážitkem,“ říká Trzaskalik. Součástí zážitku je podle něj i pohodlí, a to dnes zahrnuje možnost platit bezhotovostně.
Až čtvrtina hospod chce jen hotovost
Podle jeho dat každá čtvrtá až pátá hospoda dnes nebere nic jiného než hotovost. Zároveň upozorňuje, že 11 procent lidí by do restaurace vůbec nešlo, pokud by nemohli zaplatit kartou nebo jinou bezhotovostní metodou. „Problémem není poplatek. Problém je prázdný stůl,“ shrnuje Trzaskalik.
Proměnu potvrzuje i restauratér Tomáš Procházka. „Covid to úplně obrátil,“ říká majitel restaurace Na Květnici. Podle něj hosté dnes automaticky předpokládají, že zaplatí kartou nebo mobilem. Pokud by museli hledat narychlo bankomat, chodit k nám nebudou.
Procházka zároveň odmítá obavy, že technologie zhoršují servis. „Technologie nám naopak pomáhají zlepšit obsluhu. Můžeme se víc soustředit na hosta než na počítání u pokladny,“ říká. V jeho podniku se aktivně využívají QR platby a postupně testují i samoobjednávací systém.
Qerko zjednodušuje obsluhu
Digitalizace podle něj pomáhá i s nedostatkem personálu. „Zjistili jsme, že jednu servírku vlastně vůbec nepotřebujeme,“ popisuje zkušenost z letního provozu na zahrádce. Důvod zavádění digitálních technologií je podle něj prostý. „Personál prostě není k sehnání. Třeba kuchař je dnes nedostatkové zboží.“
Zakladatel Qerka Lukáš Kovač mluví o dlouhodobém trendu. „Lidé dnes hotovost nenosí. Je to víc a víc bezhotovostní,“ říká. Jeho platforma dnes funguje ve více než 1 500 podnicích v ČR a expanduje i na Slovensko a do Maďarska. Princip je jednoduchý. „Na stole je QR kód, host ho načte, vidí svůj účet, vybere položky a zaplatí.“
Podle Kovače hosté oceňují hlavně rychlost a kontrolu nad útratou. „Hosté chtějí zaplatit, kdy chtějí a jak chtějí,“ říká. Výhodu vidí podle něj i provozovatelé. „Provozovatel rychleji otočí stůl a host nečeká.“
Hospoda – základ socializace
Debata se ale neomezila jen na platby. Trzaskalik upozorňuje, že řada podniků stále podceňuje i základní online prezentaci. Část restaurací podle něj nemá ani aktuální profil na mapách či sociálních sítích. Přitom právě tam se dnes lidé rozhodují, kam půjdou.
„Česká hospoda je základ české socializace,“ říká Trzaskalik. Podle něj přežijí ty podniky, které dokážou spojit tradiční atmosféru s moderním servisem.
Procházka s tím souhlasí. „Není to o alkoholu. Je to o sociálním kontaktu,“ říká. Technologie podle něj mají ulevit provozu, ne nahradit setkávání.
Kovač závěr shrnuje pragmaticky: „Technologie ignorovat nejde. Generace se mění.“ Podle něj ale základ zůstává stejný – restaurace je místo, kam lidé chodí spolu.