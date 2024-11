Luxusní hotel Four Seasons v Praze koupil miliardář Strnad

Hotel Four Seasons v Praze společnost Northwood Investors koupila v roce 2014. V Praze hotel otevřel v roce 2001, byla to tehdy první pobočka stejnojmenného řetězce ve střední a východní Evropě. Pražský Four Seasons v minulosti hostil mnoho celebrit, například Madonnu či Rolling Stones. Ubytovali se v něm ale také zakladatel Microsoftu Bill Gates nebo bývalý americký prezident Barack Obama.

Vedoucí evropských hotelových transakcí ve společnosti Cushman & Wakefield Frederic Le Fichoux uvedl, že se v Praze očekává také prodej luxusního hotelu Hilton. Podle portálu Seznam Zprávy kupce hledají i další dva pětihvězdičkové hotely v Praze, a to Andaz Hyatt a Marriott Hotel Prague.

To, že je více hotelů na prodej, není nic neobvyklého, uvedl Le Fichoux. „V regionu je totiž značné množství hotelů, které by se měly pravidelně obchodovat. Zatímco někteří investoři do hotelů jsou v nich dlouhodobě, jiní mají obvykle dobu držení pět let, takže potřebují recyklovat kapitál,“ řekl.

Na českém hotelovém trhu se v letošním prvním pololetí uskutečnily dvě transakce za 35,2 milionu eur (přibližně 885 milionů korun). Proti stejnému období loni hodnota transakcí podle Cushman & Wakefield klesla o čtvrtinu, ve srovnání s rokem 2019 před pandemií covidu 19 byla nižší o 92 procent.