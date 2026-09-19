Podle Toma Kadeřávka ze Swiss Life budou banky muset zdražení na trzích brzy promítnout do cen pro klienty. „Banky mohou část vyšších nákladů nějakou dobu absorbovat ve svých maržích, nejsou ale charita a tento prostor není nekonečný,“ upozornil s tím, že v následujícím půlroce kvůli tomu očekává stagnaci nebo mírný růst sazeb.
Sazby hypoték míří k šesti procentům. Splátky vyskočí o tisíce korun
Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach
Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...
Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce
Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...
Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru
Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....
Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole
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Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny
Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...
Zákaz vývozu hovězího rozhořčil Brazilce. EU jim ničí image
Sotva před několika měsíci oschnul inkoust na obchodní dohodě mezi EU a uskupeními zemí Jižní Ameriky, tzv. Mercosurem, přišlo pro tamní farmáře vystřízlivění. EU už v květnu vyřadila Brazílii ze...
Sazby hypoték míří k šesti procentům. Splátky vyskočí o tisíce korun
Začátek září přinesl další zdražení hypoték, když úroky vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo zlevňování. Pak ale válka zablokovala Hormuzský průliv a...
Volkswagen srazil výhled ziskové marže, kvůli Porsche a Číně. Akcie prudce oslabily
Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou...
Izolace Íránu se dále prohlubuje. Jeho aerolinky zrušily lety do sousedních zemí
Nejvýznamnější íránská letecká společnost Mahan Air oznámila, že přestane létat do sousedních zemí Turecka a Ománu. Stalo se tak něco málo přes týden po oznámení nových omezení v důsledku americké...
Čína proměnila svou slabinu v přednost. Díky zásobám dokáže hýbat cenami ropy
Ještě před několika lety patřila závislost na dovážené ropě k největším slabinám asijské velmoci. Válka s Íránem ale ukázala, že Peking svou pozici výrazně změnil. Díky rozsáhlým zásobám a nižší...
Lepší proces registrace i úprava koridorů. Pražské letiště řeší fronty na příletech
Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících...
Vývoz švýcarských hodinek roste čtvrtý měsíc v řadě, pomáhá hlavně Asie
Vývoz švýcarských hodinek v srpnu meziročně vzrostl o 9,1 procenta a kladný vývoj pokračoval už čtvrtý měsíc v řadě. Růst podpořily především Čína, Japonsko a Singapur, zatímco vývoz do Spojených...
Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů
Podnikatele v cestovním ruchu a bývalého senátora Václava Fischera v Německu obžalovali z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom v pátek informoval...
Warren Buffett končí ve firmě, ze které vytvořil giganta. Odchází po 56 letech
Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v této roli byl od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala...
Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva
Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího...
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Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...
Evropa vstupuje do další fáze energetické krize, ceny porostou, upozorňuje Havlíček
Evropa vstupuje do další energetické krize, přičemž nejvíce na ni doplácí střední Evropa včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel...