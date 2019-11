Sny mladých o bydlení naráží na mizivé úspory, většina na hypotéku nedosáhne

5:00 , aktualizováno 5:00

Ceny bytů dál rostou a dostupnost bydlení pro mladé rodiny se stále zhoršuje. Jak ukazuje průzkum Hypoteční banky, téměř tři pětiny mladých uvažují, že si v následujících deseti letech vezmou hypotéku. Jenže velká část z nich na peníze od banky nemusí dosáhnout. Není jisté ani to, zda pomůže chystaná státní úleva pro lidi do 36 let.