„Z médií jsem se dozvěděl, že Prazdroj zdraží v průměru o 68 haléřů. Bral jsem to tak, že to není až tak strašné, a navíc že je to oficiální informace, takže ji lidé uvidí a pochopí, proč zdražujeme,“ popisuje hostinský z Moravskoslezského kraje.
Podle něj šlo o férový základ, a pokud by skutečně šlo jen o haléřové navýšení, dalo by se s tím pracovat. „Čekali jsme, že to zákazníci přijmou. Ale realita je jiná,“ říká.
Nový ceník, který dorazil o pár dní později, hostinského zaskočil. „Například pivo Radegast zdražilo o dvě koruny s DPH. To mi přišlo nefér, protože na vesnici těžko vysvětlujeme lidem, proč jsme zdražili o dvě koruny, když všude psali o 68 haléřích. Opět se ukážeme jako zloději, co si chtějí jen přilepšit,“ vysvětluje.
Podle něj zdražilo i ochucené pivo Pomelo grep, a to o jednu korunu. „To je opět víc, než se psalo v novinách. A pro malé hospody je těžké si k tomu ještě něco přihodit pro sebe, když je to navýšení tak vysoké,“ dodává.
Vesnické hospody balancují na hraně
Zatímco velké městské restaurace zvládnou navýšení cen snadněji, menší hospody na vesnicích bojují o každého hosta. „Lidé u nás nejsou zvyklí platit tolik. Už když se měnila DPH z 10 na 21 procent, byl to velký skok. Tehdy jsme zdražili jen o tu daň. Teď budeme muset zdražit minimálně o to, o kolik zdražil Prazdroj. Možná přidáme ještě jednu korunu navíc, ale to musíme promyslet, co lidé u nás akceptují,“ říká hostinský.
Navýšení o dvě koruny za půllitr přitom může působit nenápadně, ale v hospodách se rychle nasčítá u štamgastů, kteří si dají více piv.
|Značka
|balení (KEG)
|Cena* k 1. 4. 2025 (v Kč s DPH)
|Cena* k 1. 10. 2025 (v Kč s DPH)
|Rozdíl v Kč
|Pilsner Urquell, světlý ležák
|50 l
|31,4
|31,4
|0
|Proud Ležák nové generace
|30 l
|29,7
|29,7
|0
|Gambrinus Nepasterizovaná 10, světlý ležák
|50 l
|18,7
|18,7
|0
|Gambrinus Nepasterizovaná 11, světlý ležák
|50 l
|20,4
|20,9
|0,5
|Gambrinus Nepasterizovaná 12, světlý ležák
|50 l
|22,5
|23
|0,5
|Radegast Rázná 10, světlé výčepní
|50 l
|19,2
|21,2
|2
|Radegast Ryze Hořká 12, světlý ležák
|50 l
|23,1
|25,1
|2
|Radegast Ratar, světlý ležák
|50 l
|22,5
|24,5
|2
|Velkopopovický Kozel 10, světlé výčepní pivo
|30 l
|17,2
|17,7
|0,5
|Velkopopovický Kozel 11, světlý ležák
|50 l
|19,3
|19,8
|0,5
|Velkopopovický Kozel Černý, tmavé výčepní pivo
|30 l
|20,2
|21,2
|1
|Birell, světlé nealkoholické pivo
|30 l
|19,68
|20,68
|1
|Birell, Pomelo & Grep, míchaný nápoj z nealk.piva
|50 l
|20,3
|21,31
|1,01
|Zdroj: Plzeňský Prazdroj ceníky
*cena za 0,5 l nápoje
Podle nových ceníků, které jsou veřejné na stránkách Plzeňského Prazdroje, zdraží sudový Gambrinus jedenáctka i dvanáctka o 50 haléřů, desítka zůstává beze změny. Celé portfolio sudového Radegastu ale podražilo rovnou o dvě koruny. U Velkopopovického Kozla jde většinou o padesátihaléřové navýšení, tmavý ležák pak zdražil o jednu korunu. Stejné zdražení o jednu korunu čeká i sudový Birell, a to jak nealkoholický, tak ochucený. Podle pivovaru jde jen o dílčí úpravy ceníku.
Hodnoty jsou průměrné, brání se pivovar
„Co se týče informací o zdražování, vždy uvádíme průměrnou cenu. Takto jsme postupovali i v minulosti – snažíme se být konzistentní a nikdy jsme nezveřejňovali ceny jednotlivých produktů ani přesně neuváděli, o kolik se konkrétně zvyšují,“ vysvětluje mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Podle něj pivovar vždy hovoří o průměrných hodnotách, protože jeho portfolio je velmi široké a není reálné pokrýt všechny produkty v jedné konkrétní odpovědi.
Průměrné zdražení podle něj činí 68 haléřů, tedy 2,8 procenta. „Část zvýšených nákladů pivovar absorbuje a nepromítne do cen,“ doplnil s tím, že Prazdroj naposledy měnil ceny piv v roce 2023.
„Některé položky nezdražují, některé o padesátník až dvě koruny. Milovníci piva Pilsner Urquell ale mohou být klidní, plzeňského ležáku se zvýšení cen nedotkne. Stejně tak se nemění ceny ležáku Proud, čepovaného Gambrinusu 10 nebo nealkoholického Birellu,“ dodal mluvčí.
„Jak se cena případně promítne v konečných cenách pro spotřebitele, je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává. Za hospody ani obchody mluvit nemůžeme,“ upřesnil.
Logistika, obaly i daně
Kovář vysvětluje, že k úpravě cen vedly zejména rostoucí náklady na dopravu, logistiku a obaly. „Nejvíce vzrostla cena plechovek, kde se navíc výrazně zvýšily i poplatky za likvidaci. V Česku dosud neexistuje zálohový systém, který by zajistil efektivní sběr a znovuvyužití,“ uvedl.
Svoji roli sehrály i daně. „Navýšila se sazba daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a vzrostla i sazba DPH u nealkoholického piva. Jen v roce 2024 odvedl Prazdroj do státního rozpočtu 6,6 miliardy korun a nejvíce v historii firmy,“ dodal.
Pivovar zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobě investuje do kvality i podpory české pivní kultury. „Jen za loňský rok jsme investovali 1,65 miliardy korun. Největší položkou byla nová stáčecí linka na vratné lahve v plzeňském pivovaru za 700 milionů korun. Více než 420 milionů jsme pak směřovali do podpory českých hospod a restaurací,“ připomněl mluvčí.
Hostinský ale i přes tyto argumenty zůstává skeptický. „Obchodní zástupce byl překvapený, že jsem první, kdo na to poukázal. Nevím, jestli mluvil pravdu, nebo hájil zájmy své firmy. Není fér, když říkají, jak nás podporují, a pak přijde taková informace,“ říká majitel hospody v Moravskoslezském kraji.
Podle něj si tak malí hospodští musí vybrat mezi dvěma možnostmi, a to buď zdražit o celé dvě koruny a riskovat, že část štamgastů odejde, nebo zdražit méně a doplácet rozdíl z vlastní kapsy.