Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Elen Černá
Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uzavřela více než stovku restaurací kvůli zanedbané hygieně, škůdcům a prošlým surovinám. „Občas je to boj s větrnými mlýny, ale děláme to pro spotřebitele,“ říká v Rozstřelu její ředitel Martin Klanica.

Loňský rok byl z hlediska kontrol rekordní. „Byli jsme nuceni uzavřít více než 100 provozoven společného stravování. Důvodem byly zanedbané elementární hygienické požadavky, nepořádek, v řadě případů kontaminace škůdci, a to od švábů až po exkrementy hlodavců. Deratizace, dezinfekce a dezinsekce nejsou dodržovány, jak by měly,“ popisuje Klanica. K tomu se přidává používání prošlých surovin nebo záměna surovin oproti jídelnímu lístku

Potraviny na pranýři jako prevence

Projekt Potraviny na pranýři, který inspekce provozuje už 12 let, zveřejňuje výsledky úředních kontrol. „Jsou to fakta natvrdo posazená, vzorky jsou analyzované v úředních laboratořích. Rozhodli jsme se také postupně zveřejňovat fotodokumentaci z uzavřených provozoven. Jsou to často velmi neradostné fotografie, ale myslíme si, že to přispívá k nápravě stavu a snad i edukaci provozovatelů,“ vysvětluje Klanica.

Hostem pořadu Rozstřel je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. (17. března 2026)
V projektu Na pranýři se potraviny dělí do tří kategorií: nejakostní, nebezpečné a falšované. „Nejakostní je nejmenší zlo. Mnohem větší problém jsou potraviny falšované, kde se neoprávněně vytahují peníze z kapes spotřebitelů. Nejzávažnější jsou pak nebezpečné potraviny, kde už může jít o ohrožení zdraví či života.“

Dlouhodobá data ukazují jednoznačný trend. „Nejmenší chybovost a celkově nejméně závad mají potraviny vyprodukované v České republice. Pak následuje mírný odstup u potravin z jiných členských států a výrazný skok dolů u potravin ze třetích zemí,“ říká ředitel SZPI.

Naši producenti podle něj odvedli obrovský kus práce. „Za posledních 30 let, od roku 1989 a pak i po vstupu do EU, jsme technologicky i přístupem na evropské špičce.“ Nejmenší chybovost v rámci tuzemské produkce mají potraviny s regionální značkou jako je ocenění Klasa nebo biopotraviny. „Ty musí projít určitým systémem hodnocení, mají přidanou hodnotu a výrobce jim věnuje větší péči.“

Kontaminace dětské výživy je daní za globalizaci

Robustní problémy typu války na Ukrajině mají podle ředitele SZPI vždy vliv na dění u nás, ať už přímý nebo nepřímý. Konkrétně v případě napadení Ukrajiny Ruskem to bylo politické rozhodnutí uvolnit celní bariéry pro ukrajinské potraviny, ve snaze podpořit bránící se zemi.

„Byly obavy z toho, že jejich parametry bezpečnosti jsou nižší než u nás, takže jsme se museli zaměřit při odběru vzorků právě na tuto produkci. Záchyty salmonel u ukrajinského drůbežího masa byly, ale u obilí se kromě jediného záchytu ukázalo, že obavy byly liché. Řada velkých farem na Ukrajině je se zahraničním kapitálem a používají evropské standardy.“

Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

Obecně mnohem horší situace je u exotického ovoce a bylin z jihovýchodní Asie. „Tam běžně zjišťujeme koktejly rezidui pesticidů. A platí to i pro čaje,“ varuje Klanica. Nyní se inspekce připravuje na případnou obchodní dohodu s Jižní Amerikou (Mercosur). „Až se to spustí, zvýšíme aktivitu tímto směrem, abychom ověřili, zda je produkce bezpečná.“

Klasickým příkladem daně z globalizace byl podle Martina Klanici případ kontaminace dětské výživy toxinem z Číny, který řešila Státní zemědělská a potravinářská inspekce zkraje roku. „Kontaminace byla způsobena jednou složkou, kyselinou, která pocházela z Číny a byla znečištěná cereulidem, produktem mikroorganismu. Všichni velcí výrobci používali stejný zdroj, takže problém měli napříč spektrem.“

Systém nastavených kontrol ale zafungoval. „První zjištění udělali sami výrobci, zafungovaly jejich kontrolní mechanismy. Sami to notifikovali a začali stahovat šarže. My jsme provedli specifickou kontrolní akci, odebrali desítky vzorků a kromě jedné lotyšské produkce bylo vše v pořádku,“ popisuje Klanica. Dodává, že kdyby se i tato složka vyráběla v ČR nebo EU, riziko by se výrazně eliminovalo.

