Tři dny v kanceláři, dva dny z domu. O hybridní model práce je zájem

Z průzkumu společnosti EY vyplývá, že s hybridní formou většina firem počítá. Až 72 % zaměstnavatelů totiž plánuje zredukovat kancelářské prostory a zbylé primárně využívat ve chvílích, kdy zaměstnanci potřebují spolupracovat ve skupině nebo se setkat s klientem. Osmdesát čtyři procent zaměstnavatelů pak počítá s tím, že budou pracovat s technologiemi a daty tak, aby byly prostory i energie využívány efektivně, a hlavně aby byli jejich zaměstnanci se zvoleným přístupem spokojení.



„Zeptali jsme se všech našich zaměstnanců, do jaké míry se chtějí po pandemii vracet do kanceláří a obvykle na to reagovali, že maximálně na dva až tři dny v týdnu,“ říká vedoucí partnerka EY Česká republika Magdalena Souček. „Trochu mě to osobně překvapilo. Myslela jsem, že jim bude kancelářské prostředí a tým víc chybět, ale každý z nás má jiné priority a my jako společnost to respektujeme,“ říká.

Zaměstnavatelé tak nyní stojí před rozhodnutím. Buď navrhnou plán, kterým by se do budoucna mohla firemní politika řídit, implementují jej a v průběhu času se vychytají všechny jeho mouchy, nebo budou experimentovat s tím, co funguje a co ne a podle toho nakonec ustanoví funkční model. Třetí možností je pak ponechat pracovní prostředí v „předcovidovém“ módu a na základě dopadu této volby na pracovní výkon zjistit, jestli je to ta správná cesta.



Otázku o budoucím nastavení pracovního modelu teď řeší firmy po celém světě, od těch nejmenších až po světoznámé giganty. Například kalifornský Apple se rozhodl, že by zaměstnanci měli být v kancelářích osobně přítomni každé pondělí, úterý a čtvrtek.

Zaměstnanci chtějí homeoffice

Skupina zaměstnanců se ale proti dopisu generálního ředitele společnosti Tima Cooka ostře vymezila s tím, že ne všem návrat do kanceláří vyhovuje. V otevřené odpovědi tak mimo jiné požadují, aby si mohli zaměstnanci autonomně rozhodovat o tom, jestli budou pracovat v kanceláři, nebo z domova a také si přejí nahlédnout do reportů o dopadu návratu do kanceláří na životní prostředí.



I to je totiž jeden z aspektů, kteří zaměstnavatelé při úvahách o hybridním modelu práce zvažují. Ve chvíli, kdy zaměstnanci omezí nutné cesty přímo do místa pracoviště, se totiž nejen snižuje množství produkovaných emisí oxidu uhličitého v dopravě, firmy ale zároveň ušetří na energiích nebo vodě na toaletách a v kuchyňkách.

Právě určitá autonomie zaměstnanců a jejich možnost rozhodování o tom, kde budou pracovat se nyní stává klíčovou záležitostí, se kterou se šéfové firem budou muset vypořádat. Až 79 % zaměstnanců totiž uvedlo, že možnost práce z domova je pro ně rozhodujícím faktorem, například při novém zaměstnání. O tom, že zaměstnanci mají právo se rozhodnout, odkud pracují a jak často se doma či v kanceláři vyskytují, je přesvědčených zhruba 60 % zaměstnavatelů.