Podle komorového barometru mají nejvyšší šanci na růst mezd zaměstnanci velkých a středních firem v Česku. Jsou to zejména firmy ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, které se s ohledem na napjatý trh práce snaží udržet své lidi.
„Vyšší růst mezd by již mohl narážet na finanční možnosti firem a zároveň působit jako významnější proinflační faktor. S ohledem na snížení inflace, jejíž výši jsme odhadli na 2,3 procenta, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
|
Víc volna a zábava. Firmy lákají pracovníky na pestré benefity, ne vždy však sliby splní
Podle šetření největší část respondentů (42,4 procent) plánuje zvýšit mzdy do 5 procent. Přidávat více, avšak maximálně o desetinu platu, chce necelá čtvrtina zaměstnavatelů. O více než 10 procent plánuje mzdy navýšit jen necelé procento zaměstnavatelů. O snížení mezd v tvrdé konkurenci na trhu práce uvažuje pouze 2,4 procent firem, uvádí Komora.
Největší podíl firem, které plánují mzdy zvýšit, je ve zpracovatelském průmyslu – 77,3 procent, přičemž více než 55 procent uvažuje o navýšení do 5 procent. Ve stavebnictví hodlá přidávat 72,7 procent firem, z toho 29,1 procent půjde nad pětiprocentní hranici.
Zaměstnavatelé stojí před těžkým úkolem
Méně často se přidání dočkají zaměstnanci ve službách. I zde ale plánuje zvyšovat nadpoloviční část firem. V podnikových službách je to podle průzkumu 60,8 procent firem, u osobních služeb tento krok plánuje 56,8 procent.
„Ve službách je podíl mzdových nákladů typicky vyšší než například v průmyslu. Prostor pro navyšování mezd je zde proto omezenější,“ upozorňuje ředitelka úseku legislativy, práv a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.
|
Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie
Nejčastěji plánují zvyšovat mzdy střední a velké podniky, v obou kategoriích jde o bezmála 85 procent dotazovaných firem. Střední firmy jsou více nakloněny vyššímu růstu mezd, téměř třetina plánuje přidávat mezi 5 a 10 procenty, zatímco mezi velkými je to jen 19 procent.
„Zaměstnavatelé stojí před těžkým úkolem. Chtějí si při napjaté situaci na trhu práce udržet své zaměstnance, zároveň však musí být systém odměňování nastaven realisticky v souladu s ekonomickými možnostmi podniků, aby nebyla ohrožena jejich konkurenceschopnost,“ argumentuje prezident Komory Zajíček.
Složitou situaci na pracovním trhu potvrzuje i další část šetření věnovaná vývoji počtu zaměstnanců v letošním roce. Naprostá většina firem hlásila stabilní počet pracovníků (64,7 procent), jen 19,8 procent oznámilo pokles a naopak přes 15 procent firem navyšovalo stavy.