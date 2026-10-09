Ministryně rozvířila spekulace, když na síti X uvedla, že české banky zdražují hypotéky navzdory tomu, že Česká národní banka nezvyšuje sazby. „Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne,“ uvedla ministryně financí s tím, že podle ní by byla škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené.
Málokdo by stál o hypotéku, kterou musí po každém zasedání centrální banky znovu refixovat. A proto si banky musejí peníze půjčovat na mezinárodních trzích, a to obvykle nejméně na tři roky.