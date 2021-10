Je to pár týdnů, co centrální banka prudce zvýšila úrokové sazby. Netrvalo dlouho a většina bank na tento krok zareagovala a zdražila hypotéky. Během října zvedli své sazby hlavní hráči na trhu, a to zhruba o půl procentního bodu. To není všechno, brzy přijde další zvýšení sazeb.