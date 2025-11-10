C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

Autor:
  11:54
Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220 pokoji, který doplní její stávající portfolio pražských hotelů.
V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam plánuje pětihvězdičkový hotel. (10. listopadu 2025) | foto: Pytloun Hotels

Hoteliér Lukáš Pytloun.
Areál zámku a Pytloun Zámecký Hotel Ctěnice u Prahy
Pytloun Hotels - Restaurace Stará Zbrojnice Kampa - zahrádka
Pytloun Hotels - Restaurace Stará Zbrojnice Kampa - zahrádka
12 fotografií

Prodejna C&A, která sídlí v přízemí končit nebude. Hotel tyto prostory nepotřebuje a na přibližně třech tisících metrech čtverečních bude nadále retail, tedy v současné době C&A, upřesnila hotelová společnost.

Hotelová síť podepsala smlouvu o koupi budovy na Václavském náměstí. Prodávajícím je společnost VN33 Building stoprocentně vlastněná skupinou ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Kupní cena transakce nebyla zveřejněna.

Hotel ponese název The Home by Pytloun Hotels a bude fungovat jako pětihvězdičkový boutique hotel. Otevření je plánováno na rok 2027 a vznik hotelu přinese do lokality přibližně 150 nových pracovních míst.

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun kombinací vlastních zdrojů a úvěru od české Trinity Bank. „S vybudováním a provozováním hotelu v centru Prahy máme zkušenosti. Naše pražské hotely v posledních letech vykazují stabilní růst obsazenosti,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel Pytloun Hotels.

Společnost provozuje v centru Prahy kromě tohoto projektu již čtyři hotely, včetně Pytloun Boutique Hotel Prague na dolní části Václavského náměstí, který otevřela v roce 2018.

Síť Pytloun Hotels

Založil ji liberecký podnikatel Lukáš Pytloun. Provozuje několik hotelů v Liberci i mimo něj.

Mezi významnější patří Pytloun Self Check-in Hotel Liberec, Pytloun Grand Hotel Imperial, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2014–2015, Pytloun Wellness Hotel Harrachov a v Praze Pytloun Boutique Hotel Prague či romantický Pytloun Kampa Garden Hotel Prague.

Radka Prokopová ze skupiny ALCA Group doplnila, že cílem bylo najít partnera, který objekt v centru Prahy využije a upraví v souladu s významem lokality.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220...

10. listopadu 2025  11:54

V Itálii vydražili bílý lanýž. Zájemce dal za kilovou houbu přes dva a půl milionu

V Itálii se dražil trojitý bílý lanýž. (9. listopadu 2025)

Ve městě Alba na severozápadě Itálie se v neděli vydražily lanýže za 502 000 eur (asi 12 milionů Kč). Aukce se účastnili prostřednictvím videopřenosu zájemci z celého světa. Jeden z nich získal...

10. listopadu 2025  11:51

Den díkůvzdání je v ohrožení. Chaos na amerických letištích přetrvává

Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025)

Letecká doprava ve Spojených státech je kvůli tahanicím o rozpočet v rozkladu. V neděli musely aerolinky zrušit přes 2 800 letů, přes deset tisíc jich nabralo zpoždění. Komplikace tak v součtu...

10. listopadu 2025  10:31

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

10. listopadu 2025

Milionové pokuty za chybné slevy a akce. Za co inspekce trestá obchodníky

Premium
Pokud je člověk hladový, neměl by chodit nakupovat potraviny. Jednak toho...

Slevy a akční nabídky zůstávají věčným tématem nejen pro zákazníky, ale i pro kontrolní orgány a stále vyvolávají spory o správnosti jejich označování. Ve třetím čtvrtletí 2025 tak uložila Česká...

10. listopadu 2025

Lidé chtějí vidět přírodu, ne výtahy. Bali zakročilo proti nelegální stavbě

Útes Kelingking na ostrově Nusa Penida v provincii Bali v Indonésii (14. února...

Bali pozastavilo výstavbu 182 metrů vysokého skleněného výtahu na pláži Kelingking Beach, jedné z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ostrova. Stavba vzbudila silný odpor mezi obyvateli i...

9. listopadu 2025

Nelegální tabák drtí australskou ekonomiku. Škody jsou nejvyšší v historii

Navzdory rostoucí nabídce alternativních produktů zůstávají stále...

Nelegální obchod s tabákem patří v Austrálii k nejbrutálnějším a nejrychleji rostoucím formám kriminality. Podle odhadů způsobil ve finančním roce 2023 až 2024 ztráty ve výši čtyř miliard dolarů,...

9. listopadu 2025

Po sporu o značku přichází nová etapa. Prim investuje do výroby i nového designu

Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která...

Po pětadvaceti letech se uzavřel spor o značku českých hodinek Prim. Společnost MPM Quality z Frýdku-Místku podnikatele Petra Hanka letos v červnu koupila od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton...

9. listopadu 2025

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024)

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle...

9. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinci odvedli na daních v Česku přes osm miliard. Dvakrát víc, než stojí pomoc

Uprchlíci z Ukrajiny čekají před Úřadem práce na Praze 4 Novodvorská. (21....

Ukrajinští uprchlíci žijící v České republice zaplatili ve třetím čtvrtletí letošního roku na odvodech a daních 8,2 miliardy korun, více než dvojnásobek částky, kterou český stát vynaložil na jejich...

9. listopadu 2025  10:26

Itálie je evropská velmoc hazardu. Nejvyšší daň za to platí ti závislí

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Italové dlouhodobě milují hazardní hry. Stát díky tomu zaznamenává štědré daňové příjmy, na druhé straně má ale spousta Italů právě kvůli hazardu zkažený život. Mnohým zmizely úspory, kvůli sázení...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.