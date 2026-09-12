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Dětem vstup zakázán. Hotely určené pouze dospělým už nejsou okrajová záležitost

Veronika Doskočilová
  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hotely určené pouze dospělým návštěvníkům se ze zpočátku okrajové nabídky postupně stávají standardem. Koncept vzešlý z přání cestovatelů strávit dovolenou v klidnějším prostředí se během doby rozrostl i o gastronomické či wellness programy, sportovní aktivity a další zážitky určené specificky právě pro dospělé hosty.

Ať už cestovatelé vyhledávají tzv. adults only hotely kvůli tichu nebo kvůli specificky poskládanému programu, spodní věková hranice je zpravidla ve stejném pásmu. „Ubytování v těchto hotelech bývá většinou dostupné od patnácti nebo osmnácti let, v závislosti na konkrétních podmínkách hotelu,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková.

Podle mluvčího Student Agency Lukáše Kubáta už tento typ ubytování není okrajovým segmentem a klienti ho aktivně vyhledávají. „Zájem je proti roku 2019 téměř dvaapůlkrát vyšší,“ potvrzuje i Simona Fischerová, mluvčí cestovní kanceláře Blue Style. Dodává, že v roce 2023 počet jejich rezervací meziročně vzrostl přibližně o šestnáct procent a v roce 2024 o dalších jedenáct procent.

Letos v létě bylo podle dat společnosti Invia dokonce 32 procent všech letních rezervací vytvořeno právě do adults only hotelů. „Jako největší online prodejce zájezdů v Česku oslovujeme velmi široké spektrum klientů, proto tento výsledek nepřisuzujeme úzce specifické zákaznické skupině. Tyto hotely se staly etablovanou součástí nabídky,“ vysvětluje mluvčí firmy Jiřina Ekrt Jirušková.

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Velkou roli hraje i sezonalita „Přibližně sedm z deseti adults only pobytů připadá na období od května do října,“ informuje Fischerová za Blue Style, kde v některých jarních a podzimních měsících tvoří tyto rezervace až desetinu všech pobytů.

Rozhoduje i atmosféra

Adults only koncept tak přestal být něčím specifickým či výjimečným. Naopak se řada cestovatelů při výběru dovolené zamýšlí i nad prostředím a celkovou náladou. „Při výběru dovolené už nerozhoduje jen to, kam lidé pojedou, ale také to, jak se tam chtějí cítit. Někdo hledá ticho a soukromí, jiný živou, společenskou atmosféru,“ míní Ekrt Jirušková.

Tak vysoké procento může být částečně způsobeno i hybridním modelem řady hotelů. Zájem o adults only dovolenou je často nutí tomu svůj koncept přizpůsobit. „Tento koncept se stále častěji objevuje i jako součást větších resortů, které mají samostatnou část pouze pro dospělé například s vlastním bazénem, restaurací nebo vyhrazenou částí pláže, zatímco další část resortu je určena také rodinám s dětmi,“ popisuje Kubát.

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Zcela specifickou kategorií je pak Chorvatsko. V jeho případě totiž letos mířilo 57 procent všech rezervací přes Invii právě do hotelů pro dospělé. Zde je to dáno převážně strukturou tamní nabídky ubytování. Chorvatsko má dlouhodobě velmi vysoký podíl individuálního ubytování, tedy apartmánů, penzionů a kempů, kam turisté často jedou vlastním autem a bez zprostředkování cestovní agentury.

Hotelový segment paradoxně tvoří jen menší část celkové lůžkové kapacity země. A přesto se výrazně promítá do prodejů cestovních agentur. „Nabídka adults only a adults focused hotelů je v něm poměrně silná. Tento koncept cíleně provozují také velké chorvatské hotelové skupiny. Vysoký podíl adults only rezervací tedy nevypovídá o všech českých návštěvnících Chorvatska, ale spíše o specifické skladbě hotelové nabídky a klientů, kteří si pobyt v této destinaci rezervují právě přes cestovní agenturu,“ vysvětluje Ekrt Jirušková.

Hotely pro starší

Tato volba je nejpopulárnější cestovatelů ve věku od 45 do 59 let. „Data vyvracejí představu, že adults only hotely vyhledávají především mladí bezdětní lidé nebo novomanželé,“ poukazuje Ekrt Jiroušková. Nejvíce tyto hotely využívají páry, a to ať už jde o běžnou dovolenou, oslavu výročí nebo líbánky. „Mezi nimi jsou páry bez dětí, ale i rodiče, kteří si chtějí dopřát chvíli odpočinku. Zájem projevují také skupiny přátel, které spíše hledají prostředí vhodné pro relaxaci nebo zábavu,“ dodává Divíšková.

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Většinu rezervací dělají ženy. V praxi totiž často právě ony přebírají organizační část celé dovolené, tedy vyhledávání, porovnávání nabídek a vytváření objednávek. Pokud se však zájezd nevydaří, přístup se obrací. „Když přichází na řadu reklamace, často předají agendu partnerovi, který následně celý proces řeší s cestovní kanceláří,“ říká Ekrt Jirušková. Většina všech rezervací je pak na 14 dnů. „Nejde tedy pouze o krátký pobyt ve dvou, ale o jejich hlavní dovolenou,“ doplňuje.

U této klientely tak do určité míry přestal hrát hlavní roli počet hvězdiček. Nejde jim primárně o luxusní resort nebo dražší pokoj. Chtějí zpomalit, mít soukromí a klid. Až následně vybírají podle dalších parametrů. A nejčastěji končí u čtyřhvězdičkových hotelů s all inclusive nebo polopenzí.

„Čtyřhvězdičkový hotel představuje pro řadu klientů optimální poměr ceny a komfortu. Jakmile mají požadovanou úroveň pohodlí zajištěnou, může být při konečném výběru důležitější právě klidné prostředí bez dětí,“ popisuje Ekrt Jirušková.

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Nemusí přitom jít nutně o movitější klientelu. Adults only koncept hotelů není něco, za co se musí připlácet. „V nabídce jsou jak luxusní resorty, tak cenově dostupnější hotely. Cena se odvíjí především od kategorie hotelu, destinace, termínu a rozsahu služeb,“ vysvětluje Kubát. I statistiky Invie potvrzují, že hotely stejných kategorií vychází cenově prakticky stejně. V průměru jsou hotely pro dospělé dokonce o zhruba tisíc korun levnější.

Cestovní kanceláře navíc očekávají, že hotely na zájem o tento koncept do budoucna ještě budou reagovat. „Hotelové koncepty se budou stále více specializovat, a to buď na konkrétní typ zákazníků, kterým přizpůsobí svou nabídku, nebo naopak zachovají univerzální model vhodný pro široké spektrum cestujících, aby si každý našel to své,“ myslí si Divíšková. Právě univerzální modely počítají s tím, že část komplexu bude vyhrazená zájemcům o adults only prostředí a část naopak pro rodiny s dětmi.

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