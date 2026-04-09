Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v dubnu stoupla na 5,18 procenta

Průměrná nabídková sazba hypoték na začátku dubna meziměsíčně vzrostla o 0,29 procentního bodu na 5,18 %, nejvýše od prosince 2024, vyplývá ze Swiss Life Hypoindexu.

"Český hypoteční trh zažil v dubnu nejvýraznější růst úrokových sazeb od léta 2022. Podle Hypoindexu se průměrná nabídková sazba během jediného měsíce zvýšila o 29 bazických bodů a index se po delší době opět dostal nad hranici pěti procent," uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Růst sazeb se okamžitě promítá do měsíčních splátek nových úvěrů, které se zvyšují o stovky korun.

Nejvýraznější zdražení zasáhlo úvěry s tříletou a pětiletou fixací. U hypoték s poměrem hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti LTV do 80 procent vzrostly sazby u tříleté fixace o 38 bodů a u pětileté fixace o 35 bazických bodů. Právě tyto fixace patří dlouhodobě k nejžádanějším, což dopad růstu dále zesiluje.

Dubnový vývoj může signalizovat změnu trendu. Po období relativní stability se banky vracejí k opatrnějšímu přístupu a do cen hypoték promítají vyšší náklady na financování i zvýšenou nejistotu na finančních trzích. Další vývoj bude záviset především na měnové politice a makroekonomických datech v následujících měsících.

"Úrokové sazby hypoték v Česku dnes neurčuje pouze Česká národní banka nebo domácí ekonomika. Stále větší vliv na ně mají i globální geopolitické faktory. Konflikt na Blízkém východě zvyšuje nervozitu na finančních trzích a investoři v takovém prostředí zohledňují riziko vyšší inflace. To se následně promítá i do úrokových sazeb," upozornil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Roli hraje i strategie bank. Po období, kdy některé instituce aktivně snižovaly sazby a snažily se podpořit poptávku po úvěrech, dochází nyní k určité korekci. "V tuto chvíli banky spíše vyčkávají, protože další vývoj bude klíčový. Právě nejistota na trzích je dnes hlavním faktorem, který ovlivňuje hypoteční sazby. Rychlé zlevňování proto nelze očekávat," dodal.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,18 procenta vzrostla o 591 Kč na 20.832 Kč. "V absolutním vyjádření může jít o zdánlivě malou změnu, v součtu za celé fixační období však představuje významný zásah do rodinného rozpočtu. U vyšších úvěrů nebo delších splatností je tento dopad ještě výraznější," podotkl Sýkora.

