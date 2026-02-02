Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium

Fotogalerie 10

Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října 2025) | foto: Figure AIProfimedia.cz

Sára Mazúchová
Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní roboti stále schopnější. Nebude trvat dlouho a zastanou lidskou práci v továrnách. Zvládnou uklízet, pomáhat v nemocnicích a možná za vás dojdou i na nákup. A jak to tak bývá, většina z nich bude z Číny.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V technologických kruzích je robot Atlas americké společnosti Boston Dynamics známý už poměrně dlouho. Byl jedním z průkopníků v oblasti vzpřímené chůze, dovednosti, která je pro roboty extrémně náročná. Když se Atlas před třinácti lety poprvé napřímil a začal chodit, šlo mu to asi jako ročnímu dítěti. Pohyboval se nejistě a často padal.

Figure má pět štíhlých prstů a v dlani zabudovanou kameru. Je naprogramován, aby uměl naplnit myčku, dát špinavé prádlo do pračky a čisté prádlo následně složit.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina...

2. února 2026

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium
Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října...

Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní...

2. února 2026

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí....

1. února 2026

Trump vsází na krále ledoborců Finsko, chce dostihnout ruskou flotilu

Návrh ledoborce pro americkou pobřežní stráž Arctic Security Cutters (26. ledna...

Americký prezident Donald Trump nadále tvrdí, že Grónsko by mělo patřit Spojeným státům. Objednal proto jedenáct ledoborců z Finska, které dlouhodobě patří mezi světovou špičku ve výrobě těchto...

1. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta plošně zdraží o tři eura

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každý balíček ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci celnímu...

1. února 2026

Pár potápěčů a šup s lahvemi do moře. Vinařská velmoc Chile zkouší novinku

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na...

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na mořském dně lahve vína. Stálá teplota kolem 11 stupňů Celsia po celý rok, podtlak a správné množství světla dobře...

1. února 2026  9:03

Frakování zažívá rozmach. S kontroverzní těžbou koketuje stále více zemí

Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě....

Metoda těžby ropy nebo zemního plynu zvaná hydraulické štěpení neboli frakování se šíří po celém světě. Tato technika zdokonalovaná v posledních patnácti letech především v USA a Kanadě nyní nachází...

1. února 2026

Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil...

1. února 2026  7:16

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.