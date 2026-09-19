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Sazby hypoték míří k šesti procentům. Splátky vyskočí o tisíce korun

Barbora Sedláková
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ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Začátek září přinesl další zdražení hypoték, když úroky vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo zlevňování. Pak ale válka zablokovala Hormuzský průliv a vůli pokračující geopolitické nestabilitě, rostoucím cenám ropy a nervozitě trhů z rostoucího zadlužování států i firem se bankám zdražují náklady na dlouhodobé financování.

Podle Toma Kadeřávka ze Swiss Life budou banky muset zdražení na trzích brzy promítnout do cen pro klienty. „Banky mohou část vyšších nákladů nějakou dobu absorbovat ve svých maržích, nejsou ale charita a tento prostor není nekonečný,“ upozornil s tím, že v následujícím půlroce kvůli tomu očekává stagnaci nebo mírný růst sazeb.

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