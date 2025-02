Český obranný průmysl zažívá renesanci. Chybí mu ale jasná vize, říká studie

Obranný průmysl je klíčovým pilířem ekonomiky, zdůrazňuje Hospodářská komora ČR. Investice do obrany ve srovnání s jinými evropskými zeměmi však stále zaostávají. Většina obranného rozpočtu navíc...

Trumpova cla na dovoz oceli zasahují Evropu v nejhorší chvíli, říká šéf svazu

Cla na dovoz oceli a hliníkových produktů, jimiž hrozí americký prezident Trump, by mohla zvýšit tlak na vývoz tohoto zboží do EU. Uvedl to prezident německého ocelářského svazu Gunnar Groebler,...