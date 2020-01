Hypotéky loni zlevňovaly, teď už nebudou. Kdo dosáhne na bydlení?

Například lídr trhu, Hypoteční banka, zvedl sazby hned dvakrát – na začátku prosince a znovu tento týden, pokaždé o 0,2 procentního bodu. Na tyto pohyby reagovaly Česká spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank či Wüstenrot. A další nevylučují, že ke zvýšení – ať prvnímu, nebo opakovanému – v nejbližších dnech přistoupí.

Sazby nicméně zůstávají pod třemi procenty, kde se pohybují už od roku 2013. „Banky se navzájem momentálně testují a snaží se jedna druhé naznačit, aby se nebály postupně úrokové sazby zvyšovat,“ říká finanční konzultant Matúš Kuchálik, který spolupracuje se službou Home Portal.

GRAF: Ceny hypoték 2015-2019

„Mírné zvýšení sazeb není jen věcí velkých bank. Nejde o snahu silných hráčů navýšit trochu marže, ale jde o reakci na zvyšování ceny zdrojů, ke kterému dochází již od září minulého roku,“ říká místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim.

Nemovitosti jsou nadhodnocené

Proč hypotéky zdražují Hypotéka – třeba s fixací na pět let – představuje pro banku jeden typ investice. „Aby se jí vyplatila, musí být výnos, tedy úroková sazba, aspoň tak vysoký, jako výnos, který může dostat jinak, například nákupem pětiletého státního dluhopisu,“ říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Hypoteční sazby loni s jistým zpožděním následovaly vývoj výnosů státních dluhopisů. Podle Skořepy silně reagují na vývoj nálady v zahraničí. „Pokud potrvá nynější optimismus ohledně mezinárodní situace, lze předpokládat růst výnosů z českých státních dluhopisů, a tím pádem i mírné zvyšování hypotečních sazeb,“ říká. Roli může hrát i případná změna ve výhledu měnové politiky ČNB.

To vše znamená, že dostupnost bydlení pro Čechy se bude dál zhoršovat. Na nový byt nebo dům dosáhne ze svých příjmů stále menší počet lidí. Jejich příjmy nerostou v průměru tak rychle, aby dokázali kompenzovat růst úrokových sazeb hypoték, a zejména pokračující zdražování nemovitostí. Podle České národní banky jsou ceny nemovitostí nadhodnocené v průměru kolem 17 procent.

Centrální banka navíc už několik let omezuje, kolik si lidé mohou na pořízení bytu nebo domu půjčit. A to jednak vzhledem k ceně nemovitosti, protože klienti musejí dát 10 až 20 procent z vlastních zdrojů. A také vzhledem k jejich příjmům a celkovým splátkám dluhů.

Obzvlášť ve větších městech to může být problém i pro domácnost s nadprůměrnými příjmy. „Často nezbývá než slevit ze svých nároků – dívat se po menších bytech, horších dispozicích, horších lokalitách případně na život ve městě zcela rezignovat a stěhovat se do rozumně vzdáleného okolí,“ uvádí Eim. Klienti ale stejně usilují získat co nejvyšší hypotéku vzhledem k ceně bytu.

Peníze od babičky

„ČNB si svými doporučeními dávala za cíl ochránit rodiny před vysokými splátkami, vedlejší efekt ale byl ten, že dnes se na byty pro mladé častokrát skládá celá rodina, aby dala dohromady požadovanou výši vlastních zdrojů. Tím se vysává hotovost nejen u mladých, ale i u jejich rodičů, a někdy dokonce prarodičů,“ říká Kuchálik.

Snahu získat co nejvyšší úvěr vnímají i bankéři. „Důvody jsou jednoduché: klienti chtějí mít svou železnou rezervu a nechtějí ji celou vlít do dofinancování hypotéky. Nebo svou rezervu využívají na zařízení nového bydlení nebo jde o mladé klienty a bude trvat delší časové období, než získají potřebnou sumu peněz na dofinancování,“ říká mluvčí mBank Štěpán Dlouhý.

Experti očekávají, že se oproti loňsku trh letos mírně oživí, ale na rekordní rok 2018 zdaleka nedosáhne. Eim i Kuchálik shodně předpokládají, že objem poskytnutých hypoték letos stoupne o pět až deset procent.

Poroste i průměrná výše hypotéky, která nyní dosahuje 2,6 milionu korun. „Odhadujeme, že poroste podobným tempem jako ceny nemovitostí, tedy o sto až dvě stě tisíc korun za rok,“ říká ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Eim však upozorňuje, že proti tomuto trendu působí snaha ČNB omezit trh s hypotečními úvěry.

Zvolna má růst i objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, a to asi o pět procent k 53 miliardám. Mírný růst úrokových sazeb jim vyhovuje víc než bankám. „V takové chvíli umíme nabídnout výhodnější úrokové sazby než hypoteční banky a zaznamenáváme větší příliv zájemců o úvěr,“ říká mluvčí ČMSS Tomáš Kofroň.