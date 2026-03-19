Loňský rok byl z hlediska kontrol rekordní. „Byli jsme nuceni uzavřít více než 100 provozoven společného stravování. Důvodem byly zanedbané elementární hygienické požadavky, nepořádek, v řadě případů kontaminace škůdci, a to od švábů až po exkrementy hlodavců. Deratizace, dezinfekce a dezinsekce nejsou dodržovány, jak by měly,“ popisuje Klanica. K tomu se přidává používání prošlých surovin nebo záměna surovin oproti jídelnímu lístku
Potraviny na pranýři jako prevence
Projekt Potraviny na pranýři, který inspekce provozuje už 12 let, zveřejňuje výsledky úředních kontrol. „Jsou to fakta natvrdo posazená, vzorky jsou analyzované v úředních laboratořích. Rozhodli jsme se také postupně zveřejňovat fotodokumentaci z uzavřených provozoven. Jsou to často velmi neradostné fotografie, ale myslíme si, že to přispívá k nápravě stavu a snad i edukaci provozovatelů,“ vysvětluje Klanica.
V projektu Na pranýři se potraviny dělí do tří kategorií: nejakostní, nebezpečné a falšované. „Nejakostní je nejmenší zlo. Mnohem větší problém jsou potraviny falšované, kde se neoprávněně vytahují peníze z kapes spotřebitelů. Nejzávažnější jsou pak nebezpečné potraviny, kde už může jít o ohrožení zdraví či života.“
Dlouhodobá data ukazují jednoznačný trend. „Nejmenší chybovost a celkově nejméně závad mají potraviny vyprodukované v České republice. Pak následuje mírný odstup u potravin z jiných členských států a výrazný skok dolů u potravin ze třetích zemí,“ říká ředitel SZPI.
Naši producenti podle něj odvedli obrovský kus práce. „Za posledních 30 let, od roku 1989 a pak i po vstupu do EU, jsme technologicky i přístupem na evropské špičce.“ Nejmenší chybovost v rámci tuzemské produkce mají potraviny s regionální značkou jako je ocenění Klasa nebo biopotraviny. „Ty musí projít určitým systémem hodnocení, mají přidanou hodnotu a výrobce jim věnuje větší péči.“
Kontaminace dětské výživy je daní za globalizaci
Robustní problémy typu války na Ukrajině mají podle ředitele SZPI vždy vliv na dění u nás, ať už přímý nebo nepřímý. Konkrétně v případě napadení Ukrajiny Ruskem to bylo politické rozhodnutí uvolnit celní bariéry pro ukrajinské potraviny, ve snaze podpořit bránící se zemi.
„Byly obavy z toho, že jejich parametry bezpečnosti jsou nižší než u nás, takže jsme se museli zaměřit při odběru vzorků právě na tuto produkci. Záchyty salmonel u ukrajinského drůbežího masa byly, ale u obilí se kromě jediného záchytu ukázalo, že obavy byly liché. Řada velkých farem na Ukrajině je se zahraničním kapitálem a používají evropské standardy.“
Obecně mnohem horší situace je u exotického ovoce a bylin z jihovýchodní Asie. „Tam běžně zjišťujeme koktejly rezidui pesticidů. A platí to i pro čaje,“ varuje Klanica. Nyní se inspekce připravuje na případnou obchodní dohodu s Jižní Amerikou (Mercosur). „Až se to spustí, zvýšíme aktivitu tímto směrem, abychom ověřili, zda je produkce bezpečná.“
Klasickým příkladem daně z globalizace byl podle Martina Klanici případ kontaminace dětské výživy toxinem z Číny, který řešila Státní zemědělská a potravinářská inspekce zkraje roku. „Kontaminace byla způsobena jednou složkou, kyselinou, která pocházela z Číny a byla znečištěná cereulidem, produktem mikroorganismu. Všichni velcí výrobci používali stejný zdroj, takže problém měli napříč spektrem.“
Systém nastavených kontrol ale zafungoval. „První zjištění udělali sami výrobci, zafungovaly jejich kontrolní mechanismy. Sami to notifikovali a začali stahovat šarže. My jsme provedli specifickou kontrolní akci, odebrali desítky vzorků a kromě jedné lotyšské produkce bylo vše v pořádku,“ popisuje Klanica. Dodává, že kdyby se i tato složka vyráběla v ČR nebo EU, riziko by se výrazně eliminovalo.
Falšování: věčný boj s podvodníky
Velkou kapitolou je podle ředitele SZPI falšování potravin. „Potraviny se falšují odjakživa, je to staré jako lidstvo. Všichni ze školy víme, že pekaře, který nefungoval poctivě, ve středověku máčeli z Karlova mostu ve Vltavě,“ usmívá se Klanica. Dnes jsou metody sofistikovanější. „Subjekty, které se rozhodnou touto cestou jít, jsou bohužel krok nebo dva před těmi, kteří je dohánějí. Je to stejné jako u drogové scény.“
Nejčastěji falšovanou potravinou na světě je med. „Buď není medem vůbec, anebo je jím jen z několika mála procent. Nahrazuje se cukernými roztoky s vysokou mírou sofistikovanosti, přidávají se umělé enzymy, karamel pro barvu.“
Druhým častým případem je víno. „Setkáváme se s neuvěřitelnou drzostí. Šarže vína má třeba 50–60 procent vody, je tam přidaný syntetický glycerol a kyseliny, aby se uhladily senzorické vlastnosti a spotřebitel nic nepoznal.“ K odhalování takových podvodů slouží v brněnské laboratoři inspekce mimo jiné i nukleární magnetická rezonance a izotopové analýzy.
Pokuty za falšování podle Klanici rozhodně nejsou symbolické. „Vloni jsme pravomocně uložili pokuty za 200 milionů korun. Pokuta nesmí být likvidační, ale musí být výchovná a odrazující. Proti nám často stojí nejlepší advokátní kanceláře, ale úspěšnost je velmi vysoká.“
Jaká je budoucnost tzv. Novel Food? Kde by si potraviny nikdy nekoupil? A co radí spotřebitelům, aby se pokud možno vyhnuli problémovým potravinám? I o tom hovoří ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Rozstřelu idnes.cz