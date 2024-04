Povinnost přijímat hotovost bere podnikatelům právo volby, řekl Prouza

Bankovní systém není podle předkladatelky zákona a senátorky Jitky Chalánkové (za klub ODS a TOP 09) absolutně zabezpečen.

„My jenom chceme zachovat možnost platby v hotovosti. Zároveň tam máme zachovanou možnost platit kartou, ale v tom případě náklady, které si strhávají bankovní společnosti, by na ně měly přejít.“ uvedla Chalánková. V situaci, kdy by náklady nepřešly na banky, tak by je musel podle Chalánkové zaplatit zákazník, nikoliv poskytovatel.

Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza řekl, že návrh bere podnikatelům možnost rozhodnout se. „Je úplně na každém, aby se rozhodl, jestli chce brát karty, platby QR kódem nebo hotově,“ zmínil.

Skupina senátorů v čele s Chalánkovou se snaží prosadit zákon, který by umožňoval člověku být „offline“. Znamenalo by to plošné přijímání hotovosti, nemít povinnost používat datovou schránku a možnost být nedostupný ve svém volném čase na mobilním telefonu.

Chalánková zdůraznila, že hotovost garantuje stát. „Jakákoliv platba kartou jde prostřednictvím bankovní společnosti. Platba v hotovosti je přímá a chrání soukromí,“ doplnila. Prouza doplnil, že stát garantuje i bezpečnost bankovního režimu.

„Systém, ve kterém se vyskytuje prostředník, tak neexistuje možnost absolutního zabezpečení,“ řekla senátorka. Podle Chalánkové systém ohrožují hackeři či blackout.

Prouza uvedl příklad samoobslužných prodejen, které se často nacházejí na malých vesnicích. „Přejít do online režimu byla jediná šance, jak obchod s potravinami v té vesnici zachovat,“ uvedl Prouza.

„Obávám se, že datové schránky nám přinesou ještě mnoho problémů. Podle posledních informací několik set tisíc lidí se vůbec do schránek nepodívalo. S tím můžou souviset i nějaké exekuce a výzvy, na které občan nereaguje,“ upozornila senátorka Chalánková.

„Práva na to být offline má v nějakých případech smysl. Povinná digitalizace se netýká všech občanů, ale podnikatelů. Nedělejme ale z podnikatelů hlupáky, kteří se neumí přihlásit do datové schránky.“ dodal viceprezident Hospodářské komory Prouza.