Tomáš Cafourek
  15:57
Hoteliéři na horách čekají solidní obsazenost během jarních prázdnin na úrovni 80 až 85 procent. Přes tato optimistická čísla se trend v dovolených Čechů vyrážejících za zimní pokrývkou zásadně mění. Zejména se zkracuje délka pobytu, který si mohou rodiny s dětmi dovolit. Souběžně s tím ale tuzemští návštěvníci vyhledávají hotely vyšších kategorií a doplňkové služby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zatímco v Praze bývá průměrná délka pobytu tři dny, v horských oblastech se běžný návštěvník zdrží ještě kratší dobu, v rozmezí dvou až tří dní. Vyplývá to z šetření, které ve druhé polovině ledna uskutečnila Asociace Hotelů a restaurací (AHR ČR).

„Už to nejsou týdenní zájezdy a my si toto spojujeme s citlivostí klientů na cenu,“ uvedl prezident AHR Václav Stárek. Dodal, že týdenní lyžařská dovolená je už pro řadu českých rodin poměrně velký výdaj.

Ubytovací služby v posledních letech zdražují mimo jiné v souvislosti s tím, jak se zvedá cena vstupů a zvlášť výše mezd v oboru poskytování služeb. Ty mezi roky 2014 a 2024 vzrostly napříč EU o 30 procent, zatímco v Česku byl tento nárůst ještě o osm procentních bodů vyšší.

Nůžky se rozevírají

Asociace podle Stárka rovněž prováděla průzkum mezi hosty. Z něj vyplynulo poměrně nepřekvapivě, že by si představovali lepší služby za nižší ceny. To v realitě splnit nepůjde, nicméně je to důkaz, že se rozevírají nůžky mezi možnostmi různých skupin turistů a mnoho z nich má finanční limity, přes které nemůže jít.

„I přesto ale chtějí dětem dopřát dovolenou na horách a zkracování pobytů je pak logickým krokem,“ dodal Stárek. Zároveň ale stále platí, že pobyty na tuzemských horách vyjdou levněji než srovnatelně dlouhé zájezdy za hranice.

Celkově dosáhly hotely v Česku průměrné obsazenosti 76,7 procenta, což meziročně představuje zlepšení o 1,6 procenta. Ukazuje se tak, že na český národ cestovatelů stále nedolehly obavy ze zadrhávání ekonomiky jako například na sousední Němce, kteří už množství dovolených začali omezovat. To už se projevuje i ve výsledcích hotelového sektoru například na průměrných cenách ubytování.

Podle šetření Asociace vzrostla cena pražského hotelového pokoje meziročně o zhruba čtyři eura na 124 eur (zhruba tři tisíce korun) za noc. Ve srovnání s tím cena hotelového ubytování v německé metropoli za stejnou dobu o šest eur klesla na zhruba 120 eur za noc.

