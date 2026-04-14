Česko líhní finančních technologií? Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

„Máme velmi kvalitní technologické zázemí, velké množství technologicky vzdělaných lidí a zároveň nejsme přesycený trh,“ říká Simona Michalíková. Právě kombinace talentu a otevřenosti novým technologiím podle ní vytváří solidní základ pro rozvoj fintechu, tedy moderních finančních služeb postavených na technologiích.
Češi se navíc podle ní postupně zbavují své tradiční investiční opatrnosti. „Začínáme více investovat a digitální prostředí tyto možnosti zpřístupňuje širší skupině lidí,“ dodává.
Regulatorní sandbox CzechInvestu
Podle investora Viktora Fischera ale samotný talent nestačí. „Máme vynikající developery, ale chybí nám schopnost škálovat produkty globálně,“ upozorňuje. Právě schopnost vyrůst z lokálního startupu do mezinárodního byznysu považuje za klíčovou. „Fintech hub nemůže být orientovaný jen na český trh,“ říká.
Ještě větší problém vidí v penězích. „Venture kapitálu je v Česku málo. Investice do inovací jsou nesrovnatelně nižší než v jiných zemích Evropy nebo dokonce v USA,“ dodává. Bez dostatečného financování se podle něj firmy těžko dostávají do fáze rychlého růstu.
Co je sandbox?
testování fintechu pod dohledem
bezpečné „hřiště“, kde si fintech firmy zkouší své služby
pomoc s regulací
ověření bezpečnosti
podpora růstu firmy
Pomoci by mohl stát – ale spíš jako partner než jako překážka. Jedním z nástrojů je regulatorní sandbox CzechInvestu, který firmám pomáhá orientovat se v pravidlech a testovat nové produkty. „Firmy často nechtějí regulaci obcházet, jen se v ní nevyznají. Sandbox jim pomáhá ji správně nastavit,“ vysvětluje Michalíková.
Projekt dnes zahrnuje desítky firem od investičních platforem přes tokenizaci až po krypto projekty. Kromě regulatorní podpory nabízí i technické testování a byznysové poradenství. „Pomáhá firmám růst rychleji a stabilněji,“ říká ředitelka Odboru regulatorních sandboxů CzechInvestu.
Celý systém stojí na důvěře
Fischer tuto cestu oceňuje. „Firma potřebuje co nejrychleji získat zákazníky a škálovat tržby. Ale regulace ji v tom nesmí brzdit,“ míní. Sám ale přiznává, že pravidla jsou nutná. Problémem je podle něj spíš jejich pomalost a nepružnost.
Michalíková naopak zdůrazňuje, že bez regulace by finanční trh nefungoval. „Celý systém stojí na důvěře. Regulace ji buduje,“ říká. Výhodou Evropy je podle ní jednotný přístup: splnění pravidel v jednom státě otevírá firmám celý unijní trh.
Debata se dotkla i krypta a blockchainu, které jsou často považovány za budoucnost financí. Fischer v nich vidí zásadní technologický posun. „Blockchain umožňuje automatizovat finanční služby a dělat je globálně a efektivněji,“ říká. Přesto doporučuje běžným investorům opatrnost. „Krypto by mělo tvořit jen malé procento portfolia.“
Jednorožci ano, či ne?
Michalíková souhlasí, že jde o riziková aktiva, ale připomíná i jejich širší význam. „Nejde jen o investice, ale i o technologie, které mění práci s daty a vlastnictvím,“ říká.
Na otázce, kam by měl český fintech směřovat, se názory investora a zástupkyně CzechInvestu částečně rozcházejí. Fischer by rád viděl vznik globálních jednorožců (označení pro soukromě vlastněný startup, jehož hodnota přesáhla 1 miliardu amerických dolarů, pozn. ed.). „Česko potřebuje více unicornů. Ti pak pomáhají budovat celé prostředí,“ tvrdí.
Michalíková ale varuje před příliš úzkým cílem. „Nejde o jednoho jednorožce. Jde o to vytvořit prostředí, kde vzniknou desítky úspěšných firem,“ říká.
Shoda panuje na jednom: bez propojení státu, investorů a startupů to nepůjde. Pokud se podaří zlepšit podmínky, přidat kapitál a naučit firmy růst, může se Česko z talentované země skutečně posunout mezi fintechové hráče.