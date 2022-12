Cestovní ruch v Česku ožívá. V Praze vznikne několik nových hotelů

Počet hromadných ubytovacích zařízení v Praze se od roku 2015 do roku 2019 držel na relativně stabilním čísle. V tomto období nabízela česká metropole ubytování ve zhruba 800 hromadných ubytovacích zařízeních s kapacitou kolem 42 tisíc pokojů a 90 tisíc lůžek, a to především v segmentu tří- a čtyřhvězdičkových hotelů.

Výrazná změna nastala v roce 2020, kdy kapacita pražských ubytovacích zařízení poprvé od roku 2012 překročila hranici 44 tisíc pokojů. V roce 2021 pak ubylo na pražském trhu více než 1 500 pokojů.

„Praha si zaslouží být prémiovou evropskou destinací. Potřebuje zároveň ale i vhodnou infrastrukturu, včetně luxusních hotelů, kterých je zatím málo. Vídeň či Budapešť disponují dvakrát, respektive 2,4krát větší kapacitou luxusních hotelů než Praha,“ komentuje David Nath, partner a vedoucí hotelového týmu v CEE a SEE, Cushman & Wakefield.

„I přes otevření hotelů, jako je Fairmont, W či Almanac X, Praha tyto destinace co do kapacity luxusních zařízení nedožene, přičemž by bezesporu česká metropole měla nabídnout více, aby dosáhla svého plného potenciálu,“ dodává Nath.

S kvalitou a kapacitou roste i cena

S rostoucí kapacitou a kvalitou rostla před pandemií dlouhodobě i průměrná cena pražských hotelových pokojů. Zatímco v roce 2014 v průměru host zaplatil za pokoj a noc 1 980 korun, v roce 2019 se již cena pohybovala na úrovni 2 370 korun (93 eur). Trend rostoucích cen se však netýkal jen Prahy, ale celého regionu střední a východní Evropy.

Pražské hotely současně patřily mezi ty s vůbec nejvyšší průměrnou obsazeností. V předkrizovém roce 2019 byla Praha s téměř 80procentní obsazeností hotelů pátá nejlepší v Evropě, v roce 2021 se naopak vlivem pandemie řadila k těm nejhorším, s průměrnou obsazeností 26 procent. V loňském roce se též propadla cena za pokoj na hodnotu okolo 1 600 korun (64 eur).

Pražský hotelový trh se rychle zotavuje z pandemie a míra obsazenosti pražských hotelů v říjnu dosahovala až 74 procent. „To řadí českou metropoli na 20. místo mezi 35 nejvýznamnějšími trhy Evropy, přičemž Praha za sebou nechala i destinace jako Vídeň či Budapešť,“ dodává Bořivoj Vokřínek, partner ve strategickém poradenství a vedoucí výzkumu v oddělení hotelových nemovitostí za region EMEA, Cushman & Wakefield.

Před pandemií bylo rekonstruováno nejméně 15 klíčových konferenčních hotelů a mnoho ubytovacích zařízení naopak využilo nízké obsazenosti k urychlení renovačních prací.

„Nově jsme v Praze přivítali například hotel Andaz Prague amerického řetězce Hyatt, Stages Hotel Prague, Tribute Portfolio Hotel řetězce Marriott či nový koncept ubytování v podobě rezidence The Julius skupiny Julius Meinl. Z boutique hotelů mohu zmínit dva hotely apartmánového typu české sítě OREA Hotels & Resorts či Chevron Hotel,“ dodává Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

„Další více než stovka pokojů přibyla i v nově zrekonstruovaném hotelu Prague Marriott. Dohromady všechny tyto změny navýšily kapacitu Prahy o dalších 856 pokojů a 1 130 metrů čtverečních meetingových prostor,“ vypočítává Muška.

Nové či rekonstruované hotely

Do konce roku 2024 by se měla ubytovací a meetingová kapacita Prahy ještě rozrůst o několik nových hotelových zařízení vyšších kategorií. V první polovině příštího roku se po rekonstrukci otevře bývalý Alcron hotel, nově pod názvem Almanac X, který nabídne kapacitu 204 pokojů.

Následovat by ho měl nový hotel W Prague se 161 pokoji a 350 m2 meetingových prostor, který vzniká renovací bývalého hotelu Evropa na Václavském náměstí.

Mezi další větší hotelové projekty plánované pro příští rok patří Mozart Hotel se 170 pokoji. V následujících letech se rozšíří i kapacity již zaběhnutých hotelů. Spolu s plánovanou kompletní renovací se o dalších 56 pokojů rozroste Botanique Hotel Prague, který tak bude disponovat celkem 262 pokoji. O stejný počet pokojů by se měl rozšířit i Hotel Carol skupiny Jan Hotels. Po rozšíření by nabídl celkem 117 pokojů.

V horizontu dvou let se pak přidá ještě otevření hotelu Zleep Radlická hotelového řetězce Deutsche Hospitality se 166 pokoji, Grande Amade Hotel se 165 pokoji, či Motel ONE na Masarykově nádraží, který by měl disponovat kapacitou 382 pokojů.

V první polovině roku 2024 by mělo dojít také ke znovuotevření bývalého hotelu InterContinental pod názvem Fairmont Golden Prague Hotel s 297 pokoji a 800 metry čtverečními meetingových prostor. Rozroste se i segment menších hotelů nabízejících kapacitu pod 100 lůžek, celkem by se měly otevřít čtyři taková butiková zařízení. Dohromady tyto hotely rozšíří ubytovací kapacitu Prahy o 254 pokojů.

„Doufáme, že se podaří uskutečnit i ty projekty, které byly z důvodu pandemie odloženy, jako je například výstavba Hard Rock Hotelu, který měl být původně otevřen již v roce 2023 a měl patřit k zástupcům velkých kongresových hotelů s kapacitou 523 pokojů a 5 500 m2 meetingových prostor. Dlouho anoncovaným projektem je též stavba luxusního hotelu v domě U Sixtů v blízkosti Staroměstského náměstí, který by měl disponovat 90 pokoji.“ dodává Roman Muška.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že lze očekávat nárůst hotelové kapacity především v segmentu luxusních hotelů. Pro strategii směřování turismu v Praze, která se odklání od profilace města jakožto levné destinace pro rozlučky se svobodou, je toto podle analytiků naprosto zásadní.

„Zároveň dojde i k navýšení kongresové kapacity, což pomůže přilákat do hlavního města více akcí, které značně ovlivňují nejen ekonomiku města, ale mají i sociální a edukační přesah,“ dodává Muška z Prague Convention Bureau.