Polévka za 8, hotovka za 55 korun? Na Proseku denně, musíte si ale pospíšit

Zítra bude speciální den, a to hned z několika důvodů!

1️⃣ AKCE 4+1 ZDARMA – vyberte si 4 libovolná hlavní jídla a jedno z uvedených dostanete zdarma❗️

2️⃣ Na vaše přání jsme připravili králíka pečeného na česneku s kynutým knedlíkem a dušeným zelím . Králíka běžně neděláme, ale díky vašim častým dotazům jsme ho zařadili do nabídky.

3️⃣ Zítra také najdete druhou várku srbského rizota. Dnes se po něm jen zaprášilo, tak jsme se pustili do přípravy další várky už brzy ráno, abychom vyšli vstříc i zítřejším zákazníkům.

Těšíme se na vás v 7:00! ❤️