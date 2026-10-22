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Hypotéky zlevňovat nemusí. Návrat ke dvěma procentům je zatím nereálný, říká expert

  16:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Návrat hypotečních sazeb ke dvěma procentům je v dohledné době nepravděpodobný. Pokud úroky v budoucnu klesnou, reálnější je podle odborníků úroveň mezi třemi a čtyřmi procenty. Už dnes přitom mohou rozdíly v nabídkách jednotlivých bank znamenat pro domácnosti desetitisíce korun navíc. Co rozhoduje o ceně hypoték a na co si dát při výběru úvěru pozor, radí v rozhovoru pro iDNES.cz Vladimír Bulko, senior manažer zodpovědný za hypotéky v MONETA Money Bank.

Co v současnosti určuje výši hypotečních sazeb v Česku a které faktory mají na jejich vývoj největší vliv?
Výše úrokových sazeb hypoték je primárně dána změnou takzvaných swapových sazeb, tedy cenou dlouhodobých peněz na trhu, od kterých se odvíjejí úrokové sazby hypoték. Tyto tržní sazby reflektují aktuální ekonomické podmínky a očekávání trhu pro delší období do budoucna. V Monetě se snažíme reagovat na vývoj swapových sazeb co nejflexibilněji, aby naši klienti mohli získat co nejatraktivnější sazby.

Vladimír Bulko, senior manažer zodpovědný za hypotéky v MONETA Money Bank

Jak těsně dnes hypoteční sazby souvisejí se základní úrokovou sazbou ČNB? Proč se její změny nepromítají do cen hypoték bezprostředně?
Vliv sazeb ČNB na hypoteční sazby je nepřímý. Sazba ČNB ovlivňuje krátkodobé úrokové sazby, zatímco hypotéky se řídí zejména cenou swapových sazeb, které zrcadlí sazby dlouhodobé. Z toho důvodu se změny sazeb ČNB do hypoték nepromítají okamžitě. Trh totiž reaguje na očekávání budoucího vývoje sazeb, často ještě před samotným rozhodnutím ČNB. Pokud je změna očekávaná, hypotéky ji tak mohou mít v cenách započítanou už předem.

Jaký vývoj hypotečních sazeb očekáváte v příštích měsících? Co by mohlo jejich další růst zpomalit, nebo naopak urychlit?
Swapové sazby by mohly v následujících měsících oscilovat kolem současných hodnot, není vyloučen ani jejich další růst. Problémem je, že tyto sazby se extrémně těžko predikují, protože se do nich poměrně rychle propisují veškeré změny očekávání trhů ohledně vývoje ekonomiky, krátkodobých úrokových sazeb a inflace nejen v Česku, ale i ve světě, především v EU a USA.

Aktuálním důvodem jejich vyšších hodnot je změna globálního ekonomického prostředí související s krizí kolem konfliktu s Íránem a obecně horší očekávání ohledně dluhové odpovědnosti velkých ekonomik, ale i Česka.

V letech před prudkým růstem inflace bylo možné získat hypotéku se sazbou kolem dvou procent. Je návrat k takovým hodnotám v dohledné době realistický?
V dohledné době toto nečekáme. Návrat by vyžadoval velmi nízkou inflaci, nízké sazby ČNB a nízké dlouhodobé swapové sazby. V případě poklesu sazeb je v dlouhodobějším horizontu reálnější spíše úroveň tří až čtyř procent.

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Jak se současná cena hypoték promítá do rozpočtů domácností? Jak velkou část příjmů dnes typicky představuje splátka ve srovnání s obdobím nízkých sazeb?
Pro většinu domácností jsou dnes splátky hypoték vyšší než v období mimořádně nízkých sazeb. Zatímco při sazbách kolem dvou procent splátka často představovala zhruba čtvrtinu čistého příjmu, dnes se u nových hypoték běžně pohybuje mezi třetinou a 40 procenty příjmu domácnosti. Díky růstu mezd ale zátěž není tak výrazná, jak by odpovídalo samotnému nárůstu úrokových sazeb. Přesto hypotéka ukrajuje z rozpočtu větší část příjmů než před několika lety.

Jaké náklady spojené s hypotékou lidé při rozhodování nejčastěji podceňují? Nakolik mohou změnit skutečnou cenu úvěru oproti samotné úrokové sazbě?
Nejčastěji se stává, že lidé ve svých úvahách opomenou pojištění schopnosti splácet, které navyšuje splátku, ale na druhé straně je obvykle spojené se slevou na sazbě. Ideálně se lze při výběru orientovat podle RPSN, které zohledňuje nejen úrokovou sazbu, ale i další náklady spojené s úvěrem, a umožňuje tak nabídky jednotlivých bank lépe porovnat.

Jak výrazně se dnes mohou lišit nabídky jednotlivých bank pro klienta se stejnými parametry? Co stojí za těmito rozdíly?
Největší rozdíl způsobuje úroková sazba. Aktuálně nabízíme úrokovou sazbu od 4,79 procenta pro tříletou fixaci, konkurenční banky pak například 5,34, 5,49 nebo i 6,14 procenta. Rozdíl ve splátce je pak značný. Roli však hraje i takzvaná konvence úročení, tedy způsob, jakým daná banka počítá splátku. Může se tak stát, že i při stejné úrokové sazbě bude výše splátky rozdílná.

Banky často pracují s nabídkovými sazbami „od“. Jaký je rozdíl mezi sazbou uváděnou v reklamě a tou, na kterou klient nakonec skutečně dosáhne?
Záleží na počtu slev, které daná banka nabízí. Slevy se poskytují za splácení hypotéky z účtu u dané banky, za sjednaná pojištění, energetické štítky a podobně. V Monetě komunikujeme sazby transparentně, aktuálně nabízíme úrokovou sazbu pro každého ve výši 4,99 procenta pro tříletou fixaci. Kdo si sjedná standardní hypotéku do 80 procent LTV a bude ji splácet z účtu u Monety, tuto sazbu získá. Pokud si sjedná pojištění schopnosti splácet, dosáhne na sazbu 4,79 procenta a při jednoleté fixaci sazby ještě o desetinu nižší, tedy 4,69 procenta.

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Jakou vypovídací hodnotu mají hypoteční srovnávače? Na co se při porovnávání nabídek zaměřit?
Srovnávače nejčastěji zobrazují sazbu „od“. Klientovi tak napoví, která banka může mít nejnižší úroveň sazeb. Pro skutečné porovnání je ale potřeba zohlednit také podmínky pro její získání a případné slevy, které jednotlivé banky nabízejí a které nemusejí být relevantní pro každého klienta.

Co v praxi znamená rozdíl v úrokové sazbě o několik desetin procentního bodu? Můžete na konkrétním příkladu ukázat, jak se promítne do měsíční splátky a celkových nákladů?
Rozdíl v sazbě se může na první pohled zdát malý, v praxi ale znamená tisíce korun navíc. U pětimilionové hypotéky na 25 let vychází při sazbě 4,79 procenta splátka na 28 621 korun měsíčně. Při sazbě 5,39 procenta je to téměř o dva tisíce korun více, při fixaci na tři roky pak činí rozdíl na úrocích přes 87 tisíc korun. Jinými slovy, bavíme se už o ceně velmi pěkné dovolené pro celou rodinu. Při sazbě 5,94 procenta je měsíční rozdíl dokonce přes 3 400 korun a za tříletou fixaci rozdíl na úrocích dosahuje téměř 168 tisíc korun.

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