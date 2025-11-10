Prodejna C&A, která sídlí v přízemí končit nebude. Hotel tyto prostory nepotřebuje a na přibližně třech tisících metrech čtverečních bude nadále retail, tedy v současné době C&A, upřesnila hotelová společnost.
Hotelová síť podepsala smlouvu o koupi budovy na Václavském náměstí. Prodávajícím je společnost VN33 Building stoprocentně vlastněná skupinou ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Kupní cena transakce nebyla zveřejněna.
Hotel ponese název The Home by Pytloun Hotels a bude fungovat jako pětihvězdičkový boutique hotel. Otevření je plánováno na rok 2027 a vznik hotelu přinese do lokality přibližně 150 nových pracovních míst.
|
Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí
Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun kombinací vlastních zdrojů a úvěru od české Trinity Bank. „S vybudováním a provozováním hotelu v centru Prahy máme zkušenosti. Naše pražské hotely v posledních letech vykazují stabilní růst obsazenosti,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel Pytloun Hotels.
Společnost provozuje v centru Prahy kromě tohoto projektu již čtyři hotely, včetně Pytloun Boutique Hotel Prague na dolní části Václavského náměstí, který otevřela v roce 2018.
Síť Pytloun Hotels
Založil ji liberecký podnikatel Lukáš Pytloun. Provozuje několik hotelů v Liberci i mimo něj.
Mezi významnější patří Pytloun Self Check-in Hotel Liberec, Pytloun Grand Hotel Imperial, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2014–2015, Pytloun Wellness Hotel Harrachov a v Praze Pytloun Boutique Hotel Prague či romantický Pytloun Kampa Garden Hotel Prague.
Radka Prokopová ze skupiny ALCA Group doplnila, že cílem bylo najít partnera, který objekt v centru Prahy využije a upraví v souladu s významem lokality.