Falšování: věčný boj s podvodníky

Velkou kapitolou je podle ředitele SZPI falšování potravin. „Potraviny se falšují odjakživa, je to staré jako lidstvo. Všichni ze školy víme, že pekaře, který nefungoval poctivě, ve středověku máčeli z Karlova mostu ve Vltavě,“ usmívá se Klanica. Dnes jsou metody sofistikovanější. „Subjekty, které se rozhodnou touto cestou jít, jsou bohužel krok nebo dva před těmi, kteří je dohánějí. Je to stejné jako u drogové scény.“

Nejčastěji falšovanou potravinou na světě je med. „Buď není medem vůbec, anebo je jím jen z několika mála procent. Nahrazuje se cukernými roztoky s vysokou mírou sofistikovanosti, přidávají se umělé enzymy, karamel pro barvu.“

Druhým častým případem je víno. „Setkáváme se s neuvěřitelnou drzostí. Šarže vína má třeba 50–60 procent vody, je tam přidaný syntetický glycerol a kyseliny, aby se uhladily senzorické vlastnosti a spotřebitel nic nepoznal.“ K odhalování takových podvodů slouží v brněnské laboratoři inspekce mimo jiné i nukleární magnetická rezonance a izotopové analýzy.

Pokuty za falšování podle Klanici rozhodně nejsou symbolické. „Vloni jsme pravomocně uložili pokuty za 200 milionů korun. Pokuta nesmí být likvidační, ale musí být výchovná a odrazující. Proti nám často stojí nejlepší advokátní kanceláře, ale úspěšnost je velmi vysoká.“

Jaká je budoucnost tzv. Novel Food? Kde by si potraviny nikdy nekoupil? A co radí spotřebitelům, aby se pokud možno vyhnuli problémovým potravinám? I o tom hovoří ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Rozstřelu idnes.cz

Nejčtenější

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uzavřela více než stovku restaurací kvůli zanedbané hygieně, škůdcům a prošlým surovinám. „Občas je to boj s větrnými mlýny, ale děláme to pro...

19. března 2026

Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti...

Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč za megawatthodinu. Reagovala tak na zprávy o útocích na...

19. března 2026  9:12

Beze zbraní či počítačů ukradli miliony. Na první bankovní loupež v USA stačil vosk

Ilustrační obrázek

Útoky na banky si obvykle spojujeme se střelbou a pláčem rukojmích. Historicky první bankovní loupež v New Yorku však byla mnohem jednodušší a pachatelé použili pouze podomácku vyrobené klíče....

19. března 2026  6:36

Jedna výplata nestačí. Pětina Čechů jde z práce rovnou na brigádu, říká průzkum

Ilustrační snímek

Jedna výplata spoustě Čechů nestačí. Pravidelně si přivydělává osmnáct procent z nich a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy, zjistil průzkum personální společnosti...

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Korejci vyměnili auta za veřejnou dopravu, ceny paliv v zemi prudce rostou

Cestující v metru v jihokorejském Soulu. Mnoho z nich donutily k využívání...

Přibližně 70 procent ropy dovážené do Jižní Koreje prochází Hormuzským průlivem. Trvající blokáda se tak výrazně odráží do dodávek suroviny do země a situace s sebou nese další ekonomické důsledky....

18. března 2026

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

18. března 2026  18:08

Americká pošta bije na poplach kvůli penězům. Může přijít také o Amazon

Vozidlo a zaměstnanec americké pošty USPS v Orlandu na Floridě (2. února 2026)

Americká poštovní služba USPS by už během příštího roku mohla zůstat bez peněz. Na vážné finanční problémy upozornil v rozhovoru pro agenturu AP její generální ředitel David Steiner. Podle něj hrozí,...

18. března 2026

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise představila nový dobrovolný právní rámec pro firmy, umožní do 48 hodin založit firmu online. Dobrovolný soubor pravidel má nabídnout jednodušší procedury. Hlavním cílem však je, aby...

18. března 2026  15:23

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

18. března 2026  15:08

