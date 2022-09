Brány zámku nikdy nezamykám, musí sloužit všem, říká Constantin Kinský

Dvakrát týdně hrabě Constantin Kinský jezdí do Prahy a absolvuje schůzky, které se týkají témat, jimž se profesně věnuje, ať už je to lesnictví, cestovní ruch nebo rozvoj kultury. Další dny se věnuje zámeckým povinnostem. V hlavě má spoustu plánů i nápadů, přesto se snaží to dělat systematicky a promyšleně. Tak jako domácnosti a firmy i on nyní řeší energetickou krizi, ale i kůrovce v lesích či nastartování kulturního života po pandemii.

Vlastníte zámek, lesy, několik hektarů rybníků, obchodní dům. Jak se to dá všechno zvládnou?

Čím větší jste, tím větší problémy máte. Nevlastníme malou chalupu, ale tři a půl hektaru střech. Teď řešíme například energie a jak využít alternativní zdroje. Konkrétně pracujeme na novém projektu. Rádi bychom na některé naše rybníky instalovali plovoucí fotovoltaiku. Dále bychom také využili tepelná čerpadla okolo zámku, tak aby to ovšem nehyzdilo areál. Solární panely na střechu instalovat nesmíme. Další, co plánujeme, je biomasa, koneckonců máme dostatek dřeva. Polovinu bychom vraceli zpátky do půdy a zbytkem bychom mohli pak i topit. Nápady, jak ušetřit za energie, máme.