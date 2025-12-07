Nejčastěji Češi hotovost vytahují během nákupu na trzích či u drobných prodejců. To se týká 65 procent účastníků průzkumu. Často platí hotově také řemeslníkům. Část z nich už ale bývá vybavena terminálem nebo nabídne možnost bankovního převodu či platbu QR kódem.
Průzkum dále ukázal, že alespoň jednou týdně hotově zaplatí 64 procent Čechů. „Zajímavostí je, že více než polovina lidí ve věku 45 až 65 let platí částky do stovky vždy hotově. 41 procent respondentů z generace Z platí i tyto drobné nákupy mobilním telefonem,“ popisuje Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial.
Pro zachování hotovosti bylo v průzkumu 63 procent Čechů. Tento názor sílí u starší generace – přes 70 procent Čechů ve věku nad 45 let se ztotožňuje s tím, že hotovost v ekonomice je třeba zachovat.
„Nejdůležitější funkcí hotovosti je podle většiny (62 procent) to, že slouží jako záložní prostředek v době výpadku elektřiny, blackoutu, při povodních nebo kybernetických útocích. Pro generaci Z je toto hledisko nejdůležitější, pro starší ročníky je zásadnější finanční svoboda a nezávislost na bankách a technologiích,“ uvádí Petr Javůrek z Provident Financoval.
Podle sociologa Jiřího Remra je pro řadu lidí práce s hotovostí snazší, protože peníze mají doslova na očích. „Každá platba je hmatatelná a okamžitě viditelná, takže se snáz kontroluje, kolik zbývá, oproti bezhotovostním transakcím, které mohou působit abstraktně. Právě tato hmatatelnost je pro některé domácnosti důležitá, bez ní by mohly mít problém udržet si přehled o svých financích a zůstat součástí finančního systému. Tlak na bezhotovostní platby může některé skupiny lidí, které nemají přístup nebo důvěru k digitální službám, vylučovat z finančního systému,“ shrnul sociolog.
Trend je bezhotovostní
Podle letošní zprávy Global Payments Report společnosti Worldpay došlo celosvětově ke značnému poklesu používání hotovosti u obchodníků, a to ze 44 procent v roce 2014 na 15 procent v roce 2024. Kvůli zajištění finanční inkluze byly v Dánsku, Francii a některých amerických státech přijaty právní předpisy, které nařizují povinnost přijímat hotovost.
Uzákonění povinnosti přijímat hotovost pro obchodníky by si přálo 57 procent respondentů průzkumu a až 68 procent lidí ve věku od 54 do 65 let, a to i přesto, že 89 procent všech dotázaných dostává svůj příjem na účet. Skoro 80 procent Čechů by si chtělo vždy vybrat metodu placení, která je v daný okamžik pro ně nejpříjemnější.
Povinnost přijímat hotovost v Česku platí, dohled nad jejím dodržování má Česká národní banka. V zákoně ale chybí sankce, která za porušení zákona obchodníkům hrozí.
O průzkumu
Společnost Provident Financial realizovala průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na konci července 2025. Celkem bylo dotazováno přes 1030 respondentů ve věku 18 až 65 let napříč celou Českou republikou.