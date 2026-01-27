Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma za hračkami Hamleys bankrotuje

Firmě samotné na účtě zůstalo 440 tisíc korun, což na obnovu podnikání zdaleka nestačí. Jednatel firmy Inexad Pavel Čmelík byl tedy nucen v lednu podat insolvenční návrh na sebe sama. Informaci přinesl ekonomický deník E15.
Inadex uvádí, že se podnikání snaží zachránit od loňského září, nejprve chtěla získat kapitálové injekce, dalším řešením měl být i odkup společnosti. S hlavním věřitelem, kterým je Česká spořitelna, se snažila dohodnout na restrukturalizaci závazků a možném pokračování financování.
Prosincové tržby, které bývají tradičně nejvyšší, označila za kriticky nízké. Nedosáhly ani 11 milionů korun. O rok dříve přesáhly 15 milionů, v prosinci 2023 činily více než 22 milionů korun.
„Tato skutečnost jednoznačně prokázala, že pokračování v podnikání je nereálné a že společnost nemá schopnost generovat dostatečné příjmy ani v nejvýhodnějším období roku,“ uvedla firma. Podle serveru e15 mají věřitelé jen mizivou šanci na splacení svých pohledávek.
Definitivně podnik zavřel letos 5. ledna, učinil tak po výpovědi z prostor, kterou dostal loňské září. Nové prostory pro svůj provoz se firmě najít nezdařilo. Na jejím místě by měla od podzimu začít sídlit prodejna německého módního řetězce Peek & Cloppenburg.
Hračkářství na Příkopech bylo jednou z největších poboček Hamleys mimo území Velké Británie. Později ho nahradil zábavní dům s názvem Playgroud, ve kterém se kromě hraček nacházely i zábavní prvky, například zrcadlové bludiště, skluzavka či hry využívající virtuální realitu.