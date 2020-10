Lyžaře čekají roušky ve frontách i prázdnější školky. Skipasy nezdraží

Horská střediska budou muset nastavit bezpečnostní pravidla podle instrukcí hygieniků. Ta se momentálně ladí, nicméně Asociace horských středisek na tiskové konferenci naznačila některá opatření pro nadcházející zimní sezonu.

Určitě budou vyžadována obecná bezpečnostní pravidla: osobní hygiena, roušky a rozestupy. Provozovatelé středisek povinně označí rozestupy u pokladen i na nástupištích. A budou větrat dopravní prostředky včetně lanovek. Například na sedačkách se nebudou sklápět „bubliny“.



„98 procent lanovek v České republice je otevřených a krátká jízdní doba nepředstavuje bezpečnostní riziko,“ ujišťuje ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Pobyt na čerstvém horském vzduchu doporučil, stejně jako agentura CzechTourism.

Vedle pravidelné dezinfekce by na horách měla platit i přísnější pravidla v lyžařských školách, kde se bude počítat s řidšími skupinami. Přesná omezení zatím zveřejněna nebyla.

Roušky na sjezdovce povinné nebudou. „Budeme doporučovat nošení roušek pod přilbou na všech místech, kde se lidé budou potkávat, tedy u sedaček, pokladen a na nástupištích. Výjimky budou platit pro společné domácnosti a nebude je potřeba mít ani při sjíždění sjezdovky, kde je rozestup garantován,“ předeslal Knot.

Ceny jako loni

I přes navýšení investic do rozvoje o 150 milionů korun zůstanou ceny skipasů v průměru zhruba na loňské úrovni. „V podstatě se nezmění. Úroveň je pod 1 procentem, někde zdraží o desetikoruny, ale celkově je to určitě pod hranicí inflace a pro lyžaře je to dobrá zpráva,“ dodal Knot.

Umírněná cenová politika může souviset s velkou nejistotou ohledně návštěvnosti horských středisek. CzechTourism se však pomocí marketingové kampaně za 17 milionů korun snaží nalákat k návštěvě Němce, Poláky, Rakušany i Dány.

„Z Lince jezdí spousta lidí na Šumavu a bylo by škoda je nenalákat. Německo je pro nás číslo jedna, doufáme že se nám turisty opět povede nalákat,“ věří ředitel CzechTourism Jan Herget.

Asociace horských středisek ale nepočítá s tím, že by případný výpadek návštěvníků ze zahraničí vykryli Češi.