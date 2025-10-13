Ve vlastní nemovitosti žije v Česku 68 procent lidí. Téměř třetina (29 procent) si pomohla financováním prostřednictví hypotéky, přičemž aktuálně ji má osmnáct procent Čechů. U lidí v produktivním věku 35 až 49 let je však číslo výrazně vyšší, a to 31 procent, ukazují data ČBA.
V následujících dvou letech si hypotéku plánuje vzít dalších pět procent dotázaných, za dva a více let pak třináct procent dotázaných. Mezi mladými ve věku 18 až 35 let pak čísla opět stoupají, v tomto věku o hypotéce uvažuje téměř třetina (31 procent). Rozhodující však pro ně je, na jak nízkou úrokovou sazbu dosáhnou a jak jim bude vycházet měsíční splátka.
„Samotnou výši splátky ovlivňuje hlavně délka úvěru a úroková sazba. Zatímco sazba je pohyblivá a může se v budoucnu měnit, splatnost je určena na začátku a ovlivňuje výši splátky po celou dobu splácení,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce skupiny Partners.
|
Hypoteční sazby v říjnu klesly nejvíce od začátku roku. Jaký bude další vývoj?
Do velké míry ale záleží také na situaci na trhu. „Plány ohledně budoucích hypoték ovlivňují tři fenomény patrné na českém trhu s bydlením: vysoká míra úspor, vysoké tempo růstu cen nemovitostí, ale i stárnutí populace,“ říká Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
Dalšími důležitými parametry jsou samotné podmínky jednotlivých bank. „Největší rozdíly panují v oblasti akceptace příjmů a posuzování výdajů. Občas se tedy stane, že je potřeba záměr přehodnotit a upravit v souladu s poskytovanými možnostmi financování,“ dodává Urbánek.
A některé banky také nejsou schopny klientům nabídnout řešení, které potřebují. „Například u výstavby existují na trhu různá řešení a ne každá banka dokáže každý klientův záměr profinancovat,“ vysvětluje Ondřej Šuchman, manažer hypoték Komerční banky.
V důsledku turbulentních změn a panující nejistoty proto mnoho zájemců muselo se sjednáním hypotéky v uplynulých letech počkat. „Bezmála polovina lidí, kteří plánují sjednání hypotéky, musela v posledních letech více přemýšlet nad tím, jak velkou finanční zátěží pro ně případné splátky jsou,“ říká Michal Straka z agentury Ipsos.
(Ne)schopnost splácet
Důvody jsou hlavně vysoké životní náklady a také obavy ze splácení. „Přestože se počet lidí, kteří hypotéku odkládají, v čase pomalu snižuje, jednou z největších bariér pro sjednání hypotečního úvěru je stále obava schopnosti splácet,“ dodává Straka.
Tento strach přitom postupně vzrůstá. Zatímco loni vyjadřovalo obavu z neschopnosti splácet jen dvacet procent dotázaných, letos je to už 36 procent. „Pokud má někdo obavy z úvěru, je to správný přístup. Lze je ovšem velmi dobře vyřešit tím, že je vše pečlivě naplánované, spočítané a že jsou stále k dispozici rezervy,“ popisuje Urbánek.
Rozhodnutí vzít si hypotéku by podle něj rozhodně mělo předcházet pečlivé promyšlení, zda si ji zájemce může dovolit. „Dovolit si hypotéku znamená, že poté, co použijeme vlastní úspory na úhradu povinných deseti až dvaceti procent, pořád nám zbude minimální pohotovostní rezerva ve výši šestinásobku měsíčních výdajů,“ upozorňuje.
|
U hypoték přicházejí do úvahy nyní delší fixace, tvrdí odborníci
A pokud ano, není paradoxně ideální v současné situaci hypotéku odkládat. „Naopak to vidím jako příležitost právě proto, že nejsou úplně nejlepší podmínky a je spíše pozitivní výhled do budoucnosti,“ dodává Urbánek.
Hypotéka versus výdaje
Další obavy pak u zájemců plynou z refixace hypoték. „V tuto chvíli mají obavy zejména lidé, kteří si hypotéku brali se sazbou okolo dvou procent a nyní se jim splátka s velkou pravděpodobností zvýší,“ říká Šuchman. To potvrzují i data z průzkumu.
V následujících dvou letech plánuje refixaci 49 procent respondentů a zhruba třetina očekává, že se jim po refixaci úroková sazba ustálí okolo čtyř procent. Ale 62 procent předpokládá, že se jim úroková sazba výrazně zvýší. „Přísnější měnová politika se promítá do realističtějšího očekávání menšího poklesu hypoteční sazby k refixaci než před rokem,“ poukazuje Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
|
Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta
Průzkum ale zatím neukazuje na to, že by tyto obavy vedly ke škrtům v domácnosti. „Nevede to k vyšším obavám ohledně nutnosti škrtat ostatní výdaje domácností, kde se pravděpodobně promítá stále solidní růst mezd a realizovaný pokles hypoteční sazby,“ dodává Šindel.
Na zodpovědný přístup k hypotékám ukazují také statistiky bank. „Podíl nesplácených hypoték je v posledních letech stabilní a velmi nízký,“ uzavírá Ondřej Šuchman, manažer hypoték Komerční banky.