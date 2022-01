Končí doba levných hypoték, trh čeká propad o desítky procent

Hypoteční trh pravděpodobně zasáhne útlum, podle odhadů datového analytika Lukáše Komínka z hyponamiru.cz není v meziročním srovnání objemů sjednaných hypoték vyloučen ani 50procentní propad.

„V tomto světle se může celkový objem nových i refinancovaných hypoték pohybovat v pásmu 200 až 250 miliard korun. Vše bude samozřejmě záležet na budoucích krocích České národní banky, která už v druhé polovině roku 2021 kvapem zvyšovala základní úrokové sazby,“ říká Komínek.

Obchodní ředitelka hyponamiru.cz Veronika Hegrová doplňuje, že na začátku prosince 2021 se už sazby pohybovaly u většiny poskytovatelů kolem čtyř procent.

Tři scénáře

Analytici hyponamiru.cz představili tři scénáře pro rok 2022. Optimistický scénář ještě pracoval s předpokladem, že ČNB na svém posledním zasedání sazby dramaticky nezvýší a sazby hypoték se v úvodu roku 2022 ustálí v blízkosti čtyř procent.

„Stále realističtější je podle mého názoru spíše negativnější scénář, který s ohledem na stále rostoucí spotřebitelské ceny počítá s dalším zvyšováním základních úrokových sazeb. V tomto případě by se mohly hypoteční sazby v první polovině roku 2022 dostat až k pěti procentům. Pesimistický scénář potom počítá i s tím, že se sazby hypoték vyšplhají k šesti procentům,“ zmínil Lukáš Komínek.

Bankovní rada ČNB pak na svém prosincovém zasedání skutečně zvýšila základní úrokovou sazbu o celý jeden procentní bod na 3,75 procenta. Sazba se ocitla na nejvyšší úrovni od roku 2008. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Ještě není konec

Guvernér ČNB Jiří Rusnok navíc již v prosinci na tiskové konferenci při příležitosti zasedání ČNB upozornil, že se zvyšováním sazeb ještě není konec. „Je pravděpodobné, že na příštím zasedání čtyřprocentní hranice úrokových sazeb dosáhneme, nebo ji i překročíme. Je zřejmé, že za dané situace, se budeme muset posunout ještě výrazně nad tu čtyřprocentní hranici. Jak výrazně to bude, nechci nyní spekulovat,“ dodal. Pro Radiožurnál následně upřesnil, že nad pětiprocentní hranici to nejspíš nebude.

Nová opatření pro poskytování hypoték a vyšší úrokové sazby mohou znamenat, že trh s hypotékami se utlumí. Podle Rusnoka pak trh nových hypoték může letos poklesnout o 20 až 30 procent.

Limity platné od dubna 2022 poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) se u žadatelů nad 36 let snižuje z předchozích 90 na 80 % (pro lidi do 36 let je stále 90 % LTV)

limit ukazatele celkového dluhu žadatele o úvěr vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI) bude 8,5 (pro mladé do 36 let bude tento limit 9,5).

limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhů žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 % (u mladých do 36 let to bude 50 %)

Zdroj: hyponamiru.cz

Mnozí na hypotéku v roce 2022 nedosáhnou. „Podle našich propočtů dolehnou přísnější parametry zejména na žadatele ve věku do 36 let. Odhadujeme, že nejméně desetina potenciální klientů bude mít nově problém na hypotéku dosáhnout nebo ji vůbec nezískají,“ říká Veronika Hegrová.

Rusnok upozornil, že hypotéka není sociální nástroj. „Hypotéka z našeho pohledu je bankovní produkt. A my jsme tady zodpovědní za finanční stabilitu, což je primárně stabilita bank. Nemůžeme dopustit, aby v bankách se hromadily rizikové hypoteční úvěry v nějakém větším množství, protože to by mohlo dopadnout špatně,“ zmínil Rusnok při rozhovoru s tím, že takhle vznikly v minulosti různé velké krize.

„A pak bychom to platili nakonec všichni jako daňoví poplatníci a mohlo by nás to opravdu hodně bolet, čili ty sociální problémy, dostupnost bydlení, to je důležitá věc bezesporu, ale to musí řešit nástroje, které jsou k tomu určeny,“ doplnil Rusnok pro Radiožurnál.

Do problémů se mohou také dostat lidé, kterým skončí v roce 2022 fixace. Hrozí totiž, že by mohli mít problém se splácením. Rusnok však zmínil, že se to týká podle odhadů jednotlivých bank asi pěti procent držitelů hypoték. „To je rozsah, se kterým si umí banky poradit, umí s klienty dojednat třeba prodloužení splátek nebo nějaké další úpravy,“ doplnil Rusnok.