Věk lidí kupujících si nový byt v Praze stoupá. Kvůli horší dostupnosti úvěrů

Praha má druhou nejmladší populaci mezi českými kraji, z loňského sčítání vyplynulo, že populace hlavního města má průměrný věk 41,4 let. „V Praze žije více mladých lidí než ve většině ostatních českých krajů. Na pořízení bytů v důsledků inflace, nedostupnosti bytů a jejích rostoucí ceny jich ale dosáhne stále méně,“ uvedla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

V letošním prvním pololetí společnost evidovala jen necelých 13 procent kupujících mladších 30 let, přičemž dříve to bylo mezi 15 a 20 procenty. Naopak narostl počet lidí nad 60 let na 15 procent, zatímco dříve to bylo jen kolem deseti procent. Nejvíce kupují nové byty lidé ve skupinách 41 až 50 let (letos 31,6 procenta) a 31 až 40 let (letos 25,6 procenta).

„Za hlavní příčiny zvyšování průměrného věku našich klientů považujeme to, že lidé ukládají úspory do nemovitosti ve snaze uchránit peníze před inflací. A samozřejmě úspory mají spíše ti starší. Na mladší také více dolehly dražší a méně dostupné hypotéky,“ řekla Tomášková.

Úbytek mladších kupujících podle ní odpovídá způsobu financování nového bytu. V minulosti si na koupi bytu brala hypotéku zhruba polovina z nich, nyní jsou ale úrokové sazby hypoték téměř třikrát dražší než před rokem. Pro lidi do 36 let platí mírnější limity ČNB, ale vyšší úrokové sazby jsou pro ně podle Tomáškové příliš vysoké, navíc se kombinují s všeobecným růstem cen.

„Pro řešení nedostupného bydlení je klíčové odblokovat překážky pro novou rezidenční výstavbu. Prioritou je zásadně zrychlit povolování, zajistit platná pravidla pro stavební rozvoj, dostatek ploch pro výstavbu a více peněz pro městské části a obce, kde se staví,“ uvedla Tomášková.