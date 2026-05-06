Z rodinného nápadu milionový byznys. Českou značku podpořil silný investor

Když se Veronika a Aleš Novotní snažili zařídit pokojíček pro svou dceru Elišku, narazili na překvapivý problém. Na trhu sice bylo nepřeberné množství dětského nábytku a hraček, ale máloco odpovídalo tomu, co si představovali – klidné barvy, přírodní materiály a věci, které dávají smysl nejen esteticky, ale i funkčně. Rozhodli se situaci změnit a nabídnout českým domácnostem to, co sami postrádali.
To se psal rok 2015. O dva roky později manželé spustili svůj první e-shop, pro velký úspěch se spojili s předními designéry a odborníky na Montessori a roku 2019 začali tvořit ucelenou řadu edukativních produktů pro děti všeho věku. Hlavními kritérii byly od začátku kvalitní a zdravotně nezávadné materiály, masivní dřevo, antialergenní textilie a nejmodernější technologie výroby, které zajistí maximální bezpečnost dítěte. Zásadní rozdíl oproti běžné nabídce je rovněž v přístupu. Nejde jen o jednotlivé produkty, ale o celek – prostředí, ve kterém dítě tráví čas.
Právě díky této filosofii a ekonomické síle získala firma investice od Genesis Growth. Investor firmě přináší nejen kapitál, ale i zkušenosti s rozvojem firem na mezinárodních trzích.
„V Elis Design nás zaujala podnikavost vtištěná v DNA firmy a skvělý manažerský tým, který dokázal postavit škálovatelný model i v turbulentní době pro e-commerce. Kombinace chytrých produktů a dravého výkonného vedení je ideálním základem pro pokračování tohoto úspěšného příběhu,“ uvádí Ondřej Pernica, investiční ředitel Genesis Growth.
Od návrhu po finální produkt
Firma si vše řeší sama – od návrhu přes výrobu až po prodej. Produkty nabízí ve vlastní prodejně a na e-shopu, tedy bez dalších prostředníků. Proto si dokáže společně s kvalitou zachovat i konkurenceschopné ceny a zdravé marže. Firma směřuje s logistickými náklady na úroveň 3,5 % z obratu, což je v segmentu nábytku a hraček špičkový výsledek.
Genesis Growth tak vstoupila do společnosti v momentě, kdy je v nejlepší kondici ve své historii. Mimo český trh Elis Design funguje i na klíčových trzích Evropy jako je Německo, Slovensko, Chorvatsko a Maďarsko. Kromě ročního obratu 300 milionů si firma vydudovala i silnou komunitu zákazníků na sociálních sítích – jen v Česku má přes 82 tisíc sledujících - i extrémní provozní efektivitu a disciplínu. Investice pomáhá Elis Design plánovat ve velkém. Sama firma vnímá vstup Genesis Growth jako milník k rychlejší transformaci, na které už měsíce pracuje.
„Byznys musí být nastavený tak, aby zvládal masivní růst bez neúměrného zvyšování nákladů. Za tři roky chceme být minimálně na dvojnásobku dnešní velikosti, ale se stejně pevnou kontrolou nákladů jako dnes,“ říká Křivka.
Už žádné mobily
Být první volbou pro moderní rodiče v celé Evropě není však jediný cíl. Ten hlavní zůstává stále stejný už od dob, kdy manželé začínali malý e-shop v garáži: dostat děti od mobilů a vytvořit prostředí, kde se mohou rozvíjet přirozeně – bez zbytečného hluku, chaosu a přemíry podnětů.
„Chceme děti podporovat v objevování světa všemi smysly – skrze pohyb, dotek, zvuk i vizuální podněty,“ říká zakladatel značky Aleš Novotný a chce tak nabízet možnost zábavy a edukace v „přemobilizované“ době.
Aktuálně se tak firma zaměřuje na produkty, které podporují přirozený rozvoj a zvídavost a které nejen zabavují, ale i rozvíjejí potenciál dětí od batolat po školní léta – především tedy balanční pomůcky, senzorické produkty a vybranou smysluplnou elektroniku.