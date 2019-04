Čínský Huawei dodá technologie České televizi i na ministerstva

Čínská firma se k zakázkám na ministerstvu kultury dostala prostřednictvím partnerské firmy Inovit. Ta do budov rezortu dodá síťové přepínače za 737 tisíc bez DPH. Úřad jejich pomocí navýší své kapacity a propustnost celé infrastruktury, informoval server Lupa.cz.

„Jednotlivé lokality ministerstva kultury jsou v současné době propojeny pronajatými optickými kabely s propustností 1 GB a tuto propustnost chceme zvýšit,“ uvedlo ministerstvo kultury. Budovy úřadu jsou nyní spojeny optikou, kterou posílí přepínače Huawei v objektech pražském na Maltézském náměstí a v ulicích Milady Horákové a Sodomkova. Inowit ministerstvu dodá i další koncové přepínače za 931,2 tisíc. Stejná firma už má disková pole za téměř 2 miliony. Firma u zakázek uspěla díky nejnižší cenové nabídce.

Před několika měsíci komunikační prvky od Huawei prostřednictvím státního IT podniku NAKIT nakoupilo také ministerstvo vnitra, a to za 982 tisíc. Není to první soutěž pro tento úřad, kterou čínské technologické společnosti vyhrály. Firmám Huatech a Huawei se nedávno podařilo vyhrát i tendr pro Policejní prezidium. Firmy nabídly přepínače za cenu 2,1 milionu korun.

Miliony od České televize

Čínským Huatech a Huawei se podařilo dostat své technologie i do České televize. Ta vypsala tendr v celkové hodnotě 14 milionů korun na pořízení diskových polí. Zakázka byla rozdělena na dvě části. V obou případech se jednalo o uzavření dohody s jedním dodavatelem. „Do zadávacího řízení byla podána jediná nabídka, členové komise hodnocení neprovedli a vybrali tohoto účastníka jako vítěze,“ uvedla Česká televize v obou případech.

Huatech dále ve veřejnoprávní televizi uspěl v tendru na výměnu páteřního routeru v hodnotě přes 1,9 milionu korun bez DPH. Kritériem pro výběr byla vedle splnění technických požadavků opět nejnižší cena.

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení a třetím největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma je mimo jiné největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. V posledních měsících se v USA, Německu či Británii hovořilo o tom, že čínská vláda by pomocí technologií této firmy mohla provádět kybernetickou špionáž. Huawei toto tvrzení dlouhodobě odmítá.

USA přehodnotí sdílení informací se státy, které použijí Huawei

Spojené státy přehodnotí sdílení informací se zeměmi, které budou v budoucích sítích 5G využívat technologii této čínské firmy. Podle agentury Reuters to prohlásil přední americký diplomat pro kybernetickou politiku Robert Strayer.

Zároveň dodal, že nevidí rozdíl, pokud se zařízení nespolehlivého výrobce použije ve strategických či nestrategických částech sítí. Technologie Huawei mohou podle USA znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.

„Postoj Spojených států spočívá v tom, že zapojení Huaweie nebo jakéhokoli jiného nedůvěryhodného prodejce do jakékoli části telekomunikační sítě 5G je rizikem,“ řekl Strayer z amerického ministerstva zahraničí, kde má na starosti kybernetické otázky a mezinárodní komunikace.

Pokud jiná země umožní nedůvěryhodným subjektům vybudovat sítě 5G, nebo umožní stát se jejich dodavateli, pak budeme muset přehodnotit možnosti sdílení informací a vzájemného propojení, jaké nyní máme, dodal.

Agentura Reuters v této souvislosti poznamenala, že podle jejích informací se britská Národní bezpečnostní rada (NSC) rozhodla vyloučit Huawei z výstavby strategických částí sítě 5G, do budování neklíčové infrastruktury by se ale čínská firma zapojit mohla.

Před výrobky Huawei a také další čínské firmy ZTE varoval na konci loňského roku český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Firmy Huawei se opakovaně zastal český prezident Miloš Zeman, podle něhož nebyly předloženy žádné důkazy pro takové tvrzení. Spor kolem firmy označil za nekalou obchodní soutěž a během návštěvy Číny, kterou o uplynulém víkendu ukončil, pak za příklad servility.

Vyloučit Huawei z účasti na budování sítí páté generace (5G) nehodlá podle televize CNBC Německo ani Francie. Ve Francii se ale debatuje o přijetí zákona, který by zavedl přísné testování, jehož smyslem je prověřit, zda zájemce o výstavbu sítí 5G skutečně nepředstavuje bezpečnostní riziko. Vyloučit Huawei z tendrů na sítě 5G nemá v úmyslu ani Itálie.

