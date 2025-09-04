Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Inspektoři ústavu udělali v srpnu přibližně 280 pozorování v jednoletých i víceletých plodinách. V jednoletých plodinách se průměrné hodnoty populací pohybovaly na úrovni 132 východů z nor, což je pod prahem škodlivosti. Průměrný počet východů z nor v trvalých travních porostech, sadech a v krmných plodinách činil 256.
„Ze srpnových dat je patrné, že dochází k nárůstu populací hraboše, a tím i k možnému ohrožení nově osévaných ploch v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji,“ uvedla Hrabčáková. Na nich se počet východů z nor na hektar blížil 400. Na plochách krmných plodin v okresech Třebíč, Znojmo, Přerov a Vyškov přesahovaly hodnoty dokonce tisíc východů z nor.
Od září se u víceletých plodin a trvalých porostů mění práh škodlivosti hraboše z 200 na 400 východů z nor. Loni na podzim a v zimě stav populací stagnoval, zatímco ve dvou předchozích letech populace rostly a v zimě gradovaly.
Obzvláště na přelomu let 2023 a 2024, kdy na jednom hektaru bylo průměrně 1308 východů z nor. Hraboší populace zažívají růst a pokles v několikaletých cyklech.
