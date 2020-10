Omezení hospod znamená i konec kvízů. Pořadatelé znovu utíkají na web

„Pokud budou nová opatření proti nemoci covid-19 trvat dva týdny, situaci zvládneme. Osobně tomu však nevěřím. Je po volbách a myslím si, že se v příštích dnech dozvíme zajímavé věci,“ obává se Tomáš Hloušek ze společnosti Hospodský kvíz.

Kvízy v hospodě Jde o vědomostní hru, ve které mezi sebou soutěží jednotlivé týmy. Vítěz obdrží cenu, kterou daroval přímo restaurační podnik. Může to být například sleva na útratu nebo lahev alkoholu. Celým večerem provádí moderátor, který kvíz promítá na televizi nebo plátno. Hospodské kvízy jsou založeny na spolupráci mezi hospodou a pořadateli. Cílem je nalákat zákazníky na vědomostní zábavu. Soutěžícím odpovídají na otázky například z historie, zeměpisu, filmu nebo sportu. Pořadatelé se tak snaží zvýšit hospodám zisk ve dnech, kdy by jinak tolik lidí nedorazilo. V Česku působí několik firem, které takové kvízy pořádají, například Pubquiz.cz nebo Hospodský kvíz s.r.o.

Pokud by se jeho obavy naplnily a kvízy nebylo možné pořádat až do Vánoc, znamenalo by to pro jeho firmu celkový ušlý zisk ve výši jednoho milionu korun. „To je pro nás v běžném roce zhruba padesát procent příjmů. Doufám, že nebudeme muset sáhnout k personálním škrtům,“ říká Hloušek.

Podobné situaci čelili pořadatelé už na jaře, kdy se restaurace ze dne na den zavřely. To je donutilo hledat alespoň nějaké náhradní řešení, které však i přes podporu fanoušků nemohlo dorovnat obvyklý stav.

„Před pandemií koronaviru se našich kvízů v hospodách účastnilo v průměru čtyři tisíce lidí týdně. Zavedení opatření bylo náhlé a na nastalou situaci jsme museli rychle zareagovat. Začali jsme prodávat kvízy online. Počet hráčů nám ale klesl na zhruba sedm stovek týdně,“ konstatuje Hloušek.

Na online verzi vsadila i konkurenční společnost Pubquiz.cz, která většinu svých online kvízů vysílala na YouTube. „Večerem provázel moderátor a odpovídalo se přes mobilní aplikaci. Kromě toho jsme také pořádali anglické kvízy přes aplikaci Zoom,“ popisuje Karolína Goišová ze společnosti Pubquiz.cz.

Pořadatelé kvízů dodávají, že alternativní forma zábavných večerů se značně promítla do finanční stránky. Společnost Hospodský kvíz přišla během první vlny pandemie o zhruba půl milionu korun. Ztráty sčítal i Pubquiz.

„Během března, dubna a května 2020 jsme pořádali celkem 165 kvízů, z toho zhruba polovina byla online. Jde přitom o naše nejvýdělečnější měsíce. Pro porovnání jsme jen v březnu 2019 pořádali 169 kvízů. Uzavření hospod pro nás tedy bylo velkou ranou,“ říká Karolína Goišová.

Léto jarní ztráty nedorovnalo

Léto znamenalo pro pořadatele kvízů mírné zlepšení. Ačkoliv běžně nejsou prázdniny obdobím s vysokou návštěvností, letos byla u Hospodského kvízu oproti roku 2019 účast vyšší asi o deset procent. Jarní ztráty se však ani jednomu z velkých hráčů nahradit nepodařilo.

„V roce 2019 jsme za červenec a srpen pořádali asi 90 kvízů. Letos se nám počet kvízů během těchto dvou měsíců podařil zdvojnásobit. O kvízy tedy rozhodně zájem byl, nevyrovná se to však číslům ze standardní jarní a podzimní sezony,“ potvrzuje Goišová.

Probíhající druhá vlna pandemie nemoci covid-19 pořádání hospodských kvízů opět ochromila. Hospody jsou sice otevřené, ale nesmí se pořádat vnitřní hromadné akce nad deset osob. U jednoho stolu v restauraci pak může sedět jen šest lidí.

„Zvažovali jsme i možnost pořádat kvízy jako kulturní představení, ale to by muselo probíhat bez občerstvení a to není fér k hospodám, ve kterých kvízy pořádáme. Všechny kvízy až do 18. října jsme tedy zrušili a vrátili jsme se k online kvízům,“ popisuje Goišová za Pubquiz.cz.

Pořadatelé sice podle Hlouška rozumí omezování kulturních akcí, ale trápí je nejistota. Neví, jak budou přijatá opatření dlouho trvat a zda bude pro kulturu k dispozici nějaká forma kompenzace. „Vadí mi, že se o podobných akcích v oblasti kultury mluví jako o volnočasových aktivitách. Pro pořadatele kvízu, zvukaře či osvětlovače je to zdroj obživy,“ uzavírá.