Chci vyzvat vládu, aby okamžitě otevřela provozy, říká šéf komory Dlouhý

Tiskové konference k plánu otevírání dalších provozoven a záměru vlády ukončit kompenzační programy se zúčastní prezident komory Vladimír Dlouhý a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ministerstvo financí již neprodlouží vyplácení kompenzačního bonusu podnikatelům a společníkům malých firem za červen. Zdůvodňuje to tím, že více provozů je již nyní otevřených než zavřených. Pomoc by tak měla směřovat jen pro uzavřené provozy. Těm budou k dispozici programy od ministerstva průmyslu a obchodu a program Antivirus.

Ten je zatím prodloužený do konce května a o jeho dalším osudu by měla vláda brzy rozhodnout. Program protáhla do konce května, kdy by měl skončit. Odbory a zaměstnavatelé požadovali vyplácení podpor firmám do konce června.