Podle statistik proběhly v prvních dvou měsících sezony na českých horách statisíce bezhotovostních transakcí v celkovém objemu 576 milionů korun. Počet těchto plateb se za poslední tři roky zvýšil o 38 procent a jejich celková hodnota o 20 procent. Růst se přitom týká nejen velkých lyžařských areálů, ale i menších regionálních středisek.
„Dvacetiprocentní nárůst útrat za poslední tři roky ukazuje, že si lyžaři bezhotovostní placení skutečně oblíbili. Chytrý telefon, a i při sportu především chytré hodinky, má dnes téměř každý a zaplatit s nimi je podstatně jednodušší než nosit hotovost,“ říká generální ředitel Global Payments Tomáš Furinda. Zároveň upozorňuje, že provozovatelé, kteří bezkontaktní platby nenabízejí, se dostávají do konkurenční nevýhody.
Změna je patrná i ve struktuře plateb. Zatímco dříve lidé kartou nebo mobilem platili spíše vyšší částky, dnes bezhotovostně hradí i drobné útraty například za občerstvení, služby na svahu nebo menší nákupy v okolí středisek. Tomu odpovídá i pokles průměrné hodnoty jedné transakce, která se za tři roky snížila z přibližně 1 032 na 953 korun.
„Lidé bezkontaktní platby využívají pro stále menší částky. To, co bylo v horských oblastech dříve spíše doplňkem, dnes považují za samozřejmost,“ doplňuje Furinda. Podle něj by podnikatelé v cestovním ruchu měli tomuto trendu vycházet maximálně vstříc a umožnit zákazníkům platit způsobem, který jim vyhovuje.
Skiareály mají vlastní politiku
Detailnější pohled na data ukazuje, že platební chování se výrazně liší podle velikosti a charakteru jednotlivých středisek. Global Payments zpracovává bezhotovostní platby napříč všemi typy služeb, a to od skipasů přes ubytování a gastronomii až po půjčovny vybavení či lyžařské školy.
Mezi největší platební uzly patří především Černá Hora a Pec pod Sněžkou, Klínovec a Špindlerův Mlýn. Tyto lokality během pouhých dvou zimních měsíců generují dohromady desítky milionů korun. Nejsilnějším bezhotovostním střediskem je SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, kde objem plateb dosahuje zhruba 90 milionů korun při téměř 110 tisících transakcí. Průměrná útrata zde činí přibližně 770 korun.
Klínovec a Špindlerův Mlýn se pohybují v rozmezí 35 až 42 milionů korun, s desítkami tisíc transakcí a průměrnou platbou mezi 1 200 a 1 350 korunami. Oproti tomu kompaktnější a lokální areály sice generují nižší celkové objemy, často však vykazují vyšší průměrné útraty. Typickým příkladem jsou Kouty nad Desnou nebo Plešivec – Abertamy, kde se průměrná hodnota jedné platby pohybuje kolem 2 300 korun, i když celkový objem zůstává v řádu jednotek milionů.
Specifický model představuje Dolní Morava. Zde průměrná útrata dosahuje zhruba 460 korun, což odpovídá častým menším platbám během dne.
Z hlediska struktury tržeb se nejvíce daří oblastem s širokou nabídkou doprovodných služeb. SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, Špindlerův Mlýn i Klínovec kombinují vysoký objem plateb s velkým počtem menších transakcí, typicky v gastronomii, horských barech, kavárnách, půjčovnách vybavení nebo lyžařských školách. Naopak v areálech, kde hraje větší roli ubytování a komplexní balíčky služeb, je patrná vyšší průměrná hodnota jedné platby.
Útraty se liší
Česká data zapadají do širšího středoevropského kontextu. Statistiky Global Payments ze zimních středisek v Česku, na Slovensku a v Rakousku ukazují, že platební chování zimních turistů má v regionu podobnou dynamiku, liší se však v absolutních objemech i výši útrat.
Zatímco v Česku se během prosince a ledna letošní sezony přes terminály Global Payments protočilo 576 milionů korun, na Slovensku to bylo přibližně 356 milionů korun. V Rakousku dosáhl objem bezhotovostních plateb zhruba 977 milionů korun, a to i přesto, že prosinec byl v alpských oblastech na sníh poměrně chudý.
Průměrná hodnota jedné transakce činí na českých horách zhruba 953 korun, na Slovensku 1 014 korun a v Rakousku 1 193 korun. Čísla tak potvrzují, že bezhotovostní platby dnes představují významnou a běžnou součást zimní turistiky napříč střední Evropou a nikoli jako lokální výjimku, ale jako standardní součást fungování horských středisek.