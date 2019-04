Přístupnější hypotéky pro mladé. Resort financí chce zjemnit omezení ČNB

Resort financí svůj návrh poslal vládě koncem minulého týdne. Pokud by novela zákona o ČNB prošla, mladí lidé by získali mnohem snadnější přístup k hypotékám. Celková výše jejich hypotéky by mohla být vyšší než u starších žadatelů a na její splátku by mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procent více.

Regulace ČNB z loňského října zavedla pravidla, podle kterých objem všech úvěrů žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu a zároveň měsíční splátka nesmí přesáhnout 45 procent měsíčního příjmu.

Nově navrhované podmínky pro lidi do 36 let by se měly týkat pouze těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Na změně se ministerstvo financí s ČNB dohodlo. “Podařilo se najít kompromis, aby novela mohla být co nejdříve předložena vládě a poté do Poslanecké sněmovny,” uvedla pro Hospodářské noviny mluvčí ČNB Markéta Fišerová. Novela zatím neobsahuje informaci, odkdy by měla platit.

“Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili,” řekla deníku Anna Fuksová z tiskového oddělení resortu financí.

Změna je podle ministerstva reakcí na debatu, která se rozběhla v připomínkovém řízení k zákonu, jenž by ČNB umožnil účinněji regulovat hypoteční trh. Centrální banka se jej snaží prosadit už několik let, usiluje o pravomoce, díky kterým by mohla od bank vyžadovat plnění svých nařízení účinněji. Nyní to dělá pouze prostřednictvím svých doporučení.

