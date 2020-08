Místo na kolej do hotelu. Oslabené hotely nabídnou bydlení vysokoškolákům

„Přes léto jsme pokoje nabízeli k dlouhodobému pronájmu, na podzim by však ubytování pro studenty mohlo být jednou z možností. Snažíme se ale vypočítat rentabilitu a zda by se nám to vyplatilo,“ uvádí obchodní ředitel pražských Czech Inn Hotels Vladimír Halgaš.

Hotelové pokoje by mohly univerzitním studentům přijít vhod. Na vysokoškolské koleje jsou totiž dlouhé čekací listiny a kvůli přeplněné kapacitě na nich mnoho studentů ubytování nedostane. Především v Praze je počet míst na kolejích velmi omezen, situaci navíc komplikují i vysoké ceny nájmů bytů, kvůli kterým studenti preferují koleje. Ty vychází v případě dvoulůžkového sdíleného pokoje na zhruba 2 300 až 6 300 korun měsíčně.

O spolupráci s univerzitami uvažuje mnoho pražských hotelů, které byly koronavirovou pandemií z důvodu poklesu zahraničních turistů obzvlášť zasaženy. Do karet jim však nemusí hrát rozvržení školního roku.

„Jsme v kontaktu s vysokými školami a pokoje bychom studentům nabídli rádi. Občas ale bohužel půlroční smlouvy, které s nájemníky uzavíráme, nemusí přímo korespondovat se semestrem,“ říká Jakub Knejp z pražského hotelu Duo.

Nedostatek míst na kolejích a poloprázdné hotely řeší i v Brně. „Teď v létě u nás předešlé období dohání především korporátní hosté, samozřejmě ale nevíme, jak to bude na podzim. Pokoje jsme nabídli jedné vysokoškolské fakultě,“ říká vedoucí obchodního oddělení brněnského hotelu Cosmopolitan Maura Manzini.

V Olomouci, Liberci či Hradci Králové zatím s pronájmem hotelových pokojů pro studenty nepočítají. Počet hotelových hostů však v regionech nebyl zasažen tak tvrdě jako v Praze, která nejsilněji pociťuje úbytek zahraničních turistů.

V Plzni dokonce řeší i problémy naprosto opačného rázu. „Máme tu kolejí opravdu dost a často naopak vysokoškolské ubytovny kradou hosty hotelům, jelikož nabízí velmi levné ubytování nejen pro studenty,“ komentuje situaci jednatel plzeňského hotelu Bayer.

Zdroj: MF DNES

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka jde o krátkodobou záležitost, která pomůže některým hoteliérům zpět na nohy. „Rozhodně se nejedná o dlouhodobý trend,“ uvedl Stárek pro iDNES.cz



Trend studentského pronájmu hotelových pokojů přichází ze zahraničí. Například ve Spojených státech totiž mnoho postižených hotelů nabízí ubytování právě vysokoškolákům, pro které je bydlení v hotelovém pokoji dobrou alternativou ubytování mimo studentské koleje, informuje CNBC.