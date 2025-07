Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček označil očekávaný růst za solidní s ohledem na geopolitický vývoj. Upozornil na to, že proti silnějšímu růstu působí konflikt na Ukrajině, ale také celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, která vnáší nejistoty do mezinárodních obchodních vztahů.

Hlavním tahounem české ekonomiky bude letos i příští rok spotřeba domácností. „To souvisí s tím, že reálné příjmy domácností se díky snížené inflaci zvyšují,“ řekl Zajíček. Podle prognózy Hospodářské komory by letos mzdy měly reálně vzrůst o 3,6 procenta, příští rok o 2,7 procenta.

V příštím roce by se tak měly reálné příjmy domácností dostat na úroveň před inflační vlnou let 2022 a 2023. Nezaměstnanost by přitom měla zůstat nízká, když letos i příští rok ji prognóza očekává průměrně 4,3 procenta.

Investice zatím mají nízký příspěvek k hospodářskému růstu, podle Zajíčka je investiční aktivita firem slabší, než se očekávalo. „To souvisí s geopolitikou a s nejistotou v obchodních vztazích kvůli celním bariérám,“ řekl. Za brzdu pro investice ale považuje i regulatorní zátěž ze strany Evropské unie i Česka a vyzval k jejímu snížení. V příštím roce nicméně Hospodářská komora očekává posílení investiční aktivity.

Prognóza Hospodářské komory je v souladu s posledními predikcemi ministerstva financí i České národní banky (ČNB). Obě tyto instituce letos čekají dvouprocentní hospodářský růst a jeho mírné zrychlení příští rok. Podle ČNB bude inflace letos 2,5 procenta a příští rok 2,1 procenta, podle ministerstva financí letos 2,4 procenta a příští rok 2,3 procenta.