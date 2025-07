Nizozemsko se Evropské unii řadí mezi země, kterým se rychle daří přecházet na čisté zdroje energie. Tamní rozvodné sítě ale nejsou na takový nápor připravené a žadatelé dlouho čekají na připojení do...

Češi chtějí vědět, kolik bere kolega. Pomůže to férovému odměňování, míní

Bezmála šedesát procent Čechů by rádo vědělo, kolik vydělává jejich kolega na stejné pozici. Očekávají, že by to povedlo k větší spravedlnosti v odměňování. Na zavedení směrnice, která firmy donutí...